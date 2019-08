Jahrhundertprojekt in Ausserrhoden nimmt erste Hürde

Der Kantonsrat Ausserrhoden hat am Montag in erster Lesung einstimmig einen Kredit von 13,3 Millionen Franken für die Strasseninfrastruktur in Herisau gesprochen. Sie ist Teil der Erneuerung des Bahnhofsareals in Herisau.