Jahresrückblick 2021 Appenzellerland Diese Ereignisse aus dem Sport haben 2021 im Appenzellerland für Schlagzeilen gesorgt: Rücktritte, Medaillen und Geisteranlässe Mit Parasportlerin Sandra Graf tritt ein Aushängeschild des Appenzeller Sports zurück. Insbesondere die Leichtathleten gewinnen viele Medaillen. Schwieriger ist es für die Mannschaftssportler, deren Meisterschaftsbetrieb wegen Corona erneut leidet. Auch Grossanlässe können nicht wie geplant stattfinden.

Sandra Graf gewann in ihrer Karriere viele Medaillen. Nun ist die Paraathletin aus Gais zurückgetreten. Bild: Daniel Streit

Allerlei

Sandra Graf tritt im Alter von 51 Jahren vom Spitzensport zurück und wird Trainerin des Handbike-Nachwuchses der Schweiz. Dreimal gewann die Gaiserin Edelmetall an Paralympischen Spielen. Ihr grösster Erfolg ist der Sieg im Handbike Zeitfahren an den Paralympics von London 2012. Sie holte 20 Medaillen an Weltmeisterschaften. Dazu kommen Spitzenplätze an Europa- und Schweizer-Meisterschaften sowie an Marathons. 2016 war Graf Fahnenträgerin der Schweizer Delegation an den Paralympics in Rio. Seit einem Turnunfall 1991 sitzt Graf im Rollstuhl. 1994 erreichte sie an den Paralympischen Winterspielen in Lillehammer im Riesenslalom den vierten Rang. Dieses Jahr holt sie mit dem Handbike den EM-Titel im Zeitfahren und an der WM Bronze.

Badminton

An den nationalen Titelkämpfen der Junioren in Neuenburg gibt es für den BC Trogen-Speicher zwei Titel und sieben weitere Medaillen: Timo Baldegger holt Gold im gemischten Doppel sowie Silber im Herrendoppel in der Kategorie U19. Anic Metzger wird Schweizer Meisterin im Doppel der Altersstufe U15 und im Einzel gewinnt sie Silber. Bronzemedaillen gibt es für Andri Niedermann, Vivien Schläpfer, Julia Cecchinato, Alissa Rüegg, Lian Ubieto, Melia Ubieto und Anic Metzger. Jenijra Stadelmann vom BC Trogen-Speicher gewinnt Gold an der Schweizer-Meisterschaft im Einzel und Silber mit Aline Müller. Letztere sichert sich im gemischten Doppel Bronze. Stadelmann startet im Dezember an der WM.

Eishockey

Timo Meier erzielt im Dezember seinen 100. Treffer in der Regular Season für die San José Sharks. An den Weltmeisterschaften ist er einer der wichtigsten Spieler der Schweizer Nati. Gegen Tschechien erzielt der Herisauer zwei Tore und gegen Dänemark trifft er als einziger Schweizer.

Die 1.-Liga-Saison 2020/21 wird abgebrochen. Der SC Herisau hat fünf Meisterschaftsspiele absolviert. Es gibt keine Auf- und Absteiger. Aktuell ist die laufende Saison wegen Corona unterbrochen.

Dario Allenspach Bild: PD

Der Herisauer Dario Allenspach gehört dem Meisterkader des EV Zug an. Er kommt zu ersten Einsätzen in der ersten Mannschaft. Im Dezember unterschreibt der 19-Jährige bei Zug seinen ersten Profivertrag. Er dauert bis im Frühling 2024. Er spielt mit der U20-Nati an der WM in Edmonton.

Der 17-jährige Herisauer Rodwin Dionicio ist Teil des Schweizer Kaders, das an der U18-WM spielt. Im Sommer wechselt er nach Nordamerika und spielt für die Niagara Ice Dogs in der Juniorenliga.

Ende April beendet der Herisauer Marcel Kull seine Arbeit als Goalietrainer. Zuletzt betreute er in Davos 28 junge Torhüter. Zu seinen bekanntesten Schützlingen zählen Jonas Hiller, Leonardo Genoni oder Reto Berra.

Faustball

Walzenhausens Männer verabschieden sich aus der höchsten Spielklasse und steigen in der Feldmeisterschaft in die NLB ab.

Fussball

Der FC Herisau schafft den Aufstieg in die 2. Liga regional. Der FC Speicher und der FC Heiden steigen in die vierte Liga ab. Die Erstligistinnen des FC Appenzell scheitern im Frühling erst im Cup-Viertelfinal mit 1:3 am NLA-Team GC. Im aktuellen Cupwettbewerb scheiden sie im Sechzehntelfinal gegen den FC Basel aus. Die Erstligistinnen des FC Bühler scheitern in derselben Runde am FC Aarau.

Das Frauennationalteam des Fürstentums Liechtenstein absolviert im Frühling gegen Luxemburg sein erstes Länderspiel. Es endet mit einer 1:2-Niederlage. Trainer ist Philipp Riedener aus Lutzenberg, Assistentin ist Selina Ruckstuhl aus Bühler.

Am 20. Dezember stirbt in Appenzell Heinz Bigler nach langjähriger Krankheit. Der Berner war Spitzenfussballer und trainierte in der Saison 1991/92 den FC St. Gallen.

Handball

Im Schweizer Cup erreicht Erstligist TV Appenzell die Sechzehntelfinals. Die Partie gegen den Schweizer Meister Pfadi Winterthur wird gemäss neuem Modus in Luzern ausgetragen. Damit entgeht dem Team von Trainer Christian Hamm ein Handballfest vor eigenem Publikum. Der TVA verliert 24:44.

Leichtathletik

Simon Ehammer startet bei Weltklasse Zürich. Bild: Ennio Leanza / Keystone

Zehnkämpfer Simon Ehammer erlebt ein durchwachsenes, von Verletzungen geprägtes Jahr. An der Hallen-EM ist er im Siebenkampf auf Medaillenkurs, doch dann schreibt er im Stabhochsprung einen Nuller. Er schafft die Limite für die Hallen-EM über den Hürdensprint. An einem Meeting in Frankfurt verbessert der 21-Jährige den Schweizer Hallenrekord im Siebenkampf um 152 Zähler auf 60'092 Punkte. Zu diesem Zeitpunkt Mitte Februar ist das Jahresweltbestleistung. Höhepunkt ist die Goldmedaille im Weitsprung an der U23-EM. Er springt auf 8,10 Meter. Auch an der U23-SM gibt es in dieser Disziplin den Titel. Über 100 m Hürden holt er Silber. Bei den Aktiven reicht es dem Steiner im Weitsprung zu Rang zwei.

Mirjam Mazenauer Bild: PD

Mirjam Mazenauer vom TV Teufen sichert sich den Hallenmeistertitel im Kugelstossen. Die Athletin aus Bühler stösst mit 15.44 m 99 Zentimeter weiter als die Konkurrenz. An der U23-EM wird sie zwölfte. An der SM holt sie den Titel bei den Aktiven.

Alina Tobler aus Walzenhausen gewinnt als einzige Starterin an der Hallen-SM im Dreisprung Gold. Auch der Freiluft-Titel geht an die Athletin des LC Brühl.

An Schweizer Meisterschaften gibt es für Athleten des TV Teufen zahlreiche Podestplätze: Nicole Höhener gewinnt im Dreisprung Silber und im Weitsprung Bronze (U23). Diskuswerfer Thomas Koller sichert sich Silber (U23). Der Herisauer Valentin Hofstetter gewinnt Gold im Dreisprung (U20). Mehrkämpferin Antonia Gmünder holt den Hallenmeistertitel im Fünfkampf (U20). Im Hochsprung gewinnt sie Bronze. Silber sichert sich über die Hürden. Zudem wird Gmünder zweite im Siebenkampf. An den Titelkämpfen der Senioren gewinnt Hans Koller im Diskus Gold und im Kugelstossen holt er Bronze. Andrin Huber gewinnt an den Mehrkampf-Meisterschaften Gold (U18). In den Einzeldisziplinen holt er Gold im Speerwerfen, Silber im Kugelstossen und Bronze über die Hürden. Cédric Deillon reicht es im Diskus zu Bronze. An der Team-SM holt das Mixed-Team des TV Teufen Gold. Den Titel erkämpft sich auch die Athletinnen und Athleten der U18-Teams.

An den Schweizer Nachwuchs-Meisterschaften gewinnt Leandra Haas vom TV Appenzell über 1500 m Silber in der Kategorie U18.

Orientierungslauf

Zweimal Gold, zweimal Silber, einmal Bronze – so präsentiert sich die Bilanz der 14-jährigen Nesa Schiller an den Schweizer Meisterschaften. In der Gesamtwertung ihrer Altersklasse wird die Speicherin zweite.

Pferdesport

Der Speicherer Amateurreiter Edy Tanner sichert sich den zweiten Platz am CSIO-Cupfinal hinter Profi Niklaus Schurtenberger und vor Steve Guerdat.

Radsport

Michael Albasini aus Gais übernimmt im Frühling das Amt des Nationaltrainers von seinem Vater Marcello. An der Tour de Romandie sind die beiden gemeinsam im Einsatz, der Sohn ist Chef, der Vater assistiert.

Die Heidlerin Ronja Blöchlinger sichert sich an der U23-SM Silber im Mountainbike.

Nicolas Halter Bild: PD

Der 14-jährige Herisauer Nicolas Halter gewinnt an der Mountainbike-EM in seiner Altersklasse Gold. Mit dem Schweizer Team reicht es in der Staffel zu Bronze. An der SM holt er Silber in der Kategorie U17. Seine Schwester Monique gewinnt bei den Juniorinnen SM-Gold.

Schwingen

Das ursprünglich für 2020 vorgesehene Jubiläums-Schwingfest des Eidgenössischen Verbandes in Appenzell wird um drei weitere Jahre auf 2024 verschoben.

Samuel Giger gewinnt gegen Michael Wiget im Schlussgang beim traditionellen Schwägalp Schwinget. Zuschauer sind nicht zugelassen. Bild: Gian Ehrenzeller / Keystone

Der Thurgauer Samuel Giger gewinnt das Bergkranzfest auf der Schwägalp mit sechs Siegen. Im Schlussgang setzt er sich gegen den Berner Michael Wiget durch. Das Fest findet ohne Publikum statt. Auch das Appenzeller Kantonalschwingfest muss ohne Zuschauer auskommen.

Der Gaiser Michael Bless klassiert sich beim alle sechs Jahre ausgetragenen Kilchberg-Schwinget hinter dem Siegerduo auf dem dritten Rang.

Ski

Ende Januar werden am Skilift Horn in Schwende zwei FIS-Slaloms ausgetragen. Ein Rennen ist gleichzeitig die SM der Frauen U18 und U21.

Nick Spörri aus Teufen holt an der U21-SM in Gstaad im Slalom Silber. Bei der U21-SM im Riesenslalom wird er ebenfalls zweiter.

Timo Walser vom Skiclub Bühler holt Gold an den Schweizer Meisterschaften im Telemark in der Kategorie Junioren.

Triathlon

Der Heidler Gian-Andri Baumann holt über die Mitteldistanz EM-Silber in seiner Altersklasse.

Turnsport

An der Appenzeller Frühlingsmeisterschaft im Geräteturnen messen sich in Herisau 350 Turnerinnen und Turner. Es ist für alle der erste Wettkampf nach langer Pause.

Das Appenzellische Kantonalturnfest in Teufen kann nur als Jugendanlass durchgeführt werden. Es nehmen rund 800 Turnerinnen und Turner teil. Zuschauer sind nicht zugelassen. Für OK-Präsident Bruno Höhener und sein Team endet eine arbeitsreiche Zeit.

Unihockey

Die Meisterschaft 2020/21 wird nicht zu Ende gespielt und die laufende Saison ist unterbrochen.

Der Waldstätter Michael Schiess nimmt erstmals an Weltmeisterschaften teil. Im ersten Spiel mit der Schweiz erzielt der 24-jährige Spieler des UHC Waldkirch-St.Gallen zwei Tore. Weniger gut läuft es ihm im Halbfinal gegen den späteren Weltmeister Schweden: Schiess erzielt ein Eigentor. Die Schweiz erreicht Rang vier.

Michael Schiess bejubelt den zweiten Treffer während dem WM-Bronzespiel Tschechien gegen Schweiz. Bild: Fabian Trees / Keystone

Volleyball

Der Herisauer Frieder Strohm hat als Assistenztrainer grossen Anteil an der EM-Qualifikation der Schweizer Volleyballerinnen.

Waffenlauf

Der Herisauer Peter Gerber absolviert seinen 431. Waffenlauf. Damit gehört der 76-Jährige zu einem erlesenen Kreis. Er belegt den dritten Rang was die Anzahl absolvierter Waffenläufe angeht.