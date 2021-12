Jahresrückblick 2021 Appenzellerland Das hat 2021 in Gemeinden und Bezirken für Schlagzeilen gesorgt: Wahlen, Finanzen und eine Museumseröffnung Im dritten Teil des Jahresrückblicks steht das Geschehen in den Dörfern des Appenzellerlandes im Zentrum. Unter anderem wurden vier Gemeindepräsidien neu besetzt und zwei neue Bezirkshauptmänner gewählt.

Gemeinderat Glen Aggeler und Gemeindepräsident Max Eugster enthüllen Ende September den Gedenkstein zum 1200-Jahr-Jubiläum des Herisauer Schwänberg. Bild: Mea McGhee

Bühler

Die Appenzeller Bahnen und die Gemeinde teilen im Mai mit, dass der Bahnhof modernisiert werden soll. Es soll ein Projekt zur Zentrumsentwicklung erarbeitet werden. Der Rückbau des Bahnhofsgebäudes soll Raum schaffen für zwei Mehrfamilienhäuser.

Im November rumort es im Dorf. Vier von sieben Mitarbeitenden der Gemeindekanzlei haben gekündigt, darunter die Leiterin des regionalen Zivilstandesamtes Mittelland und die Finanzverwalterin. Probleme mit dem Führungsverständnis des Gemeindepräsidenten und Diskrepanzen in der Art und Weise der Zusammenarbeit werden als Kündigungsgrund angegeben.

Gais

Wenn es nach den Vorstellungen des Gaiser Architekten Robert Kochgruber geht, soll in der Gemeinde die erste Tiny-House-Siedlung im Appenzellerland entstehen. Mit der Matthias Mösli, Inhaber der Firma Mösli Holzbau GmH, plant er, fünf Häuser zwischen 17 und 25 Quadratmetern zu bauen.

Im November wird die Leiterin des Alters- und Pflegeheim Rotenwies freigestellt. Es hätten unterschiedliche Auffassungen zwischen ihr und dem Gemeinderat Gais über die Leitung des Zentrums bestanden.

Grub

Andreas Pargätzi, neuer Gemeindepräsident von Grub. Bild: PD

Im zweiten Wahlgang wird Andreas Pargätzi zum Gemeindepräsidenten gewählt. Er folgt auf Katharina Zwicker, die zurück getreten war.

Im Oktober geben drei Gemeinderäte ihren Rücktritt bekannt und im siebenköpfigen Gremium gibt es bereits eine Vakanz. Um die Handlungsfähigkeit des Gemeinderats nach dem 1. Januar aufrechtzuerhalten, verschieben die drei Gemeinderäte ihren Rücktritt auf Ende Amtsjahr im Mai, sofern aktiv an der Behebung der strukturellen Probleme im Rat und Verwaltung gearbeitet wird.

Die Stimmberechtigten sagen Nein zum Voranschlag 2022. Im Vorfeld war insbesondere die Kostensteigerung um 22,7 Prozent in der allgemeinen Verwaltung kritisiert worden.

Heiden

Das ehemalige Schlachthaus hätte künftig eine Schaumetzgerei beherbergen sollen. Für die Sanierung wären rund 2,5 Millionen Franken nötig. Die Gemeinde würde sich nicht beteiligen. Im Laufe des Jahres wird das Projekt auf Eis gelegt.

Der Baustart für die Mehrzweckhalle Gerbe wird aufgrund offener Einsprachen verschoben. Die Gemeinde prüft die Finanzierungsmöglichkeiten sowie die Auswirkung auf die Verschuldung. Nach dem Nein des Stimmvolks zum Voranschlag 2022 im November prüft der Gemeinderat ein Moratorium für die Dreifachturnhalle.

Erstmals wird eine Veranstaltungsreihe unter dem Dach von «Mayors for Peace» organisiert. Am 1. August werden auf dem Henry-Dunant-Platz die Teilnehmenden des zweiten Friedenslaufs empfangen.

Nach der 2017 abgelehnten Umzonung wird das Pflegeheimprojekt auf dem Sunnematt-Areal wieder aktuell. Seit 2020 gehören die Immobilie und das dazugehörige Bauland der O.P.M. Invest AG mit Sitz in Rapperswil-Jona.

Knapp zwei Drittel des Stimmvolks lehnt den Voranschlag 2022, der eine Steuererhöhung um 0,2 auf 3,9 Einheiten vorsieht, ab. Das Budget sieht bei Ausgaben von 27,9 Millionen Franken einen Ertragsüberschuss von 0,5 Millionen Franken vor. Gemeindepräsident Gallus Pfister spricht von einem «ernüchternden Ergebnis».

Herisau

Max Eugster, neuer Gemeindepräsident von Herisau. Bild: APZ

Anfang Januar kündet SP-Gemeinderat Max Eugster seine Kandidatur für das Gemeindepräsidium an. Mitte Januar portiert die FDP Gemeinderätin Sandra Nater. Gewählt wird schliesslich Max Eugster. Sandra Nater übernimmt neu das Ressort Bau.

Anfang Jahr fordert die FDP-Fraktion des Einwohnerrates den Gemeinderat auf, Sparmassnahmen zu treffen. Es soll eine Aufgabenprüfung vorgenommen und eine Verzichtsplanung erstellt werden.

Im Frühling beginnen die Bauarbeiten für die Neugestaltung des Bahnhofs. Die Arbeiten der ersten Bauetappe werden im Dezember abgeschlossen. Die Züge der Appenzeller Bahnen fahren erstmals durch den neu gestalteten AB-Bahnhof. Weitere Arbeiten folgen.

Auf dem ehemaligen Firmenareal der Alder Bau AG an der Saumstrasse soll eine neue Entsorgungsstelle realisiert werden.

Es erfolgt der Spatenstich für die Bären-Überbauung. Die Covai AG plant Wohneinheiten für Menschen mit und ohne Beeinträchtigung. Auch ein Restaurant gehört zum Projekt.

Kurt Geser gibt das Gemeindepräsidium Ende Mai ab. Gemeinderat Max Eugster ist der erste SP-Politiker, der das Gemeindepräsidium von Herisau übernimmt.

Die parteilose Stefanie Danner schafft im zweiten Wahlgang in stiller Wahl den Einzug in den Gemeinderat. Sie übernimmt das Ressort Technische Dienste.

Die Hölzli Immo AG von Peter Kern baut eine Kletterhalle, dazu plant sie ein Imax-Kino und einen «Heavy Metal Garden». Das Investitionsvolumen beträgt 15 Millionen Franken.

Ausserrhoder und Innerrhoder Fahrschüler treten ihre Prüfung seit September an der Cilanderstrasse an. Hier befindet sich der Platz der provisorischen Fahrprüfungsstelle. Bisher wurden die Prüfungen in Winkeln abgenommen. Auf der Nünegg wird ein Waldreservat ausgeschieden.

In den nächsten 50 Jahren wird forstwirtschaftlich nichts gemacht, ausser es gibt Bedrohungen wie zum Beispiel exotische Schädlinge.

Der Einwohnerrat stimmt dem Konzept «Herisauer Rahmen» zu. Im Unterricht für die Klassen des Zyklus 2 sollen neuen Lehr- und Lernformen eingeführt werden. Die Vorlage kam zur Abstimmung, da das Modell jährlich wiederkehrende Mehrkosten gegenüber dem heutigen Unterricht verursacht.

Vor 1200 Jahren wurde im heutigen Schwänberg Herisau die erste Siedlung im Appenzellerland urkundlich erwähnt. Ende September wird vor dem Alten Rathaus ein Gedenkstein enthüllt.

Am 17. Dezember gibt Brigadier Heinz Niederberger das Kommando der Busa in Herisau ab und geht in Pension. Er führte die Berufsunteroffiziersschule rund zehn Jahre lang.

Lutzenberg

Ende Januar reicht ein Bürger eine Stimmrechtsbeschwerde gegen das Bauprojekt für ein neues Pflegeheim ein. Er will die Abstimmung über den Baurechtsvertrag mit der St. Galler Fortimo Invest AG verhindern. Der Regierungsrat weist die Beschwerde ab. Die Lösung mit dem Investor wird vom Stimmvolk abgelehnt. An der Urne sprechen sich die Lutzenberger im November schliesslich für Brenden als Standort für ein Pflegeheim aus. Die Bewilligung für den Betrieb des Seniorenwohnheims läuft aufgrund der veralteten Infrastruktur 2025 ab.

Rudolf Gantenbein, neuer Gemeindepräsident von Lutzenberg. Bild: APZ

Rudolf Gantenbein ist neuer Gemeindepräsident. Der Architekt folgt auf Maria Heine Zellweger, die aus gesundheitlichen Gründen zurückgetreten ist.

Rehetobel

Die Gemeinde kauft den Volg-Laden inklusive Wohnung im ersten Obergeschoss für 1,3 Millionen Franken. Die Mieteinnahmen betragen 40’000 Franken pro Jahr.

Schwellbrunn

Ein Fabrikantenhaus soll saniert und touristisch genutzt werden. Dafür setzt sich die Stiftung Fabrikantenhaus Schwellbrunn ein. Im Sommer spricht die Steinegg-Stiftung einen Beitrag von einer Million Franken.

Speicher

Der Gemeinderat nimmt eine neue Dreifachturnhalle in den Architekturwettbewerb für die Schulraumplanung auf. Die IG Sport Speicher fordert mittels Initiative eine Dreifachturnhalle.

Das Stimmvolk bewilligt die Sanierung und Erweiterung des Hallenbads Buchen. Die Baukosten belaufen sich auf rund sieben Millionen Franken.

Das Hallenbad Speicher kann saniert und erweitert werden. Visualisierung: PD

Das Bundesamt für Verkehr präsentiert im September die Korridorstudie: Um die Züge der Appenzeller Bahnen bestmöglich ins nationale Fahrplannetz einzubetten, soll unter der Vögelinsegg ein Tunnel gebaut werden. Damit würde die Fahrzeit zwischen Trogen und St.Gallen um drei Minuten verkürzt.

Stein

Im Oktober ziehen die Bewohnerinnen und Bewohner des Alters- und Pflegeheims vom «Paradiesli» ins neu gebaute «Casa Solaris».

An der Urne wird im November das Projekt zur Schulraumerweiterung und Sanierung des Schulhauses abgelehnt. Gemeindepräsident Siegfried Dörig zeigt sich überrascht und zieht die Konsequenzen. Er tritt per Mai 2022 zurück.

Teufen

Das Obergericht weist Ende Februar die Beschwerde der IG Tüüfner Engpass gegen die Ungültigkeitserklärung der Initiative über die Abstimmung zur Doppelspur in Teufen ab. Ende September wird die Korridorstudie vorgestellt, die besagt, dass ein Ausbau zur Doppelspur nötig ist, um langfristig Anschlüsse an den Fernverkehr in St.Gallen sicherzustellen. Im Dezember erklärt der Gemeinderat eine Initiative, welche die IG im März eingereicht hat, für gültig. Diese fordert eine Abstimmung über einen Kredit für einen einspurigen Tunnel zwischen Bahnhof und Stofel. Die Abstimmung erfolgt im Mai.

Hell und modern: Im neuen Museum können die Bücker-Flugzeuge von ganz nah bestaunt werden. Mea McGhee

Im Sommer wird das Bücker-Museum eröffnet. Die Museumsgründer Elisabeth und Albert Zeller zeigen in den neuen Räumlichkeiten ihre Sammlung. Zugleich werden hier Bücker-Flugzeuge restauriert.

Am 23. September erfolgt der Spatenstich für das neue Sekundarschulhaus Landhaus. Es soll gut 24 Millionen Franken kosten.

Trogen

Der Verein trogen.work lanciert ein Co-Working-Space mit zwei Standorten. Im Palais Bleu und im Kinderdorf Pestalozzi stehen acht Arbeitsplätze zur Verfügung.

Schachtdeckel auf dem neu gestalteten Landsgemeindeplatz in Trogen. Bild: Tobias Garcia

Ende Juni wird der neugestaltete Landsgemeindeplatz eingeweiht. Am feierlichen Akt wird ein Schachtdeckel mit dem Abbild der Gemeinde eingesetzt. Die Bauzeit dauerte eineinhalb Jahre.

Die geplante Einführung einer erweiterten Tempo-30-Zone im Dorfkern stösst auf Widerstand. Kanton und Gemeinde wollen ein einheitliches Temporegime einführen, dabei soll die Begegnungszone auf dem Landsgemeindeplatz aufgehoben werden. Es gehen Einsprachen ein.

Der Gemeinderat lehnt im September die Einzel-Unterschutzstellung des Bahnhofsgebäudes ab. Das Baugesuch für einen Neubau des Bahnhofs ist sistiert. Sollten die Appenzeller Bahnen an ihrem Bauvorhaben festhalten wollen, würde das baurechtliche Verfahren dort weiterlaufen, wo das Departement für Bau und Volkswirtschaft die Mängel verortet hat.

Urnäsch

Im Mai wird unter der Leitung des lokalen OK-Präsidenten Willi Urbanz die Freizeitarbeitenausstellung durchgeführt. Rund 120 Lernende präsentieren ihre Arbeiten.

Im Dezember werden die neuen Räumlichkeiten der Gemeindekanzlei eingesegnet. Der Baufortschritt erfolgt planmässig.

Wald

Marlis Hörler-Böhi, neue Gemeindepräsidentin von Wald. Bild: PD

Bei der Wahl ums Gemeindepräsidium tritt Jakob Egli gegen Marlis Hörler Böhi an und unterliegt. Hörler Böhi löst die zurücktretende Edith Beeler an der Spitze des Gemeinderates ab. Ende April entzieht der Gemeinderat seinem Mitglied Jakob Egli das Ressort Technische Kommissionen. Er reicht darauf seinen Rücktritt ein.

Waldstatt

Im Februar muss die Gemeinde das Wasser von ausserhalb beziehen, da das Quellwasser sonderbar schmeckt. Wasserproben machen eine erhöhte Einschwemmung von Huminstoffen in die Quellfassungen wegen Regen und Schneeschmelze verantwortlich.

Im August wird ein Betreuungsangebot für Schülerinnen und Schüler eröffnet. Aufgegleist wurden die schulergänzenden Tagesstrukturen durch die Schule und die Kita Waldstatt.

Walzenhausen

Die Volksinitiative «Kein Mobilfunk auf öffentlichem Grund» will der Gemeinde verbieten, ihre Grundstücke als Mobilfunkstandorte zu nutzen. Es kommen über 100 Unterschriften zusammen. Die Mobilfunk-Initiative verstösst laut Gemeinderat gegen übergeordnetes Recht und wird für ungültig erklärt.

Die Lesegesellschaft Lachen-Walzenhausen feiert im August ihr 150-jähriges Bestehen.

Nach knapp vier Monaten Bauzeit wird die sanierte Wertstoffsammelstelle auf dem Vorplatz des Werkhofes im Oktober wiedereröffnet.

Wolfhalden

Die Suche nach einem dauerhaften Pächter für den Gasthof Krone gestaltet sich für die Gemeinde, welche Besitzerin der Liegenschaft ist, schwierig. Anfang 2022 wird das Hotel Linde in Heiden komplett saniert. Der Verwaltungsrat und die Geschäftsführung der Genossenschaft Linde pachten den Gasthof Krone während der Umbauzeit temporär.

Appenzell

Von Mai bis Oktober wird die Durchfahrt unter den Rathausbögen versuchsweise gesperrt. Damit soll der Verkehr beruhigt werden. Die Bilanz fällt beim Gewerbe durchzogen aus. Verschiedene Gruppierungen geben Rückmeldungen. Der Kanton wird mit den Bezirken und der Feuerschaugemeinde ein Gesamtkonzept zur Entwicklung des Dorfkerns Appenzell in Angriff nehmen.

Der Zielplatz soll für eineinhalb Millionen Franken zum Begegnungs- und Veranstaltungsort umgestaltet werden. Das Projekt wird in einer Urnenabstimmung angenommen. Die Eröffnung ist für 2022 geplant.

Gegen Teilzonenplan «Hintere Rüti», der Gewerbeland schaffen möchte, wird das Referendum ergriffen.

Schwende und Rüte

Die Stimmberechtigten von Schwende und Rüte heissen an der Urne die Fusion der Bezirke gut. Wird der Zusammenschluss an der nächsten Landsgemeinde bewilligt, findet im kommenden Mai die erste gemeinsame Bezirkskonferenz statt.

Schlatt und Haslen

Die Schlatter Bevölkerung lehnt die Fusionsanfrage an den Bezirk Appenzell an der Urne ab. Ein Ja gibt es hingegen für die Fusion der Schulgemeinden von Schlatt und Haslen.

Dominik Brülisauer, neuer Bezirkshauptmann Schlatt-Haslen. Bild: PD

Neuer regierender Hauptmann des Bezirks wird nach stiller Wahl Dominik Brülisauer. Er wird Nachfolger des zurücktretenden Sepp Neff.

Gonten

Urban Fässler, neuer Bezirkshauptmann von Gonten. Bild: PD

Nach dem Rücktritt von Walter Wetter wird Urban Fässler zum regierenden Bezirkshauptmann gewählt.