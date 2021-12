Jahresrückblick 2021 Appenzellerland Das hat 2021 in Appenzell Ausserrhoden für Schlagzeilen gesorgt: Coronapandemie, Spitalschliessung und Präambel Im ersten Teil des Jahresrückblicks steht das politische Geschehen in Appenzell Ausserrhoden im Zentrum. Unter anderem hat der Regierungsrat dieses Jahr mehrere Gesetzesentwürfe verabschiedet.

Ende Juli ist die stationäre Abteilung des Spitals Heiden Geschichte. Ambulante Behandlungen bleiben bis Ende Jahr möglich. Bild: Gian Ehrenzeller/Keystone

Am 4. Januar werden in Altersheimen die ersten 25 Personen im Kanton gegen Covid-19 geimpft. Am 19. Januar nehmen die kantonalen Impfzentren in Herisau und Heiden ihren Betrieb auf. Anfänglich kommt es aufgrund von Lieferengpässen zu Verzögerungen im Impffahrplan. Im Laufe der Kampagne werden auch Walk-in-Impfungen möglich. Mit den Monaten zeigt sich, dass Ausserrhoden nicht zu den Impfweltmeistern gehören wird. Am 21. Dezember haben 61,26 Prozent der Bevölkerung mindestens eine Impfdosis erhalten. Vollständig geimpft sind 59,75 Prozent, und geboostert sind 20,16 Prozent. Seit Pandemiebeginn sind im Kanton 9261 Personen an Covid-19 erkrankt. 246 Personen wurden im Spital behandelt und 72 Menschen sind an den Folgen der Krankheit gestorben.

Für Aufregung sorgt Ende Januar, dass neun Mitglieder der erweiterten Geschäftsleitung des Svar gegen Corona geimpft werden, obwohl sie die Bundeskriterien nicht erfüllen. Der Svar begründet, es hätten Impfdosen aufgebraucht werden müssen, und es seien keine Personen, welche die Kriterien erfüllten, zur Verfügung gestanden.

Anfang Jahr melden 326 Betriebe im Kanton Kurzarbeit an. Die Regierung schnürt ein Hilfspaket für Unternehmen. Mit den Geldern des Bundes stehen Hilfsmittel von rund 9,2 Millionen Franken zur Verfügung. Der Kanton trägt 3 Millionen. Damit soll der Fortbestand von eigentlich gesunden Unternehmen gesichert werden. Als Härtefall zählen Betriebe, die entweder einen Umsatzrückgang von mehr als 40 Prozent gegenüber dem Vorjahr verzeichnen oder seit dem 1. November 2020 mindestens 40 Tage ihren Betrieb einstellen mussten. Das Departement Bau und Volkswirtschaft rechnet mit 150 Gesuchen. Seit Beginn der Coronakrise hat die Ausserrhoder Arbeitslosenkasse über 57 Millionen Franken Kurzarbeitsentschädigung ausbezahlt. Entschädigt wurden 889 Betriebe. Derzeit verfügen noch 70 Betriebe über eine aktive Bewilligung für Kurzarbeit. Kleinstbetriebe werden weiter mit Beiträgen aus dem Corona-Hilfefonds unterstützt, an dem sich auch Stiftungen beteiligen.

Der Kanton stellt 757'000 Franken zur Verfügung, um die Mehrkosten der Spitäler während der Pandemie zu decken. Vom 17. März bis 26. April 2020 war es Gesundheitseinrichtungen untersagt, nicht dringende medizinische Eingriffe und Therapien durchzuführen. Gleichzeitig wurden sie verpflichtet, ihre Kapazitäten umfassend der Versorgung von Covid-19-Patienten zur Verfügung zu stellen. Der Svar erhält 612'000 Franken. Mit 95'000 Franken werden die Berit Klinik AG, die Hirslanden Klinik am Rosenberg, die Rheinburg-Klinik sowie die Klinik Gais AG entschädigt.

Der Regierungsrat verabschiedet das Kinderbetreuungsgesetz in die Vernehmlassung. Künftig sollen Eltern in allen Gemeinden für die familienergänzende Betreuung ihrer Kinder finanzielle Unterstützung erhalten. Der Regierungsrat verabschiedet das Volksschulgesetz in die Vernehmlassung. Es sieht unter anderem eine Altersentlastung für Lehrpersonen über 57 Jahren vor. Im Zuge der Vernehmlassung gehen 50 teils umfangreiche Antworten ein, welche der Regierungsrat auswertet. Im November verabschiedet die Regierung das Volksschulgesetz zuhanden erster Lesung des Kantonsrats.

Der Sonneblick Walzenhausen wird zum Asylzentrum Bild: APZ

Am 22. März ziehen die ersten Flüchtlinge ins neue Asylzentrum Sonneblick in Walzenhausen ein. Der Betrieb läuft ohne grössere Probleme an.

Dölf Biasotto ist neuer Ausserrhoder Landammann. Bild: Tobias Garcia

Anfang Juni übergibt Alfred Stricker das Landammann-Amt an Dölf Biasotto. Der Urnäscher FDP-Politiker wird den Regierungsrat bis Ende Mai 2023 führen.

Paula Giuliani kündigt Mitte Juni ihren Rücktritt als CEO des Ausserrhoder Spitalverbundes (Svar) per Ende Jahr an. Einige Wochen später demissioniert sie aus persönlichen Gründen vorzeitig. Zuvor war bekannt geworden, dass eine Mehrheit der Appenzellischen Ärztegesellschaft ihren Kopf gefordert hatte. Urs Müller übernimmt die operative Führung des Svar im August.

Claudia Frischknecht präsidiert den Ausserrhoder Kantonsrat. Bild: Arthur Gamsa

Die Herisauerin Claudia Frischknecht wird Präsidentin des Kantonsrats. Sie gehört der Partei Die Mitte an.

Im Juni wird in Trogen die Partei Junge Mitte AR gegründet.

Der Regierungsrat ernennt Michael Friedli per 1. August 2022 zum leitenden Staatsanwalt. Dann wird Christian Bötschi in Pension gehen.

Ende Juli schliesst die stationäre Abteilung des Spitals Heiden vorzeitig. Ambulante Behandlungen sind bis Ende Jahr möglich. Die Notfallstation wird neu zu Bürozeiten betrieben. Dies stösst im Vorderland auf Kritik. Offen ist, wie das Gebäude künftig genutzt wird. Es gibt Interessenten aus dem Bereich Langzeittherapie, und eine Gruppe von Ärzten könnte sich vorstellen, ein Gesundheitszentrum einzurichten. Im Dezember steht fest: Die Ärzte können einen Teil der Spitalliegenschaft für fünf Jahre zu den gewünschten Konditionen mieten. Bis spätestens Ende März 2022 soll ein Mietvertrag abgeschlossen werden. Kommt dieser nicht zu Stande, kann sich der Kanton nach anderen Nutzern umschauen.

Der Regierungsrat verabschiedet im August den Gesetzesentwurf für erwerbskompatible Tagesstrukturen. Das neue Kinderbetreuungsgesetz sieht für Eltern, die ihre Kinder ausserfamiliär betreuen lassen, eine verbindliche finanzielle Unterstützung vor. Das Gesetz soll 2023 in Kraft treten.

Die Heidlerin Monika Gessler wird Nachfolgerin von Monika Bodenmann als Präsidentin der FDP Ausserrhoden. Der 46-Jährigen liegen Umwelt- und Gesellschaftsthemen am Herzen.

Am 8. September stirbt Andreas Zollinger überraschend zu Hause. Er war seit Juni 2020 Verwaltungsratspräsident des Spitalverbunds Appenzeller Ausserrhoden und gehörte dem Gremium über fünf Jahre an. Die Koordination der Aufgaben von Andreas Zollinger übernimmt Vizepräsidentin Monica Sittaro.

Im Lindensaal Teufen findet im September die erste Versammlung der GLP Appenzellerland statt. Tina Grosjean aus Speicher und der Teufner Alexander Assmus übernehmen das Co-Präsidium.

Die Ausserrhoder SP fordert ein überkantonales Moratorium für Spitallisten. Damit soll die Übernahme von geschlossenen kantonalen Spitälern durch Private zwecks Umnutzung als Spezialklinik unterbunden werden.

123 Privatpersonen äussern sich im Rahmen der Vernehmlassung zum Entwurf der Kantonsverfassung. Emotional betrachtet wird insbesondere die Frage der Präambel. Die Verfassungskommission schlägt vor, in der Kantonsverfassung auf religiöse Begriffe zu verzichten oder die Präambel ganz wegzulassen. Die Variante mit Gottesbezug, die der Regierungsrat im Frühling vorgeschlagen hat, lehnt die Verfassungskommission ab.

Ständerat Andrea Caroni während der Wintersession der Eidgenössischen Räte im Nationalrat in Bern. Bild: Anthony Anex / Keystone

Ständerat Andrea Caroni präsidiert die Gerichtskommission. Diese soll einen neuen Bundesanwalt wählen. Es wird eine dritte Ausschreibung für die anspruchsvolle Aufgabe nötig, ehe der Posten des Bundesanwaltes mit der Person von Stefan Blättler besetzt werden kann. Caroni kritisiert im Wahlprozedere, es gebe undichte Stellen in der Kommission. Der-FDP-Politiker gibt die Präsidien der Staatspolitischen Kommission sowie der Gerichtskommission zu Beginn der Wintersession ab. Im Dezember wird Caroni als Ersatzstimmenzähler ins Büro des Ständerates gewählt. Damit könnte der heute 41-Jährige 2025 Ständeratspräsident werden. Vorausgesetzt, er wird bei den eidgenössischen Wahlen 2023 vom Ausserrhoder Stimmvolk wiedergewählt.

Der Regierungsrat verabschiedet die Teilrevision des Energiegesetzes zur zweiten Lesung zuhanden des Kantonsrats. Die Regierung möchte die Mustervorschriften der Kantone im Energiebereich 2014 umsetzen. Damit soll der Energieverbrauch im Gebäudebereich reduziert und der Anteil an erneuerbaren Energien erhöht werden. Auch müssten Elektroheizungen und zentrale Elektroboiler innert 15 Jahren ersetzt werden.

Die vorberatende Kommission des Kantonsrats spricht sich für die Reduktion von 20 auf vier Ausserrhoder Gemeinden aus. Dies ist eine von drei Varianten, welche der Regierungsrat als Gegenvorschlag zur Initiative «Starke Ausserrhoder Gemeinden» präsentiert hat.

Der Regierungsrat erneuert die Leistungsvereinbarung mit sechs Museen, vier Bibliotheken, acht weiteren Kulturinstitutionen von kantonaler Bedeutung sowie sechs ausserkantonalen Institutionen um jeweils vier Jahre. Der Kanton fördert somit die Kultur mit 1,05 Millionen Franken aus dem Kulturfonds.