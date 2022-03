Jahresrechnung Teufen schliesst 2021 deutlich besser ab als geplant Durch höhere Steuererträge, Einsparungen und Minderaufwendungen schliesst die Jahresrechnung der finanzstarken Gemeinde mit einem Ertrag von 8,5 Millionen Franken ab.

Der grösste Teil des Ertrags wird als Vorfinanzierung des geplanten Schulhauses verwendet. Bild: Martina Basista

Daran hat man sich mittlerweile gewöhnt: Jahr für Jahr erwirtschaftet Teufen Gewinne in Millionenhöhe. Auch 2021 schliesst die Gemeinde auf Stufe 2 mit einem Ertragsüberschuss von 8,5 Millionen Franken ab. Veranschlagt waren 142’250 Franken. 8 Millionen werden für die Vorfinanzierung des Neubaus des Sekundarschulhauses verwendet. Damit bleiben 507’245 Franken Ertrag übrig.

Der Besserabschluss ist laut der Medienmitteilung der Gemeinde hauptsächlich auf zwei Faktoren zurückzuführen: Einerseits fielen die Steuererträge um 4,7 Millionen Franken höher aus. Andererseits hat die Gemeinde beim Sach- und übrigen Aufwand sowie beim Personalaufwand 2,9 Millionen weniger ausgegeben.

Tiefere Personalkosten und baulichen Unterhalt

Der gesamte Sach- und übrige Betriebsaufwand belief sich auf rund 11 Millionen Franken. 1,1 Millionen Franken weniger wendete Teufen insbesondere beim baulichen Unterhalt auf, durch nicht realisierte kantonale und kommunale Strassenprojekte als Folge von hängigen Rechtsverfahren und Verzögerungen. Dies führte auch zu Minderaufwendungen bei der öffentlichen Beleuchtung und beim Unterhalt in den Spezialfinanzierungen Wasser und Abwasser.

In verschiedenen Bereichen konnte auf den geplanten Beizug von externen Dienstleistungen verzichtet und auf diese Weise über 200’000 Franken eingespart werden. Der gesamte Personalaufwand konnte um mehr als 500’000 Franken unter dem Voranschlag gehalten werden. Weitere massgebliche Einsparungen konnten bei den Alters- und Pflegeheimen erzielt werden.

Deutlich höhere Steuererträge bei natürlichen und juristischen Personen

Der Fiskalertrag ist mit fast 38 Millionen Franken ist unerwartet hoch ausgefallen und liegt deutlich über dem Vorjahresniveau von 33,8 Millionen. Bei den natürlichen Personen liegen die Einkommenssteuern mit 20,5 Millionen um 1,6 Millionen und die Vermögenssteuern mit 8,9 Millionen um 1.7 Millionen über dem Voranschlag. Bei den juristischen Personen sind sowohl bei den Gewinn- als auch bei den Kapitalsteuern Mehreinnahmen gegenüber dem Voranschlag zu verzeichnen. Massgebliche Mehreinnahmen ergeben sich auch aus den Sondersteuern, und zwar im Umfang von 700’000 Franken.

Von den geplanten Bruttoinvestitionen im Umfang von 8,6 Millionen konnten rund 73 Prozent realisiert werden. Die nicht ausgeführten Projekte im Umfang von 2,3 Millionen betreffen unter anderem Verzögerungen durch Einsprachen, Teilausführungen und Verschiebungen von Projekten ins folgende Jahr. Im Vorjahr 2020 konnten von den geplanten Bruttoausgaben im Umfang von 8,1 Millionen 78 Prozent realisiert werden.

11 Millionen bereits auf der Seite für Schulhaus

Aufgrund des erfreulichen Gesamtergebnisses hat der Gemeinderat beschlossen, zusätzlich zu den 3 Millionen aus dem Vorjahr weitere 8 Millionen als Einlage in die Vorfinanzierung für den Neubau des Sekundarschulhauses zu verwenden. Die Stimmbürgerinnen und Stimmbürger hatten am 9. Februar 2020 einem Kredit für das Sekundarschulhaus in der Höhe von 24.39 Millionen zugestimmt. Der verbleibende Ertragsüberschuss von rund 507’000 Franken wird dem Eigenkapital zugewiesen.