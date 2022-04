Jagdgesetz Landsgemeinde schickt Entwurf der Wildruhegebiete zurück Die Revision des Jagdgesetzes sorgt an der Landsgemeinde vom Sonntag erneut für rege Diskussionen. Dreimal stimmte das Volk darüber ab, am Ende landet die Vorlage wieder beim Grossen Rat.

Dreimal müssen die Stimmberechtigten in Appenzell abstimmen, bis das Ergebnis klar ist. Bild: Benjamin Manser

Dass die Landsgemeinde eine Abstimmung dreimal durchführt, passiert relativ selten. Und dass dieses Geschäft zurück an den Grossen Rat verwiesen wird, ist noch ungewöhnlicher. Meist wird ein Gesetz oder eine Wahl so entschieden, wie es der Grosse Rat und die Standeskommission aufwendig vorbereitet hatten. Am Sonntag kam es aber anders.

Mit der Revision des Jagdgesetzes hätten vier Wildruhegebiete im Kanton geschaffen werden sollen. Schon 2009 lehnte die Landsgemeinde ein ähnliches Vorhaben deutlich ab. Der grosse Kritikpunkt damals war, dass die Gebiete und die Einschränkungen zu ungenau definiert wurden. Daraus hatte man dieses Mal gelernt, so der regierende Landammann Roland Dähler am Sonntag vor den versammelten Stimmberechtigten.

13 Jahre später unternahm man einen weiteren Versuch, denn die Situation habe sich verschlechtert, so Dähler. Noch immer würden Hirsche Schäden im Wald anrichten, noch immer stehe es schlecht um den Artenschutz. Gerade im Winter, wenn das Nahrungsangebot mager ist, müssen Wildtiere haushälterisch mit ihrer Energie umgehen. Stört oder verängstigt sie der Mensch, zieht dies eine anstrengende Fluchtreaktion mit sich. Darum sollten in vier Gebieten künftig Ruhezeiten gelten.

Schutz vor zu viel Schutz

Die Punkte, welche im Grossen Rat, in den traditionellen und den sozialen Medien diskutiert wurden, wurden auch am Sonntag auf dem Landsgemeindeplatz besprochen. So viele Wortmeldungen wie beim Jagdgesetz gab es am Sonntag bei keinem anderen Geschäft.

Als sich Hauptmann und Grossrat Sepp Manser (Schwende) als Erster zu Wort meldete, zog sich ein Murmeln durch die versammelten Stimmberechtigten. Er verstehe die Argumentation des Grossen Rats. Doch schon jetzt stünde nach seinen Schätzungen mit gut 16 Prozent ein grosser Teil des Kantonsgebietes unter Schutz. Zum Vergleich zählt er Uri (4 Prozent) und das Wallis (1,6 Prozent) auf. «Darum bin ich für Gesetze, die uns vor Schutz schützen.»

Sepp Manser stellte den Antrag, die Wildruhegebiete an den Grossen Rat zur erneuten Beratung zurückzuweisen. Das umstrittene Gebiet Sonnenhalb sollte ersatzlos gestrichen werden. Auch den «Bruggerwald» solle der Grosse Rat angesichts der existierenden und teilweise überschneidenden Schutzzonen überprüfen. Ausserdem solle der Grosse Rat Regeln prüfen, die sicherstellen würden. dass jede Zone periodisch auf ihre Notwendigkeit beurteilt wird und allenfalls aufgehoben werden kann.

Zonen können nicht mehr aufgehoben werden

Wendelin Mock aus Haslen meint, ein Wolf oder Luchs würde das Wild mehr «vechlöpfe» als ein Skifahrer. Ausserdem können Landwirte weiterhin durch die Gebiete fahren. Für Mock ist das ein weiteres «Zückerli», das ihnen der Staat schenke. «Jedes Gesetz soll gut überlegt sein, ob wir es brauchen. Lasst uns nicht alles verbieten und den Staat weiter aufblasen.»

Grossrat Jonny Dörig (Rüte) bemängelt die Überpopulation des Hirschs, welcher man auch wegen Einsprachen gegen die Jagdbewilligungen nicht Herr werde. Die Wildruhezonen würden helfen, neue Bewilligungen zu erhalten. Ein Blick auf die Seite des WWF zeige aber, dass sie die nächste Einsprache schon vorbereitet haben. Die Wildruhezonen hätten den Fehler, dass sie nicht mehr aufgehoben werden können.

Wild zerstört wertvolles Holz

Von der Revision überzeugt war dagegen Grossrat Patrick Koster (Rüte). Für ihn ist entscheidend, ob man denn das Bedürfnis habe, im Wald querfeldein zu laufen und die Tiere absichtlich stören wolle. Auch in den Ruhezeiten wäre es möglich, auf den Wegen zu spazieren. «Ist das Gefühl für die Natur gross genug, liegt der Revision kein Stein im Weg.»

Auch Thomas Signer aus Schwende war für die Revision des Jagdgesetzes. Seit den 80er-Jahren diskutiere man nun über das Hirschproblem. Für weitere Jagdbewilligungen verlange der Bund ein Konzept, welches nun vorliege. «Sagen wir Ja zu den Wildruhezonen, sagen wir Ja zu einem breit ausgehandelten Konsens vieler Akteure.» Grossrat Urs Dörig (Schlatt-Haslen) argumentiert mit dem Waldschutz für die Wildruhezonen. Werde das Wild weniger gestört, richte es weniger Schäden an den Bäumen an. So ginge weniger wertvolles Holz verloren.

Bevor sie über die Revision des Jagdgesetzes entscheiden kann, stimmt die Landsgemeinde über Sepp Mansers Rückweisungsantrag ab. Der regierende Landammann Roland Dähler lässt das Votum zweimal wiederholen, zu schlecht liess sich das Mehr abschätzen. Nach der dritten Abstimmung ist klar:Die Landsgemeinde teilt Sepp Mansers Meinung. Die Revision des Jagdgesetzes wird der Grosse Rat überarbeiten müssen.