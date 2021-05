Interview HSG-Politologe zur hohen Stimmbeteiligung in Innerrhoden: «Der Urnengang wurde zu einer Grundsatzabstimmung über das Spital hochstilisiert» Trotz 20 Vorlagen war die Beteiligung am kantonalen Urnengang in Innerrhoden mit 56 Prozent hoch. Im Interview nennt HSG-Politologe Patrick Emmenegger verschiedene Gründe dafür.

An einer Landsgemeinde beträgt die Stimmbeteiligung in der Regel zwischen 20 und 30 Prozent. Bild Michel Canonica (Appenzell, 29. April 2018)

Wo sehen Sie die Gründe für die hohe Stimmbeteiligung?

Patrick Emmenegger: Zum einen waren die Sachgeschäfte sehr emotional. Gerade die Spitalthematik ist hochumstritten – nicht nur in Innerrhoden.

Der Urnengang wurde zu einer Grundsatzabstimmung über das Spital hochstilisiert.

Zum anderen war bei den Personenwahlen im Vorfeld eine grosse Mobilisierung zu beobachten. Diese zeigte sich in den vielen Gegenvorschlägen gegen die Amtsträgerinnen und Amtsträger.

Patrick Emmenegger, Politologe an der Universität St. Gallen Bild: PD

20 Vorlagen kamen zur Abstimmung. Das Stimmvolk hat dies aber offenbar nicht abgeschreckt.

Es ist in der Tat so, dass viele Vorlagen nicht zwangsläufig ein Vorteil sind, da dies schnell zu Ermüdung führen kann. Bei 20 Vorlagen braucht es enorm viel Zeit, sich in die Thematiken einzulesen und sich eine Meinung zu bilden. In Innerrhoden zeigte sich aber ein Mobilisierungseffekt. Weil kantonale Urnengänge Neuland sind, war das Stimmvolk wohl eher bereit, diesen Effort zu leisten. Das ist natürlich erfreulich. Längerfristig würde sich eine solch hohe Anzahl an Vorlagen aber wohl negativ auf die Wahlbeteiligung auswirken.

Ist in Landsgemeindekantonen die Bereitschaft, sich an Wahlen und Abstimmungen zu beteiligen, grösser als in anderen Kantonen?

Das lässt sich nicht so leicht beantworten. Es geht hier letztlich um Grundsatzfragen, wie man Demokratie leben will. Welche Form besser oder schlechter ist, kann man nicht an der Anzahl der Leute, die sich an Wahlen und Abstimmungen beteiligen, festmachen.

Die Urnenabstimmung bringt sicher den Vorteil, dass sich mehr Leute beteiligen.

Das Abstimmen ist anonymer und kann bequem von Zuhause aus erledigt werden. Man muss dafür nicht stundenlang im Freien stehen – im schlimmsten Fall bei Regen. Andererseits bringt die Landsgemeinde den Vorteil, dass sie ein Gemeinschaftsgefühl vermitteln kann. Das Volk kann gemeinsam vor Ort Politik machen.

Inwiefern spielt die Kleinheit des Kantons eine Rolle bei der Stimmbeteiligung?

Kleine Kantone haben diesbezüglich einen Vorteil. Das Gemeinschaftsgefühl ist stärker, man kennt sich und die Gegend, nichts ist einem wirklich fremd. Anders etwa im Kanton St. Gallen: Für den Sarganserländer ist Rorschach weit weg – dieses Phänomen gibt es in Innerrhoden nicht. Zweitens verfügen kleinere und ländliche Gemeinschaften meist über ein deutlich dichteres Netz an Organisationen, Verbänden und Vereinen. Dadurch gelingt es ihnen besser, die Leute für politische Abstimmungen zu mobilisieren.

Bei den Personenwahlen waren rund acht Prozent der Wahlzettel ungültig. Waren die Innerrhoder mit dem Ausfüllen überfordert?

Acht Prozent ist in der Tat eine hohe Zahl. Die Gründe dafür können aber vielseitig sein: Mit dem Abgeben eines ungültigen Stimmzettels kann man beispielsweise zum Ausdruck bringen, dass man mit der Wahl einer bestimmten Person nicht einverstanden ist, ohne dass man aktiv dagegen sein muss. Das ist eine gängige Methode.

Ein weiterer Grund könnte sein, dass Innerrhoden sich nicht an kantonale Urnenabstimmungen gewohnt ist.

Abstimmen ist eine Übungssache, wie alles im Leben.

Wenn man Wahlen und Abstimmungen permanent an der Urne durchführt, kennt man die Stimmzettel in- und auswendig und lässt sich auch von umständlichen Formulierungen nicht so leicht aus der Bahn werfen. Auch in einer Demokratie gibt es Lerneffekte. Andererseits ist es menschlich, dass Fehler passieren. Brieflich abstimmen ist nicht so selbsterklärend, wie man immer denkt.

Könnten Urnengänge in Innerrhoden zur Normalität werden?

Es ist sicherlich gut, wenn man sich die Frage ernsthaft stellt, ob man von der Landsgemeinde auf die Urnenabstimmung wechseln will. Es ist auch gut, dass man in Innerrhoden einen kantonalen Urnengang mal erleben durfte. Damit konnte man ein Gespür entwickeln, was verloren gehen würde, wenn man die Landsgemeinde aufgibt. Die Entscheidung, welche Werte die Innerrhoder hochhalten wollen, kann ihnen aber niemand abnehmen.