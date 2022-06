Interview Gemeindepräsident Max Eugster zur Schliessung der Kuhn Champignon AG: «Das kommt überraschend und ist ein Verlust für Herisau» Mit der Schliessung der Kuhn Champignon AG gehen in Herisau rund 30 Arbeitsplätze verloren. Gemeindepräsident Max Eugster sagt, was das für Herisau bedeutet.

Der Produktionsstandort Herisau der Kuhn Champignon AG schliesst per Ende Juli. Bild: Benjamin Manser / TAGBLATT

Die Kuhn Champignon AG stellt am Standort Herisau per Ende Juli die Produktion ein. Was bedeutet das Aus des Traditionsunternehmens für die Gemeinde?

Max Eugster: Mit der Kuhn Champignon AG schliesst ein Familienbetrieb mit langer Tradition. Das Unternehmen hatte Ausstrahlung in die ganze Schweiz. Es gehen wertvolle Arbeitsplätze verloren. Das ist ein Verlust für Herisau. Es trifft die Gemeinde, die sich entwickeln möchte natürlich. Für den Wirtschaftsstandort Herisau ist es wichtig, Arbeitsplätze in verschiedenen Branchen und für Arbeitnehmende aller Qualifikationen anbieten zu können.

Wie wurde die Gemeinde über die bevorstehende Schliessung informiert?

Max Eugster, Gemeindepräsident Herisau. Bild: PD

Wir waren informiert über die geplante Nachfolgeregelung und die Vorverträge, die Anfang Juni unterschrieben wurden. Was das für den Produktionsstandort Herisau bedeutet, war der Gemeinde nicht bekannt. Wir wurden am Mittwoch informiert.

Wie sehr sind Sie überrascht von der Entwicklung?

Die bevorstehende Schliessung kommt überraschend. Wir bedauern die Entwicklung, können aber den Entscheid der Inhaberfamilie nachvollziehen. Die Kuhn Champignon AG ist in einem speziellen Segment tätig und der Standort Herisau hat vielleicht eine zu geringe Grösse, um langfristig zu bestehen.

Für die rund 30 betroffenen Mitarbeitenden sollen Nachfolgelösungen gefunden werden. Welche Rolle kann die Gemeinde hier spielen?

Wir hoffen, dass es gelingt, für die Mitarbeitenden gute Lösungen zu finden. Die Gemeinden üben in einer solchen Situation keine Funktion aus. Das Regionale Arbeitsvermittlungszentrum ist beim Kanton angesiedelt.

Und welche Wünsche hat die Gemeinde für die Liegenschaft an der Alpsteinstrasse?

Es handelt sich um eine Liegenschaft in Privateigentum. Wenn es die Besitzer wünschen, wird die Gemeinde Herisau gerne Unterstützung bieten. Wir werden zeitnah Kontakt zu den Eigentümern aufnehmen.