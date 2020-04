Internet statt Klimaversammlung: Klimagruppe Ausserrhoden startet Online-Aktion 

Klimastreik: Es waren die grössten Demonstrationen der Menschheit – diese Bilder zeigen, wie gigantisch die Klimastreiks waren

Eine Woche bevor in der Schweiz in Bern am 28. September die grosse nationale Klimademo stattfindet, wurde heute bereits weltweit in tausenden Städten protestiert. Millionenen Menschen gingen dabei auf die Strasse. Lassen wir zunächst die Bilder für sich sprechen.