Integration Kanti Trogen führt Pilotprojekt für ukrainische Jugendliche weiter Auch nach den Sommerferien werden ukrainische Jugendliche die Kanti Trogen als Gäste besuchen. Die Anforderungen werden steigen. Drei Jugendliche sollen ganz auf Deutsch unterrichtet werden.

Für die ukrainischen Gäste steigen die Anforderungen nach den Sommerferien. Bild: Selina Schmid

Ende Mai begann die Kanti Trogen mit vier ukrainischen Gastlernenden, seither besuchen immer mehr Ukrainerinnen und Ukrainer die Kanti. Kantilehrer Jens Weber sagt: «Die Jugendlichen sollten so den Alltag eines jungen Menschen zurückgewinnen und einen Ort haben, an dem sie lernen.» Erst sollten sie andere Jugendliche und das Schweizer System kennen lernen, nach den Sommerferien soll dann die vertiefte Integration beginnen.

Vor den Sommerferien besuchen acht Ukrainerinnen und Ukrainer die in Englisch unterrichteten Lektionen der Immersionsklassen. Nach den Sommerferien steigen die Anforderungen. Sechs bleiben in den Immersionsklassen und besuchen zusätzlich den deutschsprachigen Unterricht. Drei Lernende werden ganz auf Deutsch, in der Klasse von Jens Weber, unterrichtet. Er war bisher ihre Ansprechperson. Elisabeth Steger Vogt, Rektorin der Kanti, sagt: «Das wird eine Herausforderung, aber diesen drei trauen wir es zu.»

Ihre Sprachkenntnisse können sie später vorweisen

Elisabeth Steger Vogt, Rektorin der Kanti Trogen. Bild: PD

Die in Englisch unterrichteten Fächer und der Deutschunterricht werden benotet. Damit können sie für ihre Zeit in der Schweiz etwas vorweisen, so Steger. «Und wir können besser abschätzen, wie gut sie dem Unterricht folgen können.» Die Kanti hat ein entsprechendes Pilotprojekt für das erste Semester 2022/2023 mit Russischlehrerin Andrea Elmer als Klassenlehrperson lanciert.

Steger geht davon aus, dass durch die abnehmende Zuwanderung die Anzahl ukrainischer Lernender an der Kanti langsamer weiterwachsen wird. Selbst für jene, welche die Kanti bereits besuchen, sei vieles unklar. Wie entwickelt sich der Krieg und werden sie in der Schweiz bleiben? Wie gut können oder wollen sie dem Unterricht folgen und welche Unterstützung brauchen sie? Steger sagt: «Unser Fokus liegt darauf, den Jugendlichen vorerst eine kurzfristige Perspektive zu geben und gleichzeitig die Vorbereitung auf eine mögliche Matura mitzudenken.»

Für den Fall, dass sie bleiben wollen, hält Steger fest: Die Hürden einer Schweizer Matura sind hoch. «Darum wollen wir, dass sie im ersten Schritt das System kennen lernen und mit Einheimischen im Austausch stehen.»