Insekten Auch Bienen machen Ferien: Warum die Völker eines Ausserrhoder Imkerpaares den Sommer in der Aroser Höhenluft geniessen Angela und Willi Steiger aus Wald haben etwa 25 Bienenvölker und gehören damit zu den grösseren Imkern in der Region. Einige verbringen den Sommer in Arosa, wo sie eine Vielfalt an Wildblüten und Alpenrosen vorfinden.

Angela und Willi Steiger zeigen einen Brutrahmen eines starken Bienenvolkes. Bilder: Rita Bolt

Einen Steinwurf vom Einfamilienhaus von Angela und Willi Steiger in Wald entfernt leben Zehntausende von Bienen auf der Schweizerbundwiese in verschiedenen Bienenmagazinen. Steigers ziehen sich ihre Imkerblusen und Handschuhe an und statten den Völkern einen Besuch ab. Ganz ruhig zieht Willi Steiger einen Brutrahmen aus einem Magazin. Er staunt selber ein bisschen und sagt:

«Ein starkes Volk.»

Er schätzt, dass in diesem Bienenstock zwischen 40'000 und 50'000 Bienen fleissig arbeiten. Angela Steiger sucht die Königin: «Hier ist sie. Sie ist gelb markiert.» Ein Erkennungsmerkmal gegenüber Arbeiterinnen und Drohnen (männliche Bienen) ist auch ihr deutlich längeres Hinterteil – die Arbeiterinnen scharren sich um sie. Willi Steiger zieht seinen Kopfschutz aus. Angst, gestochen zu werden, habe er nicht.

Arbeiterinnen mit ihrer Königin.

Seine Frau geht auf Nummer sicher und lässt den Kopfschutz an. Ja, beide seien schon oft gestochen worden, er jährlich etwa 20- bis 50-mal. «So richtig schmerzhaft sind Stiche am Kopf», sagt Steiger. Das habe er schon am eigenen Leib erfahren.

Windgeschützt in Obstbaum-Kulturen

Trotzdem haben sie eine ungebrochene Leidenschaft für ihre Völker. Mit zwischen 20 und 25 Völkern gehören Angela und Willi Steiger zu den grösseren Imkern in der Region. Ihre Bienenstöcke stehen jeweils an mehreren Orten und sind unterschiedlich gross. Es gebe starke Wirtschaftsvölker mit bis zu 50'000 Bienen und kleinere mit 20'000 bis 30'000 Arbeiterinnen. Einige Magazine stehen in Steinach, einige im Eschenmoos. Alle Standorte sind im Geoportal eingetragen.

Begeisterte Imker: Angela und Willi Steiger.

«Die besten Standorte sind windgeschützte Orte mitten in Obstbaum-Kulturen und nahe am Wasser», erklärt der Imker. Ideal sei zudem, wenn die Flugseite südsüdöstlich sei. Etwa drei bis acht Völker halten Steigers in ihrem Garten. Er geht auf die Magazine zu und sagt:

«Die Bienen sind heute etwas angriffig.»

Der Grund: Sie finden zu wenig Nektar, um Honig zu produzieren. Der Frühling sei zwar anfangs nicht so schlecht gewesen. Später habe immer eine Brise geweht und es war zu nass und kalt. Dies mögen die Bienen nicht. Steiger ist sich sicher, dass es dieses Jahr nicht viel Honig gegeben wird.

Ferien in 2000 Meter Höhe

Um die Honigproduktion «anzuheizen», schickt Willi Steiger im Juni seine besten Bienenvölker in die Ferien nach Arosa. «Wir bringen etwa 13 Bienenmagazine für einige Wochen auf eine Wiese in knapp 2000 Meter Höhe.» Die Alpen von Arosa böten in dieser Zeit eine Vielfalt an Wildblüten und Alpenrosen. Der Bergblütenhonig sei hochwertig und schmecke mild-aromatisch.

Bienenmagazine in den Ferien in Arosa. Bild: PD

Alle acht bis zehn Tage fährt Willi Steiger nach Arosa und schaut, ob den Bienen die Alpenluft guttut und ob alles in Ordnung ist. Die kleineren Völker, welche in Steinach und Eschenmoos stationiert waren, sind in Wald. «Ich habe sie hier unter Kontrolle.»

Ist Willi Steiger auch schon einmal ein Bienenvolk ausgebüxt? «Ja, natürlich», sagt er lachend. Er habe es wieder einfangen können. Warum sucht ein Bienenvolk das Weite? Steiger erklärt: Die Arbeiterinnen bauen wegen Platzmangel Weiselzellen, in denen neue Königinnen nachgezogen werden. Dies spürt die alte Königin und sucht das Weite, bevor diese schlüpfen, denn in einem Volk gibt es nur eine Königin. Das Schwärmen ist die natürliche Völkervermehrung der Bienen.

«Typisch beim Schwärmen ist, dass die Bienen grosse Traubengebilde an Ästen machen.»

Wenn die Königin dann wieder eingefangen werden kann, folge ihr das Volk und der Imker habe ein Volk mehr. Wenn nicht, gründe die Königin an einem neuen Ort ein Bienenvolk.

Ein «Bienenhaus»

Das Einfamilienhaus von Angela und Willi Steiger ist auch ein bisschen ein «Bienenhaus»: Im obersten Stock steht eine Mittelwandgiessanlage und liegt einiges Werkzeug; mit diesen baut Willi Steiger jährlich etwa 200 Mittelwände. Mit Mittelwänden wird der Wabenbau der Bienen geordnet und beschleunigt. Auf Mittelwände aufgebaute Honigwaben lassen sich mit einer Honigschleuder entfernen. Diese steht in einem ehemaligen Kinderzimmer im Erdgeschoss, in dem auch viele verschiedene Honigprodukte gelagert sind. Süsser Honiglikör oder Whisky mit Honig, Teelichter, Zierkerzen, Lippenpomade oder Honig-Glühwein.

Einige Bienenmagazine stehen im Garten von Angela und Willi Steiger.

Angela Steiger steht in der Küche im mittleren Stock, wiegt Honigsenf ab und verteilt es in kleine Gläschen. Auch Salatsaucen mit Honig werden für den Verkauf abgefüllt. «Für mich gehört ein Honigbrot zu jedem Morgenessen», sagt der Verkaufsberater lachend. Der Honig von Steigers ist übrigens mit dem «goldenen Honig-Qualitätssiegel» ausgezeichnet. Diese Auszeichnung wird nur verliehen, wenn die Imkerei eine ganze Checkliste an Anforderungen erfüllt.