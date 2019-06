Neue Attraktion auf dem Säntis: Erlebniswelt bietet Einblicke in Wetterereignisse Am Freitag ist auf dem Gipfel eine Erlebniswelt eröffnet worden: mit Schätzspielen, Kugelprojektionen, Phänomenen, Rekordzahlen, Computeranimationen. Lukas Pfiffner

An diesem Posten der Erlebniswelt werden Niederschlagsmengen Schweizer Ortschaften zugeordnet. Bild: PF

Die Windstärke 12 ist dann definitiv zu viel für den Steinbock. Er fliegt mit verzerrtem Gesicht durch die Gegend respektive über den Bildschirm. «Selbstverständlich ist das kein Bündner Steinbock, sondern eine Mischung aus Ausserrhoden, Innerrhoden und St. Gallen, wie es sich für den Säntisgipfel gehört», sagt Andreas Marty, der Leiter Verkauf und Marketing der Säntisbahnen.

Die tierisch-witzige Computeranimation demonstriert die Windgeschwindigkeiten. Sie ist Teil der neuen, permanenten Erlebniswelt «Säntis – der Wetterberg». Seit dem Freitag steht sie dem Publikum ebenso zur Verfügung wie ein 360-Grad-Panoramaweg. Beim Eröffnungsanlass am längsten Tag des Jahres präsentierten die Verantwortlichen zudem eine Multivisions-Show über den Säntis und die Sommersonnenwende.

Der «kreative Kopf» ist Meteorologe: ein Zufall

Der Säntis gilt als eigentlicher Wetterberg, er hält mehrere Schweizer Rekorde. «Das Wetter hier oben konkret zum Ausstellungsthema zu machen, hat sich natürlich aufgedrängt», sagt Norbert Span, der «kreative Kopf» der Erlebniswelt. Der Innsbrucker ist Meteorologe. «Das ist ein Zufall – wir haben mit unserer Firma schon diverse Konzepte zu anderen Themen erstellt und Ausstellungen erarbeitet.» Ungefähr ein Jahr lang hat die Planung für die Präsentation auf dem Säntis gedauert, die Ausführung zusätzlich ein halbes Jahr.

«Bravo: Ein geschulter Wetterwart hätte es nicht besser machen können», liest ein Besucher auf einem Bildschirm, nachdem er sich digital mit Wettersymbolen und Wetterentwicklungen auseinandergesetzt hat. Säntisbahnkunden, aber auch Wanderer, können gratis in Wetterwelten und -themen eintauchen, mit Informationstafeln, Bildern, Exponaten, Schätzspielen, Kugelprojektionen, interaktiven Angeboten. Man lässt es blitzen, kommt Wetterphänomen auf die Spur oder erfährt, wie das Wetter in einem bestimmten Jahr gewesen ist. Typische Wetterlagen im Alpstein? Der Interessierte wird eingeladen, in Modellkästen die kleine Schweizerfahne mehr oder weniger stark zum Flattern zu bringen und Wattewolken in Bewegung zu versetzen.

Nächste Ausbauschritte mit weiteren Themen

Nur ein paar Tage zurück liegt die Eröffnung des neuen Terrassen-Restaurants auf dem Säntis. In den nächsten Jahren sind weitere Ausbauschritte mit ergänzenden Themen geplant. So sei vorgesehen, auf dem Gipfel den Besucherinnen und Besuchern die Geschichte des Berges und der Region, die Geologie und die Eiswelten zu zeigen, sagt Andreas Marty.