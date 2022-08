Innerrhoder Geschichte Konkurrenz, Krisen und Konflikte: Die Beziehungsgeschichten von Appenzell und St.Gallen 2021 konnte die Pfarrei Appenzell ihr 950-jähriges Bestehen feiern. Aus Anlass dieses Jubiläums führte der Historische Verein Appenzell im letzten November eine historische Fachtagung durch. Die damaligen Vorträge liegen nun im jüngst erschienenen «Innerrhoder Geschichtsfreund» in schriftlicher Form vor.

Appenzell war vom Kloster St.Gallen aus besiedelt worden und so gewissermassen ein Kind St.Gallens. Bild: Wikimedia

Der «Innerrhoder Geschichtsfreund» 2022 ist dem 950-Jahr-Jubiläum der Pfarrei St.Mauritius gewidmet, das 2021 mit verschiedenen Veranstaltungen gefeiert wurde. Im Jahr 1071 hatte Abt Norbert vom Kloster St.Gallen die Pfarrei Appenzell gestiftet. Der Name «Appenzell», «abbacella», ist für dieses Jahr erstmals schriftlich belegt. Mit der Durchführung der Fachtagung «Appenzell – St.Gallen: Eine Beziehungskiste über 950 Jahre» hatte der Historische Verein Appenzell im letzten November einen Beitrag an den Festreigen geleistet. Die damaligen Vorträge sind nun im neusten «Geschichtsfreund» nachlesbar.

Der Begriff «Beziehungskiste» im Tagungstitel war bewusst etwas frech angelegt, weil Dissonanzen anklingen sollten. Gemäss Duden ist eine Beziehungskiste ein «mit allerlei Schwierigkeiten verbundenes, ungeklärtes Verhältnis zwischen den Partnern einer Beziehung». Bei Appenzell und St.Gallen war und ist diese geprägt von Zusammenarbeit, Austausch und Partnerschaft, zeitweise aber auch von Konkurrenz, Krisen und Konflikten. So sind beide Gebiete nicht nur geografisch, sondern auch durch ihre gemeinsame Geschichte eng verbunden.

Eine «alte Liebe» mit Bär

Cornel Dora, Stiftsbibliothekar. Bild: Belinda Schmid

Stiftsbibliothekar Cornel Dora bezeichnet im Titel seines Beitrages das Verhältnis von Appenzell und St.Gallen als «alte Liebe». Er schlägt einen grossen Bogen von der Urbarmachung des Appenzellerlandes im Mittelalter bis in die jüngere Zeit. Appenzell war vom Kloster St.Gallen aus besiedelt worden und so gewissermassen ein Kind St.Gallens. Mit St.Gallen verbindet uns bis heute der Bär, auch wenn der Kanton St.Gallen – zum Bedauern Doras – bei seiner Schaffung 1803 das grün-weisse Liktorenbündel als Wappen erhielt. Der Bär sei ein starkes Tier, so Dora, und alle Ostschweizer Wappenbären gäben ein ganzes Rudel.

Dorothee Guggenheimer, St.Galler Stadtarchivarin. Bild: Benjamin Manser

Der Bär spielt auch in Dorothee Guggenheimers Text eine wesentliche Rolle. Die St.Galler Stadtarchivarin thematisiert in ihrem Beitrag die Beziehung der Stadt St.Gallen zu Appenzell vom Mittelalter bis ins 18. Jahrhundert. Politisch wie wirtschaftlich waren beide Orte eng verbunden. Gemeinsam befreite man sich von der Herrschaft des Klosters St.Gallen. Im 16. Jahrhundert steckte die Verbundenheit jedoch in einer Krise, denn Appenzell versuchte sich wirtschaftlich von der Stadt St.Gallen zu emanzipieren. Es kam zu verschiedenen, symbolisch aufgeladenen Konflikten, etwa als ein St.Galler Drucker 1579 in einem Kalender den Appenzeller Bär ohne männliches Attribut dargestellt hatte.

Das Land Appenzell konnte sich zwar im Spätmittelalter im Zuge der Appenzeller Kriege Schritt für Schritt von der äbtischen Herrschaft lösen, verbunden blieb man dem Kloster St.Gallen trotzdem. Peter Erhart, St.Galler Stiftsarchivar, schildert detailreich die Biografien der zwölf Appenzeller, die vom Ende des 15. Jahrhunderts bis zur Aufhebung 1805 ins Kloster eintraten. Zu den bedeutenderen Appenzeller Benediktinern gehören etwa P. Magnus Brülisauer (1582‒1646), der durch die gedruckte Herausgabe von Urkunden des Klosters St.Gallen Herausragendes für dessen Geschichte leistete. Ein anderer war P. Desiderius Wetter (1683‒1751), der eine detailreiche Chronik des Appenzellerlandes von 1300 bis 1730 verfasste, die bis heute leider nur in Auszügen publiziert wurde.

Der Umschlag des «Innerrhoder Geschichtsfreundes» 2022 zeigt eine Seite aus dem «Appenzeller Missale» um 1165. Bild: pd

Grenzen ziehen und überschreiten

Sandro Frefel, Landesarchivar von Appenzell Innerrhoden. Bild: pd

Nicht nur der Bär, die Wirtschaft oder der Glaube stifteten eine Beziehung zwischen Appenzell und St.Gallen, sondern auch das Wasser. Als natürliche Marken waren Gewässer seit jeher prädestiniert für das Ziehen von Grenzen. Zum Beispiel dienten die Sitter und der Rotbach 1071 zur Beschreibung der neuen Pfarrei. Appenzellisches Wasser als Ressource war spätestens im 19. Jahrhundert für die wachsenden st.gallischen Siedlungen interessant. Landesarchivar Sandro Frefel beleuchtet in einer Fallstudie den Streit zwischen Appenzell Innerrhoden und der Stadt St.Gallen um die Nutzung und Ableitung der Quellen auf der Alp Dunkelberndli in den 1880er-Jahren. Der Streit drehte sich nicht nur um Wasser an sich, sondern auch um grössere weltanschauliche Fragen.

Grenzen können nicht nur gezogen, sondern auch überschritten werden. Mareike Heering vom Staatsarchiv St.Gallen zeigt in einem farbigen Überblick wie St.Galler und Appenzeller Künstler (und immerhin eine Künstlerin) als Grenzgänger im jeweils anderen Kanton Inspiration suchten oder dort Werke hinterliessen. So ist das monumentale und figurenreiche Deckenbild (1890‒1892) von Franz Vettiger (1846‒1917) nicht mehr aus der Pfarrkirche St.Mauritius wegzudenken. Und in Schlatt setzte der St.Galler Architekt August Hardegger (1858‒1927) mit der neobarocken Kirche St.Josef (1911) eine Landmarke, die weitherum ihresgleichen sucht. (pd)