Innerrhoden will die Steuern senken Gute Neuigkeiten für die Steuerzahler in Innerrhoden: Firmen, Familien mit Kindern sowie der Mittelstand sollen entlastet werden. Die SP kritisiert die Vorlage – und macht eigene Vorschläge. Jesko Calderara

Als sozialer Ausgleich sollen in Innerrhoden Familien und mittlere Einkommen künftig weniger Steuern bezahlen. (Bild: Getty)

Appenzell Innerrhoden gehört schweizweit zu den Kantonen mit den tiefsten Unternehmenssteuern. Die Gesamtsteuerbelastung (inklusive direkte Bundessteuer) für Firmen beträgt zwischen 11,1 und 14,1 Prozent. Gemäss dem «Swiss Tax Report 2019» der Wirtschaftsprüfungsgesellschaft KPMG stehen einzig Luzern, Nidwalden, Obwalden, Ausserrhoden sowie neu auch Waadt und Basel Stadt besser da.

Nun plant Innerrhoden eine Steuersenkung. Die Vernehmlassung zur Revision des Steuergesetzes ist am 11. Juni abgelaufen. Dabei geht es um die Umsetzung der Steuerreform und AHV-Finanzierung (STAF) ins kantonale Recht. Mit der STAF, die am 19. Mai an der Urne angenommen wurde, schafft die Schweiz international nicht mehr tolerierte Steuerprivilegien ab. In Innerrhoden sind 100 Gesellschaften davon betroffen.

Höhere Abzüge für Drittbetreuungskosten

Konkret schlägt die Standeskommission vor, den Steuertarif sowohl für einbehaltene Gewinne als auch für jenen Teil, der ausgeschüttet wird, zu senken. Sagen der Grosse Rat und die Landsgemeinde Ja dazu, werden die Unternehmen in Innerrhoden künftig 11,5 bis 12,6 Prozent Steuern bezahlen. Die Revision sieht noch weitere Neuerungen vor, etwa eine verbesserte Systematik des Unternehmenssteuerrechts und neue Instrumente wie die Patentbox. Letztere soll allerdings begrenzt werden, um unerwünschte Mitnahmeeffekte zu vermeiden. Mit der Reform werden als Ausgleich zur Steuersenkung für Firmen auch natürliche Personen entlastet. So soll der Abzug für Drittbetreuungskosten von 6000 auf 18000 Franken je Kind erhöht werden. Zudem ist eine Anhebung des Abzugs für Versicherungsprämien und Sparzinsen geplant. Auch Anpassungen beim Kinderabzug wird es mit dem revidierten Steuergesetz geben.

Diese vorgesehenen Massnahmen führen zu Einnahmeausfällen von je rund 1,5 Millionen Franken beim Kanton und den Bezirken. Zudem wird Innerrhoden künftig fast 2,6 Millionen Franken weniger aus dem Nationalen Finanzausgleich erhalten. Zur Gegenfinanzierung wird die Dividendenbesteuerung auf 50 Prozent erhöht. Darüber hinaus bekommt der Kanton einen grösseren Anteil der direkten Bundessteuern. Dadurch fliessen 1,2 Millionen Franken mehr in die Kantonskasse.

SP sieht Gutverdienende als Profiteure

In der Vernehmlassung äusserte sich unter anderem die SP kritisch zur Revision des Steuergesetzes. Die kantonale Umsetzung der STAF-Vorlage bevorteile Unternehmungen sowie Gutverdienende auf Kosten des Mittelstands und der breiten Bevölkerung. Gemäss der SP werden finanzielle Einbussen für den Kanton und die Bezirke in Kauf genommen. Es bestehe die Gefahr von Steuererhöhungen oder Einbussen bei Aufgaben der öffentlichen Hand. Die SP ist vor allem gegen die doppelte Entlastung bei der Besteuerung von Unternehmensgewinnen und Dividenden. Aus diesem Grund verlangt sie eine Anhebung der Teilbesteuerung auf mindestens 60 Prozent. Auch der Verzicht der privilegierten Besteuerung von Gewinnen wäre für die SP denkbar. Die sozialen Ausgleichsmassnahmen werden hingegen grundsätzlich begrüsst. Die vorgeschlagenen Steuerabzüge entlaste jedoch vor allem Leute mit höheren Einkommen und Vermögen, kritisiert die SP. Sie spricht sich deshalb für Gutschriften in Form von Kinder- oder Ausbildungszulagen aus.