Innerrhoden «Unnötig», «irreführend», «Augenwischerei»: Parteien und Verbände kritisieren Josef Rechsteiners Einzelinitiative Mit einer Einzelinitiative fordert ein Innerrhoder Bürger den Zugang zur Landsgemeinde auch ohne Covid-Zertifikat. Die Parteien und Verbände zeigen wenig bis gar kein Verständnis für das Anliegen. Unter anderem weil noch unklar ist, ob das Covid-Zertifikat bei der Landsgemeinde überhaupt zum Einsatz kommt.

Die Landsgemeinde in Appenzell wurde wegen Corona bereits zwei Mal abgesagt. Stattdessen fanden Urnengänge statt. Bild: Hanspeter Schiess (Appenzell, April 2019)

Josef Rechsteiner befürchtet, dass für die Teilnahme an der Landsgemeinde 2022 ein Covid-Zertifikat nötig sein wird. Demnach könnte nur teilnehmen, wer geimpft oder genesen ist oder ein negatives Testergebnis vorweisen kann. Aus diesem Grund reichte Rechsteiner vor zehn Tagen eine Einzelinitiative ein. Mit dieser soll die «direkte Demokratie gestärkt» und eine «Zweiklassengesellschaft verhindert» werden.

Noch ist aber unklar, ob für die Teilnahme an der Landsgemeinde überhaupt ein Covid-Zertifikat nötig sein wird – geschweige denn ob die Landsgemeinde im nächsten Jahr überhaupt stattfindet. Ebenso muss der Grosse Rat noch über die Gültigkeit der Initiative entscheiden, bevor sie an der Landsgemeinde zur Abstimmung kommen kann. Klar ist aber bereits jetzt: Bei den Parteien und Verbänden hat Rechsteiners Anliegen einen schweren Stand.

SP hält Initiative für «Augenwischerei»

Schon wenige Tage nach dem Eingang der Initiative kam eine Reaktion der Innerrhoder SP. Die Partei hält die Initiative für «unnötig» und «irreführend», schreibt sie in einer Medienmitteilung. Und weiter:

Martin Pfister, Präsident SP AI. Bild: PD

«So tun, als ob mit dieser Initiative an der Landsgemeinde ein Zweiklassensystem verhindert werde, ist Augenwischerei.»

Denn die Landsgemeinde schaffe ohnehin ein Zweiklassensystem, weil die Teilnahme nicht für alle Stimmberechtigten möglich sei.

Weiter kritisiert die SP, dass mit dem Covid-Zertifikat kein Impfzwang eingeführt werde, wie Rechsteiner mit seiner Begründung suggeriere. Ob oder unter welchen Bedingungen zur Landsgemeindeteilnahme ein solches Zertifikat verlangt wird, sei noch nicht entschieden. Für die SP reihe sich die Begründung der Initiative nahtlos in die «ungerechtfertigte und abstruse Kritik an Coronamassnahmen» ein – wie auch an der illegalen Kundgebung vor zehn Tagen in Appenzell.

Gewerbepräsident: «Initiative schafft Unsicherheit»

Aber nicht nur die SP erteilt der Initiative eine Abfuhr. Auch aus Sicht der in Innerrhoden dominierenden CVP ist die Initiative «unnötig», sagt Parteipräsident Stefan Ledergerber auf Anfrage. Die politischen Rechte – und damit auch die Teilnahme an der Landsgemeinde – seien verfassungsmässig und völkerrechtlich garantiert.

Stefan Ledergerber, Präsident CVP AI. Bild: PD

Im nächsten Frühjahr müsse die epidemiologische Lage neu beurteilt werden. «Lässt diese eine Landsgemeinde zu, so ist es für die CVP AI selbstverständlich, dass auch alle stimmberechtigten Personen daran teilnehmen können. Sollte das Risiko noch zu gross sein, kann wiederum eine Urnenabstimmung durchgeführt werden.» Der Gedanke, dass Personen ohne Covid-Zertifikat nicht an einer Versammlung einer politischen Körperschaft teilnehmen könnten, sei für die CVP AI nicht nachvollziehbar, so Ledergerber.

Michael Koller, Präsident des Gewerbeverbands AI. Bild: Claudio Weder

Und Michael Koller, Präsident des Gewerbeverbandes, meint:

«Da im Zusammenhang mit der Landsgemeinde das Covid-Zertifikat kein Thema ist, macht auch eine solche Initiative keinen Sinn. Damit beschäftigt man nur unnötig die Verwaltung und schafft Unsicherheiten.»

Auch die FDP ist der Überzeugung, dass das Covid-Zertifikat so oder so nicht zu Anwendung kommen werde, «da es sich bei der Landsgemeinde um das Wahl- und Stimmrecht handelt», sagt Präsident Luca Rechsteiner. Und noch ein weiterer Punkt ist für die FDP zentral: «Aus unserer Sicht sollte kein spezifischer Virusname in der Kantonsverfassung abgedruckt sein.» Die Partei könne aber das Anliegen der Initiative und dessen Hintergrund nachvollziehen.

AVA zweifelt an Gültigkeit der Initiative

Angela Koller, Präsidentin AVA. Bild: PD

Auch die Arbeitnehmervereinigung Appenzell (AVA) beurteilt die Initiative kritisch. Laut Präsidentin Angela Koller dürfte fraglich sein, ob die Initiative als gültig erklärt werden kann. Denn: «Der Vollzug des Epidemiengesetzes ist nur teilweise in der Zuständigkeit des Kantons.»

Für Koller ist jedoch klar, dass die Beschränkung des Zutritts zur Landsgemeinde einer Einschränkung der politischen Rechte gleichkomme, was sorgfältig gegenüber der ausserordentlichen Urnenabstimmung abzuwägen sei. Jedoch:

«Die epidemiologische Lage wird nächsten Frühling kaum mehr so angespannt sein, dass diese Fragen relevant sind.»

Auch Martin Ebneter, Präsident der SVP AI, ist überzeugt, dass bis zur nächsten Landsgemeinde die Pandemie im Griff ist und alle Stimmberechtigten teilnehmen können – auch ohne Zertifikat. Aber:

«Es darf auf keinen Fall zu Ausschlüssen kommen – ob mit oder ohne Initiative.»

Ob nun der Weg, den Josef Rechsteiner gewählt hat, richtig ist, sei schwierig zu sagen, so Ebneter weiter, denn die Initiative müsste von der nächsten Landsgemeinde angenommen werden. Doch: «Wer wird zur nächsten Landsgemeinde, die über die Initiative befinden würde, zugelassen? Alle oder doch nur jene mit dem Zertifikat? Braucht es dazu allenfalls eine Urnenabstimmung und was passiert dann mit allfälligen Stimmrechtsbeschwerden?» Für Ebneter ist dies «eine politisch heikle Angelegenheit».

Der Bauernverband wollte zu diesem Thema keine Stellung beziehen.