«Nun stehen wir vor einem Scherbenhaufen»: Der Verzicht auf den Spitalneubau in Appenzell stösst im Grossen Rat auf Kritik

«Der Kanton will die betroffenen Mitarbeitenden aktiv unterstützen»: Schliessung der stationären Abteilung am Spital Appenzell hat Folgen für das Personal

Der Spitalneubau am Standort Appenzell wird nicht mehr weiterverfolgt. Grund ist, dass der Kooperationspartner im Bereich Innere Medizin, der Spitalverbund Appenzell Ausserrhoden, den Kooperationsvertrag «aus strategischen Gründen» per Ende Juni gekündigt hat. Dies hat auch zur Folge, dass ab Mitte 2021 die stationäre Abteilung am Spital Appenzell geschlossen werden muss.