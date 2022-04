Innerrhoden Endspurt zur Landsgemeinde Appenzell: Das Medieninteresse ist besonders gross Die letzten Vorbereitungen für die Landsgemeinde am Sonntag in Appenzell laufen. Die Veranstaltung wird wieder im Livestream übertragen. Das Interesse seitens der Medien ist dieses Jahr besonders gross.

Das Interesse an der Landsgemeinde 2022 ist gross (Bild von 2018). Bild: Michel Canonica

Die letzten Vorbereitungen für die Landsgemeinde von Sonntag laufen. Nach zwei Jahren Zwangspause aufgrund der Pandemie kehrt das politische Leben in Innerrhoden zum Normalzustand zurück. Das Interesse ist gross, gemäss Angaben der Ratskanzlei haben sich heuer mehr Medienvertreterinnen und Medienvertreter als in anderen Jahren angemeldet.

Ganz vergessen ist die Pandemie nicht. Die Standeskommission teilt am Freitag mit, dass an den Eingängen Desinfektionsmittel zur Verfügung gestellt wird. Auch FFP2-Schutzmasken können bezogen werden. Weitere Massnahmen seien aufgrund der guten Coronasituation nicht nötig, so der Kanton. Den Teilnehmenden stehe aber frei, weitere Massnahmen wie Mindestabstände zu berücksichtigen.

Gute Erfahrungen mit Livestream

Die letzte Landsgemeinde 2019 wurde erstmals in einem Livestream übertragen. «Auf diese Weise können Personen, die nicht an der Landsgemeinde teilnehmen können, das Geschehen auf dem Landsgemeindeplatz trotzdem unmittelbar verfolgen», schrieb der Kanton damals in einer Medienmitteilung. Der Kanton hat mit dem Pilotversuch gute Erfahrungen gemacht. «Viele Menschen haben sich eingeschaltet, über die ganze Landsgemeinde haben wir 16'000 Klicks registriert.» Darum werden auch dieses Jahr Interessierte die Veranstaltung online von zu Hause aus verfolgen können.

Wie 2019 sind die Aufnahme und das Mitschneiden der Landsgemeinde ausdrücklich verboten. Damit sollen die Privatsphäre der Teilnehmerinnen und Teilnehmer und das Stimmverhalten Einzelner bestmöglich bewahrt werden. Die Firma On Air Production AG aus Malans, Graubünden, wird mit der Aufnahme und Übertragung der Landsgemeinde Appenzell beauftragt. Sie handhabt auch den Livestream für die Landsgemeinde Glarus. Die Bilder werden mit dem Ton der Landsgemeinde-Lautsprecher synchronisiert und zusammen auf dem Internet aufgeschaltet.

Die Landsgemeinde wird seit 2018 für gehörlose Stimmberechtigte in Gebärdensprache übersetzt. Die Übersetzerinnen und Übersetzer werden sich neben dem Stuhl links befinden.