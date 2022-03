Innerrhoden Beschwerde wegen abgesagter Landsgemeinde: Bundesgericht gibt Standeskommission recht Gegen den Beschluss der Standeskommission, die Landsgemeinde 2021 abzusagen, hatten drei Personen Stimmrechtsbeschwerde erhoben. Das Bundesgericht hat nun die Beschwerde abgewiesen.

Landsgemeinde in Appenzell: Für das Bundesgericht war die Absage 2021 verhältnismässig. Das Ansteckungsrisiko wäre gross gewesen. Bild: Hanspeter Schiess

Wegen der Coronapandemie musste auch die Politik neue Wege gehen: In Innerrhoder hat die Standeskommission sowohl 2020 wie auch 2021 die Landsgemeinde abgesagt. Stattdessen fanden kantonale Urnengänge statt. Gegen den Beschluss im vergangenen Jahr erhoben drei Innerrhoder Stimmberechtigte Beschwerde beim Bundesgericht.

Mit Entscheid vom 24. Februar hat das Bundesgericht die Beschwerde nun auch in der Hauptsache abgewiesen. Das teilte die Ratskanzlei am Freitag mit. Wie es in der Mitteilung heisst, erachtet das Bundesgericht die vorgenommene Absage der Landsgemeinde 2021 und die Durchführung einer Urnenabstimmung für rechtmässig. Angesichts der epidemiologischen Entwicklung und Prognosen im Frühjahr 2021 sei es korrekt gewesen, auf die Durchführung der Landsgemeinde zu verzichten und eine Urnenabstimmung abzuhalten.

Die Absage sei auch verhältnismässig gewesen, zumal selbst bei einer Verlegung der Landsgemeinde auf einen grösseren Platz beträchtliche Menschenansammlungen vor, während und nach der Landsgemeinde kaum vermeidbar gewesen wären, sodass in der damaligen epidemiologischen Situation ein erhebliches Ansteckungsrisiko bestanden hätte.

Bereits am 15. April 2021 hatte das Bundesgericht das Gesuch wegen der aufschiebenden Wirkung abgewiesen. In der Folge fanden am 9. Mai 2021 die kantonalen Urnenabstimmungen und -wahlen statt.

Aufhebung des Entscheids verlangt

Die Beschwerdeführer hatten verlangt, der Entscheid über die Absage der Landsgemeinde sei aufzuheben und zur Neubeurteilung an die Standeskommission zurückzuweisen. Eventualiter sei der Beschluss der Standeskommission insoweit aufzuheben, als er die Urnenabstimmung über Geschäfte betrifft, die nicht dringlich oder nicht jährlich durchzuführen sind. Solche Geschäfte müssten auf die Landsgemeinde 2022 verschoben werden. Gleichzeitig wurde ein Gesuch um Gewährung der aufschiebenden Wirkung gestellt.

Landsgemeinde 2022 soll möglich sein

Die Standeskommission hat laut Mitteilung vom Bundesgerichtsentscheid Kenntnis genommen. Sie wird in nächster Zeit über die Durchführung der Landsgemeinde 2022 entscheiden. «Da sich die epidemiologische Lage und der Immunisierungsgrad in der Bevölkerung im Vergleich zum Frühjahr 2021 deutlich verbessert haben, sollte eine Durchführung der Landsgemeinde in diesem Jahr wieder möglich sein», schreibt die Ratskanzlei. (red/rk)