Inhaftierter flieht aus Klinik in Winterthur Die Staatsanwaltschaft Appenzell führt gegen einen 32-jährigen Mann eine Strafuntersuchung wegen schwerer Körperverletzung. Nun ist er aus einer Klinik in Winterthur ausgebrochen.

Die Polizei fahndet nach einem gewalttätigen Häftling. (Symbolbild: Keystone)

(kapo/stm) Am Mittwochnachmittag ist aus einer Klinik in Winterthur ein Häftling ausgebrochen. Die Staatsanwaltschaft Appenzell führt gegen den 32-Jährigen eine Strafuntersuchung wegen schwerer Körperverletzung. Die sofort eingeleitete Fahndung nach ihm blieb bisher erfolglos, wie die Kantonspolizei Zürich am Donnerstagnachmittag in einer Mitteilung schreibt. Die Polizei warnt zudem, dass beim Antreffen des Gesuchten Vorsicht walten zu lassen sei. Der Gesuchte sei als gewalttätig bekannt.



Der Flüchtige ist 181 cm gross und hat eine schlanke Statur. Er hat mittellange braune Haare sowie ein Tattoo in Form einer Träne unter dem rechten Auge.

Person, die Angaben zum Gesuchten oder dem Aufenthaltsort machen können, werden gebeten, sich mit der Kantonspolizei Zürich, Telefon 044 247 22 11, oder mit jeder anderen Polizeistelle in Verbindung zu setzen. Auf ihrer Webseite hat die Kantonspolizei Zürich ein Fahndungsfoto veröffentlicht.