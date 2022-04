Informationskampagne Mit dem Kirchenpark-Buddy auf Stimmenfang: Werbekampagne für Kirchenpark Appenzeller Hinterland ist gestartet In fünf Monaten, am 25. September, stimmen die Kirchbürgerinnen und Kirchbürger der Evangelisch-reformierten Kirchgemeinden Waldstatt, Schönengrund, Schwellbrunn und Herisau über einen Zusammenschluss ab. Die Werbekampagne ist nun gestartet.

Rolf Hanselmann, Verwalter Kirchgemeinde Waldstatt, Renzo Andreani, Präsident Kirchenvorsteherschaft (Kivo) Herisau (ab Juni), Christine Scholer, Pfarrerin Schwellbrunn, Christian Vetterli, Präsident Kivo Schönengrund, Marcel Steiner, Präsident Kivo Schwellbrunn, und Uschi Hofmänner, Präsidentin Kivo Herisau. Bild: Astrid Zysset

Mit den Worten: «Heute ist der Start der Road-Show», begrüsste Marcel Steiner, Präsident der Kirchenvorsteherschaft Schwellbrunn, die Gäste und Pressevertretenden am Mittwochmittag vor dem evangelischen Kirchgemeindehaus in Herisau. Die Road-Show beinhaltet einen Kirchenpark-Buddy respektive eine mobile Kaffee-Bar. Jene wird fortan jeden Samstag in einer der vier Gemeinden Waldstatt, Schwellbrunn, Schönengrund oder Herisau aufgestellt und soll zum Verweilen einladen. «Die Menschen kommen nicht mehr in grosser Anzahl zu uns in die Kirche, also kommen wir zu ihnen», sagte Steiner. Die Idee hinter dem Kirchenpark-Buddy ist, ungezwungen mit der Bevölkerung ins Gespräch zu kommen und ihnen die Vision des Kirchenparks Appenzeller Hinterland zu erläutern.

Über den Zusammenschluss der vier evangelischen Kirchgemeinden wird nämlich am 25. September abgestimmt. Fünf Jahre dauern bereits die Vorbereitungen, eine eigens eingesetzte Steuerungsgruppe hat sämtliche Vorabklärungen getroffen. «Nun möchten wir die Bürgerinnen und Bürger mit auf diesen Weg nehmen», so Steiner weiter. Wird die Fusion gutgeheissen, gibt es ab dem 1. Januar 2023 eine Kirchgemeinde mit vier Kirchen, acht Pfarrpersonen und einer neunköpfigen Kirchenvorsteherschaft. Die Geschäftsstelle wäre im Haus Friedegg in Herisau.

Gespräch mit der Bevölkerung wird gesucht

Doch bis dahin braucht es noch Überzeugungsarbeit. Steiner zeigt sich zwar zuversichtlich, dass der geplante Zusammenschluss auf Wohlwollen bei der Stimmbürgerschaft stossen wird, trotzdem will man nun das direkte Gespräch suchen. Die neue Evangelisch-reformierte Kirchgemeinde Appenzeller Hinterland, wie sie einmal heissen soll, hat vor allem ein Ziel: den gezielten Umgang mit den Ressourcen. Will heissen: Die bestehenden Stärken der jeweiligen Kirchgemeinden sollen ausgebaut, die Personalsuche vereinfacht und durch die verstärkte Zusammenarbeit ein vielfältigeres Angebot für die Bürgerinnen und Bürger geschaffen werden.