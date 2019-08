Herisau feiert in den August hinein Das Sommernachtsfest zog am Vorabend des Nationalfeiertags das Publikum in Scharen an. Die Stimmung war ausgelassen. Als einer der Höhepunkte wurde ein grosses Feuerwerk gezündet. Alessia Pagani

Sehen und gesehen werden: Bereits am frühen Abend drängten sich die Besucherinnen und Besucher beim 10. Sommernachtsfest. (Bild: Alessia Pagani)

Während andernorts Feste im Verlaufe des 1. August abhalten werden, feiern die Herisauer jeweils in den Nationalfeiertag hinein. Das Sommernachtsfest ist zu einem festen Bestandteil der Jahresagenda geworden. Bereits zum 10. Mal wurde dieses am Mittwoch durchgeführt – und die Besucher erschienen zahlreich auf dem Gelände zwischen Post und altem Zeughaus. Früh waren alle Festbänke belegt. Die Essensstände mit einheimischen und waren an diesem lauen Sommerabend ebenso begehrt wie kühle Getränke. Mehrere Livebands versuchten mehr oder weniger erfolgreich, die Besucher in Tanzstimmung zu versetzen. Als einer der Höhepunkte gab’s nach dem Eindunkeln ein Feuerwerk. Die Kinder verausgabten sich in der Hüpfburg und für Treffsichere stand eine Schiessbude bereit. Während des ganzen Abends war die Stimmung ausgelassen.