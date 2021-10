Kapuzinerkloster Appenzell «Käse ist nicht nur ein ländliches Thema»: In Appenzell wird die Tradition gefeiert Über 100 Käse von 16 Herstellerinnen und Herstellern sind am Wochenende im Garten des Kapuzinerklosters zu probieren. Am Käsefest Appenzell ist der ganze Prozess zu bestaunen, vom Melken bis zum fertigen Käse

Der beste Alpkäse 2021 wird am Samstag ausgezeichnet. Hck/Aargauer Zeitung

Dieses Wochenende wird der Garten des Kapuzinerklosters Appenzell nach Käse duften. Zum dritten Mal findet dort das Käsefest statt. Mit über 100 Käsespezialitäten von 16 Herstellerinnen und Herstellern soll die Vielfalt und das Handwerk des Schweizer Käses gefeiert werden. Neben lokalen Käseproduzenten sind die Schweizer Vereinigung Aop oder auch ein Käser aus dem Tessin vertreten.

Veranstalter ist der Verein Cheese-Festival aus Sursee (LU), der seit 20 Jahren in der ganzen Schweiz Käsemärkte organisiert. Der Verein will Agglo- und Stadtbewohner die Lebensweise und das Brauchtum der Regionen, insbesondere im Zusammenhang mit Käse, näherbringen. Der stellvertretende Geschäftsleiter Raphael Felder sagt: «Wir wollen die Menschen vor Ort und aus der Umgebung ansprechen. Käse ist nicht nur ein ländliches Thema.»

Durch solche Veranstaltungen sollen gewerblich hergestellte und regionale Käseprodukte und damit das Produkt Schweizer Käse gestärkt werden. Dafür tut sich Cheese-Festival mit dem Gütesiegel regio.garantie und dem Verein Schweizer Regionalprodukte zusammen.

Vor der Klosterkulisse

Im Kapuzinerkloster in Appenzell wird der Alpkäse im Zentrum stehen, sagt Raphael Felder. «Den ganzen Sommer durch wird Käse auf der Alp produziert, das wollen wir zeigen.» Die besten Alpkäse 2021 werden am Samstag um 11 Uhr in der kantonalen Alpkäseprämierung ausgezeichnet.

Der Käse der Appenzeller Ziege, der bedrohten, weissen Ziegenrasse der Region, ist eine der vielen Spezialitäten, welche am Wochenende dargeboten werden. Cheese-Festival schreibt auf seiner Website: «Ihre unvergleichbaren Ziegenkäse-Spezialitäten, von Frisch- über Weich- bis zu Raclette-Käse, helfen bei der wichtigen Finanzierung der Spezienerhaltung – und schmecken dabei unvergleichbar gut.»

Am Käsefest wird nicht nur Käse degustiert und gekauft. Es lockt ein Programm, das die Käseproduktion von Anfang bis Ende zeigt. Es werden Kühe gemolken und in einer Schaukäserei können Besucherinnen und Besucher hinter die Kulissen der Produktion blicken. Für die Verpflegung ist im Käse-Chalet von Schweizer Käse und in der Festwirtschaft gesorgt. Der Anlass wird durch Musikgruppen aus der Region musikalisch untermalt.

Das Fest hätte auch vergangenen Sommer im Garten des Kapuzinerklosters stattfinden sollen, wurde jedoch wegen der Pandemie abgesagt. Dieses Jahr muss nur noch auf die Stubete verzichten werden. Raphael Felder freut sich auf das Fest: «An wenigen Orten kommt ein Käsefest so gut zur Geltung wie vor der Kulisse des Klosters.» Da der Anlass im Freien stattfindet, wird auch kein Zertifikat benötigt. Der Käsemarkt ist am Samstag von 10 bis 17 und am Sonntag von 10 bis 16 Uhr geöffnet. Weitere Informationen finden sich auf der Veranstaltungsseite.