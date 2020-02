In Appenzell Innerhoden lohnt sich Porschefahren besonders

Bei der Berechnung der Motorfahrzeugsteuer herrscht Kantönligeist. Das zeigt sich nicht nur bei Elektroautos.

Porsche Carrera

Sjo / iStock Unreleased

In wenig mehr als einer Woche ist es soweit: die Strassenverkehrssteuer ist fällig. Sie ist obligatorisch für jedes eingelöste Fahrzeug und wird auch als Verkehrs- oder Motorfahrzeugsteuer bezeichnet. Versandt werden die Rechnungen jeweils anfangs Januar. Prompt wird zurzeit auch auf den Sozialen Medien über das Thema diskutiert. Für Unverständnis sorgt dabei vor allem die Tatsache, dass der geschuldete Steuerbetrag von Kanton zu Kanton stark variiert.

Nachfolgend werden die fünf wichtigsten Fragen zur Motorfahrzeugsteuer beantwortet.

1. Wie wird die Strassenverkehrssteuer berechnet?



Die Berechnungsgrundlage unterscheidet sich von Kanton zu Kanton. In den beiden Kantonen Appenzell Ausserrhoden und Innerrhoden liegt der Fokus auf dem Gesamtgewicht des Fahrzeugs. Im Nachbarkanton St. Gallen ebenfalls, der Thurgau setzt als Berechnungsgrundlage auf den Hubraum eines Fahrzeugs.



2. Wer bestimmt die Höhe der Strassenverkehrssteuer?



Hier herrscht Kantönligeist: Die Steuerhoheit liegt bei den Kantonen, die Berechnungsgrundlagen unterscheiden sich aber.



3. Wie teuer ist es in den beiden Appenzeller Kantonen, ein Auto zu besitzen?



Für eine landesweite Analyse hat der Touring Club Switzerland (TCS) sechs Autos verglichen, eines davon mit Elektroantrieb. Die Zahlen für diesen Vergleich stammen aus dem März 2018, sind gemäss Daniel Graf vom TCS-Mediendienst aber noch immer die aktuellsten Zahlen. (Vergleich als PDF hier herunterladen)

Bei der Durchsicht zeigt sich, dass die beiden Appenzeller Kantone im schweizweiten Vergleich weder die niedrigsten noch die höchsten Motorfahrzeugsteuern verlangen, aber bis auf eine Ausnahme über dem Mittelwert liegen.



Diese Ausnahme freut den Besitzer eines Porsche 911 Carrera 4S PDK, der beispielsweise in Innerrhoden bis zu 201 Franken auf den durchschnittlichen Steuerbetrag von 692 Franken spart. Den höchsten Betrag wird dem Porschefahrer in Genf verrechnet: satte 2043 Franken.



Ein weiterer Vergleich: Gemäss Auto Schweiz ist das meist zugelassene Fahrzeug im Januar ‑ sowie auch über das Jahr 2019 ‑ ein Skoda Octavia. Das Fahrzeug mit einem Gesamtgewicht von 2048 Kilogramm beschert seinem Besitzer im Kanton Appenzell Innerrhoden eine Motorfahrzeugsteuer von 515 Franken, in Ausserrhoden sind es rund 100 Franken mehr.

Interessant: Für das gleiche Fahrzeug berappt ein St. Galler Autofahrer 532 Franken und ein Thurgauer nur 288 Franken. Am teuersten ist der Besitz eines Skoda Octavia aber im Jura, dort bezahlt man 661 Franken. Im Gegensatz dazu ist die Motorfahrzeugssteuer mit 264 Franken am günstigsten in Schaffhausen.



Eine Statistik des Verbands Moto Suisse besagt, dass die Yamaha MT-07 das meist zugelassene Motorrad in der Schweiz ist. Das fahrfertige Fahrzeug wiegt 182 Kilogramm und würde mit diesem Gewicht in Ausserrhoden mit 105 Franken zu Buche schlagen und in Innerrhoden mit 60 Franken. Letzterer Betrag entspricht der Jahressteuer welche ein Motorradfahrer im Thurgau erhält. In St. Gallen wird für das gleiche Fahrzeug rund zehn Franken weniger bezahlt.



4.Wie viel kostet ein Elektroauto in den beiden Appenzeller Kantonen?



Appenzell Ausserrhoden verrechnet für einen Tesla, Model S 75 D, 796 Franken. Das sind zwar rund 600 Franken weniger als der Kanton Schwyz verrechnet, aber 796 Franken mehr, als etwa St. Gallen verlangt – im Nachbarkanton ist der Besitz eines Tesla von der Motorfahrzeugsteuer befreit. Grund für die zu bezahlenden Beträge in den beiden Appenzeller Kantonen ist, wie bei herkömmlichen Diesel- oder Benzinbetriebenen Autos, das Gewicht.

Michael Lanker vom Strassenverkehrsamt Appenzell Innerrhoden sagt: «Der grosse Rat hätte die Möglichkeit, diesbezüglich einen anderen Beschluss treffen - etwa eine Ermässigung. Bisher ist das aber nicht passiert.» In Ausserrhoden hat es für eine gewisse Zeit einen Rabatt für umweltfreundliche Fahrzeuge gegeben, dieser ist aber wieder aufgehoben worden.



5. Kann ein Autobesitzer den geschuldeten Steuerbetrag selber berechnen?



Ja. Auf den Webseiten der Kantone kann ein Motorfahrzeugssteuerrechner benutzt werden.