Impfstart In Appenzell Ausserrhoden wird gepikst: 25 Bewohner des Alters- und Pflegeheims Ebnet erhalten Impfung gegen Covid-19 In Herisau und Heiden ist es mit der Covid-19-Impfung losgegangen. Die ersten Bewohner zweier Alters- und Pflegeheime haben sich am Montag piksen lassen.

Verabreicht wurden die Impfungen von einer Hausärztin. Bild: Georg Amstutz

Im Kanton Appenzell Ausserrhoden wird gross gefeiert: Der Startpiks gegen das Coronavirus ist gefallen. Am Montag wurden die ersten 25 Bewohner des Alters- und Pflegeheims Ebnet in Herisau geimpft. Auch in Heiden ging es los. Im Laufe der nächsten Tage soll diese Zahl auf über 100 geimpfte Personen anwachsen. Darunter sind 13 Mitglieder des Personals.

Das Impfverfahren verlief reibungslos – und vor allem unaufgeregt. «Das war für uns das Wichtigste», sagt Detlef Schmidt, Leiter Betreuung und Pflege. Die Bewohner sollten sich wohlfühlen, umsorgt. Neben ihm waren eine Hausärztin, einige Pfleger und die Kantonsapothekerin Ingrid Möll vor Ort. «Sie sorgten dafür, dass alles nach einem gut organisierten Plan lief», so Schmidt weiter.

Der ersten Geimpften sind zufrieden

Die Bewohner wurden einzeln in einen Besprechungsraum gerufen, für ein Aufklärungsgespräch, in dem sie darum gebeten wurden, ihre Einwilligung zur Impfung zu geben. Von dort wurden sie in ein sterilisiertes Sitzungszimmer gebracht, um die Impfung zu erhalten. «Danach ist es wichtig, sie 15-20 Minuten gut zu beobachten», sagt Schmidt. Dies soll sicherstellen, dass das Personal es nicht übersieht, wenn jemand allergisch auf das Präparat reagiert oder sich auf andere Weise unwohl fühlt.

«Ich hab mich ein wenig erschrocken, als die Nadel mich stach, aber sonst war alles kein Problem», sagt Gertrud Büchler. Die 90-Jährige war als eine der ersten Frauen dran und erhielt mit der Covid-19-Impfung die erste Impfung ihres Lebens. «Es war die richtige Entscheidung für mich», sagt sie mit einem grossen Lächeln. Die Herisauerin ist aufgeregt, wieder unter die Leute zu kommen.

Auch Josephine Bartholet aus Appenzell Innerrhoden ist mit ihrem Entschluss, sich impfen zu lassen, sehr zufrieden. Die 84-Jährige ist immer «brav» impfen gegangen. «Warum hätte ich die auslassen sollen.»

Impfbereitschaft ist gross

Der Kanton Appenzell Ausserrhoden rechnet mit einer guten Impfbereitschaft in der Bevölkerung. Bereits am Dienstag geht es mit den nächsten Alters- und Pflegeheimen der Stiftung Altersbetreuung Herisau weiter. Max Nadig, Präsident des Stiftungsrats, ist zuversichtlich, dass der Prozess weiterhin so ruhig verlaufen wird, wie er am Montag begonnen hat. «Das Personal hat die Situation sichtlich im Griff», sagt er. Aber sie würden es auch absichtlich langsam nehmen. «Ein Schritt nach dem anderen sorgt für möglichst wenige Fehler und Lernmöglichkeiten auf dem Weg.»