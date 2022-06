Immobilienmarkt Starke Nachfrage, tiefe Bautätigkeit: In Appenzell Ausserrhoden werden Einfamilienhäuser immer teurer In Appenzell Ausserrhoden sind 2022 die Preise für Wohneigentum im Vergleich zum Vorjahr um bis zu 14 Prozent gestiegen. Die Autoren des neusten Immobilienmarktberichts der St.Galler Kantonalbank nennen zwei Gründe für diese Entwicklung.

In Appenzell Ausserrhoden wurden im ersten Quartal 2022 weniger Häuser und Wohnungen gebaut als in den Vorjahren. Bild: Alex Spichale / MAN

Einfamilienhäuser und Eigentumswohnungen sind im ersten Quartal des laufenden Jahres in Appenzell Ausserrhoden erneut teurer geworden. Dies zeigt der neuste Immobilienmarktbericht der St.Galler Kantonalbank (SGKB).

Demnach sind die Preise für ein durchschnittliches Einfamilienhaus gegenüber dem Vorjahr um 14 Prozent gestiegen. Ein solches Objekt kostet über den Kanton gesehen rund 1,3 Millionen Franken. In den Gemeinden Teufen und Speicher, wo die Nachfrage besonders hoch ist, sogar mehr als 1,6 Millionen Franken.

Das Beratungsunternehmen Wüest Partner hat im Auftrag der SGKB den Häusermarkt in Ausserrhoden untersucht, im Zahlenspiegel werden aber nur die drei grössten und kleinsten Ausserrhoder Gemeinden separat ausgewiesen. Dazu wird für jedes Dorf der Preis eines Modellobjekts geschätzt. Das Ziel dieser Methode ist es, Gleiches mit Gleichem zu vergleichen.

Wenig Objekte stehen zum Verkauf

Nicht ganz so stark wie bei den Häusern war das Wachstum beim Stockwerkeigentum. Dieses ist um neun Prozent teurer geworden. Das Fazit der Studienverfasser: In Ausserrhoden hat die Marktanspannung 2022 weiter zugenommen, was sich in einem immer noch grossen Interesse am Erwerb von Wohneigentum widerspiegelt. Seit der Coronapandemie ist das Platzbedürfnis aufgrund von Homeoffice gestiegen, daher sind eher geräumige Wohnungen und Häuser gefragt.

Für den starken Preisanstieg werden im Bericht zwei Ursachen genannt: das geringe Angebot und das tiefe Bauvolumen. Beide Indikatoren sind erneut gesunken. So standen in Ausserrhoden nur 1,1 von 100 EFH zum Verkauf. Bei den Eigentumswohnungen lag dieser Wert unwesentlich höher. In der kommenden Monaten dürfte sich die angespannte Situation nach Einschätzung der SKGB eher noch verschärfen.

Obschon die Nachfrage nach Immobilien hoch ist, werden im Kanton weniger Neubauten erstellt. Im Segment des Stockwerkeigentums waren Anfang 2022 gemäss Immobilienbericht nur 38 neue Wohnungen baubewilligt. In den entsprechenden Vorjahren war das Bauvolumen doppelt so hoch.

Für die Fachleute der SGKB hat dieser Rückgang verschiedene Ursachen. Einerseits seien die Baulandreserven nicht immer dort verfügbar, wo die Nachfrage vorhanden wäre. Anderseits gehörten solche Parzellen oftmals Privatpersonen, die weder einen Verkauf noch eine Arealentwicklung anstreben.

Steigende Zinsen führen zu einer Abschwächung

Etwas weniger rosig als die Entwicklung der vergangenen Jahre ist im SGKB-Immobilienmarktbericht der Ausblick für Ausserrhoden. Die Experten erwarten, dass sich die Marktdynamik abschwächt. Zu tun hat dies einerseits mit den Realeinkommen, die etwas sinken könnten, und andererseits mit der höheren Inflation. Aufgrund des letzteren Punkts sind die Hypothekarzinsen zuletzt gestiegen.

Dies könnte dazu führen, dass so mache Interessentinnen und Interessenten den Kaufentscheid zurückstellen, mutmassen die Autoren. Sie relativieren diese Gefahr aber gleichzeitig. Die Nachfrage auf den Wohneigentumsmärkten bewege sich in Appenzell Ausserrhoden auf sehr hohem Niveau. Im Zusammenspiel mit der geringen Nachfrage begünstigt dies gemäss St.Galler Kantonalbank auch in naher Zukunft Preisanstiege.