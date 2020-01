Im Appenzellerland boomen die Firmengründungen Seit Jahren nimmt in Appenzell Inner- und Ausserrhoden die Zahl der Unternehmen zu. Am stärksten vertreten sind Kleinstbetriebe.

Das Gebiet Nordhalde in Herisau bietet Entwicklungspotenzial für Firmen. Derzeit wird es von der Kasernenstrasse her erschlossen. Bild: Karin Erni

Ob Handwerksbetriebe, Beratungsfirmen oder Dienstleistungsunternehmen – Firmengründungen boomen: Knapp 45 000 Unternehmen wurden im vergangenen Jahr schweizweit neu im Handelsregister eingetragen. Gemäss einer Analyse des Instituts für Jungunternehmen war 2019 damit das gründungsstärkste Jahr seit Existenz des schweizerischen Handelsregisters. Dieses wurde 1883 erstmals publiziert.

Innerrhoden führt die Rangliste an

Auch im Appenzellerland ist dieser Trend zu beobachten. In Innerrhoden wurden 2019 total 110 Unternehmen gegründet. Dieses Plus von 14 Prozent gegenüber dem Vorjahr ist schweizweit der Spitzenwert. Am anderen Ende der Statistik steht Appenzell Ausserrhoden. Hier wurden letztes Jahr 291 neue Unternehmen im Handelsregister eingetragen, das ist gegenüber dem 2018 ein Minus von 15 Prozent. Daniel Lehmann, Leiter des Ausserrhoder Amts für Wirtschaft und Arbeit relativiert jedoch: «Insgesamt nahm die Zahl der Rechtseinheiten im vergangenen Jahr im Kanton um 123 auf 5357 zu.» Rechtseinheiten sind alle Unternehmensformen sowie Stiftungen, Genossenschaften und Vereine. Knapp 40 Prozent aller Rechtseinheiten in Ausserrhoden sind Aktiengesellschaften, gefolgt von der GmbH mit 31 Prozent und den Einzelfirmen mit 21 Prozent.

Rechne man alle in Ausserrhoden angesiedelten Rechtseinheiten zusammen, sei das Wachstum 2019 gegenüber dem Vorjahr um 40 Prozent gestiegen. Das ist die stärkste Zunahme seit 2014. Noch stärker war das Wachstum im Jahr 2008 als im Kanton die Steuern für Unternehmen gesenkt wurden. Seit jener Unternehmenssteuerreform wächst die Zahl der Firmen stetig. Im Jahr 2007 waren im Ausserrhoder Handelsregister erst 3362 Rechtseinheiten eingetragen und vor 20 Jahren waren es 2741.

«Ausserrhoden ist für Unternehmen steuertechnisch im Vergleich zu den Nachbarkantonen interessant», sieht Lehmann einen Grund für das Wachstum. Punkten könne man dank schlanker Strukturen insbesondere in Sachen Effizienz.

Über die Branchenzugehörigkeit der angesiedelten Unternehmen kann der Leiter des Amts für Wirtschaft und Arbeit keine Auskunft geben, da diese Daten nicht erhoben werden. Gemäss der Studie «Firmenkonkurse und Gründungen» des Wirtschaftsinformationsdienstes Bisnode D&B gab es 2019 schweizweit am meisten Gründungen in Bereich Unternehmensdienstleistungen (4954), gefolgt von Unternehmens- und Steuerberatung (4090), Handwerk (3803), Einzelhandel (3119) und Gastgewerbe (3040).

Bodenreserven für Neuansiedlungen sind rar

Nicht festgehalten ist, wie viele Arbeitsplätze in der Region durch neu eingetragene Unternehmen jeweils geschaffen werden. Sein Amt sehe es als primäres Ziel, Arbeitsplätze zu erhalten und wenn möglich auszubauen, sagt Daniel Lehmann.

«Wir begleiten und beraten Unternehmen nicht zuletzt im Umgang mit gesetzlichen Vorgaben.»

Aufgabe sei es zum Beispiel auch, Investoren und Unternehmer zusammenzubringen. Um grössere Unternehmen anzusiedeln, fehlten die Bodenreserven. Das Gebiet mit dem grössten Entwicklungspotenzial ist die Nordhalde in Herisau, die derzeit erschlossen wird. In welcher Gemeinde kleinere Firmen gegründet werden, hänge stark mit dem Wohnsitz des Inhabers zusammen, so Lehmann.

Den Neugründungen stehen die Auflösungen von Unternehmen gegenüber. In Ausserrhoden wurden im vergangenen Jahr 85 Firmenauflösungen registriert, dazu 36 Konkurseröffnungen und 32 Konkursamtliche Liquidationen. Diese Werte liegen leicht über jenen des Vorjahres, so Daniel Lehmann. In Innerrhoden wurden 2019 sieben Konkursamtliche Liquidationen registriert, im Vorjahr waren es insgesamt 25, was einem Rückgang von 75 Prozent entspricht.

Sieben Betriebe mit mehr als 100 Beschäftigten

Auch Markus Walt, Leiter des Innerrhoder Amtes für Wirtschaft, kann keine Angaben zur Branchenzugehörigkeit der 2019 im Kanton gegründeten Firmen machen. Doch auch hier ist das Wachstum in den vergangenen Jahren kontinuierlich. Ende 2019 waren gut 1880 Unternehmen im Innerrhoder Handelsregister registriert.

Konkrete Zahlen gibt es zur Zahl der Arbeitsplätze im zweiten und dritten Sektor, sprich in Gewerbe und Dienstleistung. Im Jahr 2016 waren gemäss Bundesamt für Statistik Firmen mit einem bis fünf Angestellten am stärksten in Innerrhoden vertreten (1103), gefolgt von 232 Betrieben mit 6 bis 19 Mitarbeitenden. Nur sieben Unternehmen im Kanton zählten mehr als 100 Beschäftigte.

Impulsanlass für junge Leute

Im November 2018 führte das Innerrhoder Amt für Wirtschaft in Zusammenarbeit mit dem Gewerbeverband und der Handels- und Industriekammer einen Impulsanlass durch, um junge Leute über Firmengründung zu informieren. Markus Walt bringt Unternehmensgründungen in der Beratungsbranche oder im Grafikgewerbe mit diesem Impulsanlass in Verbindung. Zudem arbeite der Kanton mit dem Verein Startfeld St. Gallen zusammen. Seit 2017 gibt es in Appenzell den CoWorking Space «Frischloft». In Zusammenarbeit mit Startfeld führte das Amt für Wirtschaft in den letzten zwei Jahren zwei Anlässe in der Frischloft durch.