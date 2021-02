Illegaler Fasnachtsumzug: Polizei muss in Schönengrund einschreiten und 300 Personen auf die Corona-Regeln aufmerksam machen Am Samstagnachmittag hat die Kantonspolizei Appenzell Ausserrhoden an mehreren Orten im Appenzeller Hinterland grössere Menschenansammlungen auflösen müssen. Einmal waren Fasnächtler für den Einsatz verantwortlich.

Dieses Jahr verhindert Corona Fasnachtsumzüge - doch nicht alle halten sich daran. Symbolbild: Archiv/Donato Caspari

Kurz nach dem Samstagmittag erhielt die Kantonspolizei die Meldung, dass sich in Schönengrund ein Fasnachtsumzug formiere. Unverzüglich rückten die Einsatzkräfte mit mehreren Patrouillen aus. Sie trafen etwa 200 Personen auf den Strassen sowie rund 100 Personen auf dem Areal des Mehrzweckgebäudes an. Die Menschenansammlung löste sich in der Folge innerhalb kürzester Zeit auf, wie es im Communiqué heisst.

Die Personen auf den Strassen, welche offensichtlich auf den Beginn des Umzuges warteten, wurden über die geltenden Bestimmungen in Bezug auf die Covid-Verordnung aufmerksam gemacht, wie die Polizei weiter meldet. Die Gruppierungen lösten sich in der Folge auf, es mussten keine Bussen ausgesprochen werden.

Anfang vergangener Woche hatte ein Fasnachtsumzug, der in Appenzell stattgefunden hatte, für Aufsehen gesorgt. Der Anlass, der gegen die Coronaregeln verstiess, wurde durch ein Video bekannt, das auf Whatsapp die Runde machte.

Menschenansammlungen auch auf einem Sportplatz in Herisau

Im Verlauf des Samstagnachmittags musste die Ausserrhoder Kantonspolizei zudem erneut mit mehreren Patrouillen auf einem Sportplatz in Herisau intervenieren. Rund um den Platz hielten sich etwa 150 Personen in verschiedenen Gruppengössen auf. Die Polizei machte die Anwenden ebenfalls über die geltende Fünfpersonen-Regelung aufmerksam. Da die Leute einsichtig waren und den Ort verliessen, mussten auch hier keine Bussen ausgestellt werden.