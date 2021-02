Illegale Party Stunden zuvor fand ein Fondue-Plausch statt, danach brannte der Weidstadel in Speicherschwendi In der Nacht auf Sonntag ist in Speicherschwendi ein Weidstadel in Vollbrand geraten. Zum Zeitpunkt des Feuers befanden sich weder Menschen noch Tiere vor Ort. Einige Stunden zuvor sollen dort allerdings zehn Personen einen illegalen Fondue-Plausch veranstaltet haben. Die Brandursache wird geklärt.

Beim Eintreffen der Feuerwehr Speicher stand der Weidstadel in Vollbrand. Bild: Kapo AR

(Kapo AR/nat/rms/mlb) «Die Ursache des Brandes in Speicherschwendi zu klären, wird aufwendiger als erhofft», sagte Mediensprecher Anton Sonderegger noch am Montag. Da war einzig bekannt, dass der Brand des Weidstadels in Speicherschwendi um 3 Uhr morgens der Kantonalen Notrufzentrale in Herisau gemeldet wurde.

Zum Zeitpunkt des Brandausbruchs befanden sich weder Menschen noch Tiere vor Ort. Verletzt wurde niemand. «Noch am Abend haben sich dort aber Leute aufgehalten», sagte Sonderegger. Um wie viele Personen es sich handelt und ob dort eine illegale Party gefeiert wurde, konnte man am Montag noch nicht sagen. Im Stall habe es aber einen Ofen gehabt.

Nun bestätigt die Kantonspolizei Appenzell Ausserrhoden gegenüber «FM1 Today», dass sich vor dem Brand tatsächlich eine illegale Party zugetragen hat. Es handelt sich um einen Fondue-Plausch, an dem rund zehn Personen beteiligt waren.

Derzeit könne niemand wegen des Brandes zur Verantwortung gezogen werden, zitiert «FM1 Today» Daniel Manser, Mediensprecher der Ausserrhoder Kantonspolizei. Da der Vorfall am 31. Januar geschehen ist, kann die Polizei noch keine Ordnungsbussen aufgrund der Verstösse gegen die Corona-Massnahmen verteilen und muss zuhanden der Staatsanwaltschaft Verzeigungen erfassen.