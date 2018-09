Interview

"Ich will beweisen, dass ich kochen kann": Jungkoch Marco Kölbener vom Hof Weissbad steht im Finale des "Schweizer Fleisch"-Kochwettbewerbs

Vier Schweizer Jungköche treten am kommenden Montag beim Finale des «Schweizer Fleisch»-Wettbewerbs «La Cuisine des Jeunes» in Bern an. Mit dabei ist auch der 22-jährige Marco Kölbener vom Hotel Hof Weissbad. Er will die Jury mit einem ausgefallenen Rindfleisch-Gericht von seiner Kochkunst überzeugen.