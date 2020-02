«Ich schliesse nicht aus, dass es zu einer Kampfwahl kommt»: Abgewählter Gemeindepräsident von Wald möchte Gemeinderat werden Der einstige Gemeindepräsident von Wald Jakob Egli gibt ein überraschendes Politcomeback: Er möchte Gemeinderat werden. Folgen weitere Kandidaturen, um dies zu verhindern?

Jakob Egli, ehemaliger Gemeindepräsident von Wald, strebt eine Rückkehr in die Politik an. Bild: Ralph Ribi

«Ich bin Demokrat, ich habe mein Dorf gern und ich bin bereit, etwas für die Gesellschaft zu leisten», begründet Jakob Egli seine Kandidatur für einen Sitz im Gemeinderat von Wald. Eine Kandidatur, die überrascht, wäre es für Egli doch eine Rückkehr in jenes Gremium, dem er als Präsident von 2001 bis 2015 vorstand, eher er anlässlich der Gesamterneuerungswahlen der heutigen Gemeindepräsidentin Edith Beeler unterlag.

Zwei Kandidaten für drei Sitze

In jüngerer Vergangenheit waren in Wald immer wieder Gemeinderatssitze vakant. Aktuell sind zwei von sieben Sitzen verwaist. Zudem tritt Helmut Westermann Freund zurück. Am 15. März gilt es also drei von sieben Sitzen neu zu besetzen.

Um die anfallenden Aufgaben bewältigen zu können, übernehmen alle Gemeinderäte zusätzliche Aufgaben. Zudem leitet seit Beginn des Amtsjahres am 1. Juni 2019 Gemeindeschreiberin Lina Graf interimistisch die Technische Kommission. Ihr Arbeitspensum wurde aufgestockt. «Wir erledigen die Alltagsgeschäfte, doch leider fehlen die Kapazitäten, um Projekte anzugehen», beschreibt die Gemeindepräsidentin die Situation.

Vergeblich Kandidaten gesucht

Ein Schnellschuss sei seine Kandidatur nicht, so Egli. Vielmehr habe er versucht, Leute für die Mitarbeit im Gemeinderat zu motivieren. Vergeblich. In der «Appenzeller Zeitung» immer wieder zu lesen, in Wald fänden sich zu wenige Kandidatinnen und Kandidaten, betrübe ihn. Nach reiflicher Überlegung habe er daher entschieden, sich zur Wahl zu stellen.

Dass sein Schritt als unüblich bezeichnet werden kann, räumt er ein und fügt hinzu.

«Unüblich war damals auch die Abwahl eines Gemeindepräsidenten.»

Die Niederlage habe ihn geschmerzt, er sei aber ein sportlicher Verlierer gewesen. Die Niederlage sei auch eine Chance gewesen, habe er doch in der Folge mehr Zeit für seinen Beruf, seine Enkel und seinen Rebberg gehabt. Heute führt 73-Jährige die Beratungsfirma Egli-Agogik GmbH.

Als Gemeindepräsident polarisiert

Jakob Egli polarisierte als Gemeindepräsident. Er scheute keine Konfrontation, vielmehr schien es, als geniesse er den verbalen Schlagabtausch mit ebenso redegewandten Gegnern. Er sagt: «Die Demokratie lebt von der Debatte. Ich war nie in einer Partei, habe eine Haltung und stehe für meine Meinung ein.»

Als Einzelkämpfer machte er sich kantonsweit einen Namen, indem er im Alleingang das Referendum gegen die Einführung des Harmonisierten Rechnungsmodells HRM2 ergriff. Längst wieder «gewöhnlicher» Stimmbürger, vertritt er an öffentlichen Versammlungen seine Ansichten auch heute pointiert.

«Ich bin keiner, der die Faust im Sack macht.»

In Wald steht einiges an: Die Neugestaltung des Dorfzentrums harrt – wie bei seiner Nichtwahl vor fünf Jahren – der Realisierung. Die Finanzen der Gemeinde sind angeschlagen, ein Nettovermögen wandelte sich in den vergangenen Jahren in eine Nettoverschuldung. «Wir müssen alles in Gang setzen, um eine grössere Verschuldung zu verhindern», so Egli. Und wie schätzt er seine Wahlchancen ein? «Ich rechne nicht, bin aber überzeugt, alleine durch meine Kandidatur etwas anzustossen.» Gut möglich, dass, um den «Gemeinderat Egli» zu verhindern, sich weitere Personen zur Wahl stellen werden.

Weitere Kandidaturen scheinen möglich

Ähnlich lässt sich Edith Beelers Schreiben im aktuellen Gemeindeblatt interpretieren: «Wald hat schon oft bei Abstimmungen für Überraschungen gesorgt. Es würde mich nicht erstaunen, wenn der Gemeinderat nach dem Abstimmungssonntag wieder komplett besetzt wäre.»

Sie sei erstaunt, dass er mit ihr zusammenarbeiten möchte, kommentiert Beeler Eglis Kandidatur. Sie wünscht sich einen kompletten Gemeinderat und geht von einer hohen Stimmbeteiligung aus. Stand heute gibt es mit Christian Frehner und Jakob Egli zwei Kandidaten für die drei freien Sitze. Beide Kandidaten sind wie Edith Beeler im Pensionsalter.

Das Amt eines Wäldler Gemeinderates umfasst rund 20 Stellenprozente. Es zeige sich, dass es für Berufstätige schwierig sei, vom Arbeitgeber dafür freigestellt zu werden, so die Gemeindepräsidentin. Sie hofft darauf, dass die Wähler korrekt abstimmen, denn die amtlichen Wahlzettel waren schon gedruckt, als Jakob Eglis Kandidatur bekannt wurde.

Im Sinne des Gemeinderates handeln

«Ich schliesse nicht aus, dass es zu einer Kampfwahl kommt», sagt Jakob Egli und sein Schalk ist förmlich zu spüren. Er könne nur gewinnen, denn es sei ihm wichtig, dass der Gemeinderat endlich wieder vollzählig ist. Und wie sähe er die Zusammenarbeit im Gremium nach seiner Wahl? Er kenne die Aufgaben eines Gemeinderates, würde konstruktiv mitarbeiten. Ein bevorzugtes Ressort habe er nicht. «Ich will im Sinne des Gemeinderates handeln», sagt Egli.