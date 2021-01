Herisau «Ich habe mir mit dem Holz einen Kindheitstraum erfüllen können»: Der gefällte Herisauer Mammutbaum lebt in Form von Erinnerungsstücken weiter Nachdem der Mammutbaum an der Oberdorfstrasse bei der Migros vor einem Jahr gefällt wurde, haben sich einige Herisauer – und sogar Auswärtige – die Überreste zu Nutze gemacht.

Interessierte konnten am Tag der Fällung eine Scheibe des Mammutbaums abholen. Bild: Yann Lengacher

Der Herisauer Mammutbaum lebt weiter. Auf allerlei Arten. Zwar wurde der hölzerne Gigant, der an der Oberdorfstrasse beim Migros stand, im Juli 2019 gefällt und abtransportiert. Aber übrig blieben nicht nur ein Haufen grüner Zweige, Rindenfetzen, baumdicker Äste und unzählige Tannenzapfen. Die Aktion passierte unter grosser Anteilnahme der Bevölkerung. Sie sammelte die Überreste ein und stellte über das letzte Jahr allerlei Erinnerungsstücke draus her. Viele von ihnen verbindet nämlich eine Geschichte mit dem einst mächtigen Gewächs.



Der renommierte Künstler Stephan Schmidlin, zum Beispiel, schaffte aus den zwei untersten jeweils fünf Meter langen und tonnenschweren Stücken des Stamms Skulpturen zu den vier Elementen. Andere fertigten als Andenken Möbelstücke, Unterlagen für Blumengestecke, Schmuck sowie kalte Platten und Deko-Brettchen mit eingebrannten Mustern an.

Einzelne Teile der Innen- und Aussenausstattung des Blockhauses bestehen aus Mammutbaumholz.

PD

Aber auch ein Auswärtiger fand an den Baumstücken Freude: «Ich habe mir damit kürzlich einen Kindheitstraum erfüllen können», sagt der Bauherr. In Domleschg stehe seit knapp einem Jahr sein Blockhaus. Der Bau verlangte viel Zeit, Arbeit und – vor allem – sogenanntes «Mondholz», das primär aus der Region Gonten kam. Doch einzelne Teile der Innen- und Aussenausstattung wurden aus einem ganz besonderen Holz hergestellt. Der Bauherr ergatterte sich in Herisau, dank des Hinweises eines aufmerksamen Kollegen, ein 3 Meter hohes, 1,2 Meter breites Stück des gefällten Mammutbaums.

Die Rundwanddusche ist das Lieblingsstück des Bauherrn. PD

Der Kauf ermöglichte es ihm, sein Projekt abzuschliessen. «Ich habe das ganze Holz verbraucht», sagt der Bauherr. «Nur Sägemehl ist übergeblieben.» Der Rest wurde zu einem Schuhbänkli im Eingangsbereich, einer Frühstücksbar mit dazu passenden Hockern, einem Schweberegal im Büro, einem Terrassenbänkli und einer Rundwanddusche verarbeitet. «Ich weiss, welchen Wert der Mammutbaum für Herisau hatte und wollte mein Stück von ihm voll nutzen.» Dem Dorf und seinen Bewohnerinnen und Bewohnern spricht der Bauherr seinen tiefsten Dank aus.

Hester Ryffel mit dem grössten Nachkommen des Herisauer Mammutbaumes. Karin Erni

Ausserdem existieren bereits zahlreiche Nachkommen des hölzernen Giganten. Dafür verantwortlich ist Hester Ryffel. Die Herisauerin hat bereits vor 15 Jahren einige Zapfen des Mammutbaums gesammelt. Heute ist er fast mannshoch und hat bereits erste Zapfen gebildet – «er pubertiert», sagt sie mit einem Lachen. Immer wieder gebe sie auch Pflanzen an Interessierte ab – mittlerweile seien zirka 15 im Umlauf. «Es muss am neuen Platz jedoch ein genügend grosses Grundstück vorhanden sein, damit sie möglichst für immer dort bleiben können.» Die Bäume könnten nämlich über 100 Meter hoch und mehrere tausend Jahre alt werden.