Appenzell Ausserrhoden «Gesund alt zu werden, ist zum grössten Teil Glück»: Wie Jock Eugster seinen 100. Geburtstag erlebt In sehr einfachen Verhältnissen aufgewachsen, verbrachte Jakob «Jock» Eugster mit wenigen Ausnahmen sein ganzes Leben in Speicher. Kürzlich hat der Präsident des Verkehrsvereins, Schulpräsident und Kantonsrat seinen 100. Geburtstag gefeiert.

Jock Eugster lebt in der Alterssiedlung Hof und besorgt noch heute seinen Haushalt selbst. Bild: Peter Abegglen

Jakob «Jock» Eugster hat am 23. April seinen 100. Geburtstag gefeiert. Noch heute macht er täglich seine Spaziergänge, bei gutem Wetter sogar hinauf zum Birt, und sein wacher Geist verfolgt das tägliche Geschehen mit den Neuigkeiten aus dieser Zeitung. In seiner Wohnung in der Alterssiedlung Hof besorgt er den Haushalt selbst und ist in der Siedlung allseits geschätzt für seinen feinen Humor.

Für das Geburtstagsfest hat er seine Gäste schon vor einiger Zeit mit einer selbst gestalteten, handgeschriebenen Karte eingeladen. Coronabedingt musste das geplante grosse Fest aber ausfallen, stattdessen brachten Gratulantinnen und Gratulanten Glückwünsche, Blumen und allerhand Köstlichkeiten vorbei.

Schwierige Kindheit – glückliche Familienzeit

Als Jock Eugster zehn Jahre alt war, starb sein Vater. Dank der Hilfe seines damaligen Lehrers konnte er als Bevormundeter weiterhin zu Hause bleiben und kam so um das Schicksal des «Verdingtwerdens» herum. Nach der Schule absolvierte er die Lehre als Schriftsetzer in der damaligen Druckerei Haucke, wobei er, wie er anmerkt, das Handwerk vor allem in der Gewerbeschule gelernt habe, im Betrieb sei er im Grunde genommen ein Arbeiter gewesen. In dieser Zeit löste er sich von zu Hause, lebte bei seinem Bruder auf der Neppenegg, die Mutter zog zu ihrem Bruder nach Trogen, wo es ihr psychisch bald wieder besser ging.

Jock Eugster erinnert sich gerne an seine Schulzeit, auch das Militär mit insgesamt fast zwei Jahren Aktivdienst waren prägend. In die Ehe mit Martha Hochreutener brachte er im Jahre 1946 als Mitgift Rationierungskarten ein. Mit Fleiss und Beharrlichkeit brachte es die junge Familie, inzwischen mit einem Sohn, zu einem eigenen Haus. Das Berufsleben als Typograf, Maschinensetzer, typografischer Gestalter, Korrektor und Kundenberater zeigen die berufliche Erweiterung seiner ursprünglichen Ausbildung. Eine Zäsur war die Pension, die es ihm erlaubte, sich ganz dem grossen Garten zu widmen. Vor rund zwölf Jahren zog das Ehepaar ins Alterszentrum Hof.

Tiefgreifende Veränderungen

Auf die Frage nach den Veränderungen, die er miterleben konnte, weist er vor allem auf die wirtschaftlichen Veränderungen mit den vielen Annehmlichkeiten hin:

«Heutige Kinder in der Schweiz können sich wohl kaum vorstellen, dass man in einem Haus aufwachsen kann ohne Stromanschluss und ohne fliessendes Wasser. Ein Telefon gab es weit weg bei einem Nachbarn. Wenn er uns einen für uns bestimmten Anruf ausrichtete, kam er vorbei, berichtete den Inhalt und bekam dafür zwanzig Rappen.»

Eine viel beachtete Neuerung waren zunächst die Motorräder, ein solches hätte er gern gehabt, er blieb aber beim Velo, mit dem er zusammen mit dem späteren Rektor der Kantonsschule, Ernst Kuhn, ausgedehnte Touren über viele Pässe unternahm. Reisen war damals eher die Ausnahme: «Ich erinnere mich, dass es damals in Speicher noch ältere Leute gab, die noch nie in St.Gallen waren, Zürich kannten nur wenige.»

Das Velofahren liefert gleich das nächste Stichwort: Pumphosen – Knickerbocker und schon sind wir bei der Mode: «Nebst der sich ändernden Rocklängen war bei den Frauen auch das Schminken plötzlich hoch im Kurs, nicht unbedingt zu meinem Missfallen…»

Hier blitzt einmal mehr der Schalk auf bei Jock Eugster: «Schalk und Humor sind mir nicht in die Wiege gelegt worden. Ich bin eigentlich erst im Turnverein darauf gekommen, dass ich mit Witzen, Sketches und Conférence Leute zum Lachen bringen kann. Für mich war das eine Art Bestätigung dafür, dass auch ich etwas Besonderes kann.» Mit seiner Fähigkeit, Verse zu schmieden, sie vorzutragen oder Sketches vor Publikum zu präsentieren, wurde er zum viel gefragten Unterhalter. Als Conférencier wurde er für Vereinsunterhaltungen engagiert, weit über das Appenzellerland hinaus bis Bern. Den Anfang nahm diese «Karriere» im Turnverein, der für Jahrzehnte seine «Heimat» war, dort fühlte er sich wohl im Kreis der Kameraden, schöpfte Kraft aus den Begegnungen und dort liegt wohl auch der Anfang seiner politischen Tätigkeit, die ihn in verschiedene Ämter brachte: Präsident des Verkehrsvereins, Schulpräsident, Kantonsrat.

Zuversicht und Dankbarkeit

2017 musste Jock Eugster von Martha für immer Abschied nehmen. Seither bestreitet er sein Leben alleine, aber mit Zuversicht: «Gesund alt zu werden, ist zum grössten Teil Glück, das einem zufällt. Klar, ich habe mein ganzes Leben Freude an der Bewegung gehabt, sei es mit Velofahren, Skifahren, im Turnverein oder in den letzten Jahren mit täglicher Gymnastik und heute noch mit Spaziergängen. Wichtig ist, dass man sich selbst auch immer wieder einen Schubs gibt und sich nicht gehen lässt. Ich freue mich, dass ich immer noch den Aufstieg hinauf aufs Birt schaffe, dort auf der Sitzbank den Gedanken nachhängen und dann, mit etwas weniger Anstrengung, weil abwärts, wieder zurück nach Hause kann. Ich schätze es sehr, unter Leute zu kommen, seien es Bekannte auf der Strasse oder die Nachbarn in der Siedlung, da bin ich immer für einen Schwatz zu haben.»

Jock Eugster war und ist ein geselliger Mensch. Kontakte bedeuten ihm viel und er pflegt sie auch, sei es im direkten Gespräch, mit Telefonaten oder mit Briefen. Er macht sogar für Nachbarinnen die eine oder andere Besorgung im Dorf, das tue nicht nur ihm gut, denn wenn er mal mit einem träfen Spruch andere zum Lachen bringen könne, dann freue das auch ihn selbst. «Ich bin dankbar für all das, was ich tun konnte, was ich mir auch erkämpfen musste gegen Widerstände. In meiner aktiven Zeit als Politiker, ob als Kantonsrat oder als Schulpräsident, war ich mir als Sozialdemokrat Widerstand und Ablehnung gewohnt.»

Eine bleibende Erinnerung an das Wirken und die Beharrlichkeit von Jock Eugster ist der Brunnen auf dem Dorfplatz in Speicher, der heute kaum mehr wegzudenken ist. Zusammen mit Mitstreitern brauchte es damals viel Überzeugungskraft, um dieses Werk zu realisieren. «Vielleicht bleibt als Spur in einigen Köpfen der eine oder andere meiner Sprüche haften und wenn dann ein vergängliches Lächeln übers Gesicht huscht, ist das ja auch etwas wert. So, Schluss jetzt! Stossen wir an, auf alles, was kommen mag!» Jock Eugster steht auf, holt zwei Gläser und schenkt, ohne auch nur ein bisschen zu zittern, ein.