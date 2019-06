Interview

«Ich bin leidenschaftlicher Berggänger»: Hackbrettler Nicolas Senn über seine Liebe zum Alpstein

Durch sein präzises Spiel auf dem 125-saitigen Hackbrett erlangte Nicolas Senn Berühmtheit. Doch der in Gais wohnhafte Musiker ist bescheiden geblieben. Er geht gerne in den Alpstein wandern und mag am liebsten Sauerrahmglace.