Drohende Zwangsversteigerung wegen ausstehender Hypotheken: Hotelgrossprojekt in Unterrechstein droht endgültig zu scheitern

Der Park Residenz Appenzellerland AG imit Sitz in Grub AR steckt in finanziellen Schwierigkeiten. Nun drohen Zwangsversteigerungen ihrer Grundstücke und Eigentumswohnungen in Unterrechstein.