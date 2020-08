Holzbaupionier ehrt Künstlerin – Hermann Blumer beteiligt sich anlässlich des 300-Jahre-Dorfjubiläums am Waldstätter «Holzweg»

Die 1892 in Brittnau AG zur Welt gekommene Emma Kunz wird als vielinteressierte Querdenkerin beschrieben. In der Esoterik war sie besonders affin und soll ihre Begabungen für Telepathie, Prophetie und als Heilpraktikerin schon in jungen Jahren entdeckt haben. Den Spätherbst ihres Lebens verbrachte Kunz im ausserrhodischen Waldstatt. Von 1951 bis zu ihrem Ableben 1963 wohnte sie in einem Haus in der Schäfliwies. In der idyllischen Stille des Dorfes widmete sie sich wieder ihrer Forschung und praktizierte als Heilpraktikerin. In Waldstatt entstand ein Grossteil ihrer heute ausgestellten Kunstwerke. 2008 spannte die Gemeinde mit diversen Stiftungen zusammen und errichtete den Emma-Kunz-Pfad, der vom Dorfbrunnen bis zum Weiher beim Bad Säntisblick reicht. (mlb)

Mehr Geschichtliches finden Sie hier unter «Freizeitaktivitäten».