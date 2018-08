Million-Dollar-Baby Hilary Swank flittert in Appenzell Am 18. August haben sich die zweifache Oscar-Preisträgerin Hilary Swank und Unternehmer Philip Schneider in Kalifornien das Ja-Wort gegeben. Heute Donnerstagnachmittag wurden die frisch Vermählten in Appenzell gesichtet. Miranda Diggelmann

Erst vor einigen Tagen haben Schauspielerin Hilary Swank und Unternehmer Philip Schneider unter den Redwood-Bäumen in Nordkalifornien geheiratet. (Bild: Instagram)

Während man in Appenzell eine Umfrage zum internationalen Tag des Bartes (1. September) macht, würde man wohl zuletzt damit rechnen, einer preisgekrönten amerikanischen Schauspielerin zu begegnen. Hilary Swank und ihr Mann Philip Schneider, den sie vor einigen Tagen in Kalifornien geheiratet hat, flanierten heute Donnerstagnachmittag durch die Hauptgasse. Weil Philip Schneider einen kurzen Bart trägt war er das ideale Opfer für unsere Umfrage. Als er von unserem Repo-Team auf Schweizerdeutsch angesprochen wurde, wusste dieses jedoch noch nicht, wen es da vor sich hatte - nicht zuletzt, da die Schauspielerin, gekleidet in Regenjacke, Jeans und Trekkingschuhe, sich unter ihrem Regenschirm versteckte.

«Sorry, we only speak English»

Auf Mission «Interview mit Bärtigen» konzentrierten wir uns in erster Linie auf männliche Gesprächspartner. Erst nachdem wir von den beiden mit den Worten «Sorry, we only speak English» abgewimmelt worden waren, ahnten wir, wer die langhaarige Begleitung des Bartträgers war. Hatten wir tatsächlich die gut getarnte Hilary Swank und ihren Ehemann angesprochen? Vor lauter Aufregung blieb die Kamera in der Tasche und uns bleibt nur ein Augenfoto.

Hilary Swank, berühmt für ihre Rollen in den Filmen «Million Dollar Baby» und «P.S. I love you», ist seit zwei Jahren mit Philip Schneider zusammen. Die beiden sind bekanntlich Naturliebhaber. Nun verbringen sie ihre Flitterwochen offenbar in der Schweiz. Erst gestern postete die 44-jährige Schauspielerin auf Instagram ein Foto von einem Bergsee mit der Unterschrift «Oh, hello honeymoon» also «Oh, hallo Hochzeitsreise.» Ob es die Schweiz Hilary Swank wegen der Natur angetan hat oder doch eher, weil sie hier nicht erkannt wird?