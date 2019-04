Jahresabschluss 2018 des Spitalverbunds AR: Höhere Fallzahlen, weniger Personal Eine Analyse zeigt, warum das Defizit des Spitalverbunds Appenzell Ausserrhoden im letzten Jahr erneut zurückgegangen ist. Einsparungen gab es bei den Mitarbeitenden.

Jesko Calderara

Welchen Anteil das Spital Heiden 2018 zum Gesamtergebnis des Spitalverbund beisteuerte, wird nicht bekanntgegeben. Bild: Ralph Ribi



Die wirtschaftliche Gesundung des Spitalverbunds Appenzell Ausserrhoden (Svar) macht weiter Fortschritte. Dies belegen die Zahlen des Geschäftsjahres 2018. Die Jahresrechnung des Svar schliesst mit einem Defizit von rund 0,7 Millionen Franken ab. Im Vorjahr betrug das Minus noch 3,9 Millionen Franken. Der Aufwandüberschuss verringerte sich damit um 82 Prozent. Wie gross die Anstrengungen des Svar in den letzten Jahren tatsächlich waren, zeigt ein Fünfjahresvergleich. Nach einem Gewinn im Jahr 2014 rutschte das Unternehmen in die roten Zahlen. Negativer Höhepunkt war 2015 der Verlust von 9,8 Millionen Franken. Dann sank der Aufwandüberschuss von Jahr zu Jahr, vor allem seit dem Amtsantritt von Svar-CEO Paola Giuliani Mitte März 2017.

Welchen Teil die einzelnen Spitalstandorte 2018 zum Gesamtergebnis beisteuerten, kommuniziert der Svar nicht.Grösstes Sorgenkind war in der Vergangenheit das Spital Heiden, wo hohe Defizite anfielen. Klar ist aber eines: Der Svar konnte die sogenannten Fallzahlen nach Vorgabe SwissDRG (Swiss Diagnosis Related Groups) in allen Bereichen steigern. Insgesamt erhöhte sich diese Zahl der stationären Austritte um über 200 auf 8340. Ein Wachstum gab es auch in der Chirurgie, wo der Rückgang in der Vergangenheit besonders stark war. Allerdings liegen dort die Zahlen noch immer deutlich unter dem Niveau von 2014. Erfreuliche Nachrichten gibt es auch aus der Frauenklinik zu vermelden. Im vergangenen Jahr erblickten in Herisau und Heiden insgesamt 3848 Babys das Licht der Welt. Das sind 200 mehr als im Geschäftsjahr zuvor. Bei einem Umsatz von etwas mehr als 120 Millionen Franken beliefen sich die Erträge im stationären Bereich der beiden Akutspitäler 2018 auf 62,8 Millionen Franken. Das sind 3,5 Prozent oder 2,2 Millionen Franken mehr als 2017. Weniger positiv sieht die wirtschaftliche Entwicklung im ambulanten Bereich aus – zumindest umsatzmässig. Die Einnahmen gingen um über sieben Prozent auf 17,8 Millionen Franken zurück. Grund dafür sind unter anderem Anpassungen des Tarmed-Katalogs.

Die Verbesserungen der Ergebnisse waren jedoch nicht ohne Kosteneinsparungen und einschneidende Massnahmen bei den Mitarbeitenden möglich. So sank der Personalbestand 2018 erneut, diesmal von knapp 900 (ohne Lernenden) auf 857. Einen Abbau gab es insbesondere aufgrund der Schliessung des Wohn- und Pflegezentrums (WPZ) und einer Neuorganisation beim technischen Dienst. Zum Vergleich: Ende 2015 beschäftige der Spitalverbund Appenzell Ausserrhoden noch rund 996 Mitarbeitende. Mit den Lernenden waren es sogar 1139. Letztes Jahr konnten nicht nur die Personal-, sondern auch der Betriebsaufwand reduziert werden. Weil der Svar vom Kanton die Liegenschaften des Psychiatrischen Zentrums Herisau übernommen hat, entfallen diese Mietkosten.