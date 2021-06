Hobbyfussball Weniger Bier, mehr Fussball: Grümpelturniere gibt es diesen Sommer nur in abgespeckter Version Der FC Teufen, der FC Appenzell und der Sportverein Rehetobel organisieren nach einjährigem Coronaunterbruch wieder Grümpelturniere. Das Finanzielle, sonst ein wichtiger Faktor eines solchen Anlasses, ist diesmal sekundär.

An Grümpelturnieren steht meist der Spass im Vordergrund. Bild: Donato Caspari

Kinder, die nach einem Tor jubeln wie Ronaldo und Co., Männer im besten Alter, die trotz konditioneller Schwächen jede Flanke erreichen wollen, Frauen, auch sie im besten Alter, denen die Freude am Spiel das Wichtigste ist, das alles gibt es an Grümpelturnieren.

Am 3. und 4. Juli finden auf dem Sportplatz Landhaus in Teufen und auf dem Sportplatz Wühre in Appenzell solche Turniere statt. Die örtlichen Fussballklubs haben sich nach den kürzlich erfolgten Lockerungsschritten trotz Coronapandemie entschieden, nach einjährigem Unterbruch wieder ein Grümpelturnier zu organisieren. Und auch in Rehetobel bekommt König Fussball Raum: Der Sportverein Rehetobel betreibt bis am 11. Juli das EM-Zelt mit Public Viewing, und am 20. Juni wird ein Dorfturnier ausgetragen – allerdings nur für Schülerinnen und Schüler.

Ein Anlass für die Bevölkerung von Teufen

«Der Fussball steht im Zentrum. Wir wollen etwas für die Bevölkerung organisieren», sagt Edgar Bischof, OK-Präsident des Turniers des FC Teufen. Grümpelturniere sind für die organisierenden Vereine normalerweise ein Höhepunkt, die obligaten Festzelte mit Tombola, Wurst und Bierständen Garant für geselliges Miteinander – und dank der sprudelnden Einnahmen wichtig für die Vereinskassen.

Letzteres trifft auf die Ausgabe 2021 des Teufner Dorfturniers diesmal nicht zu. Die Sponsoren dürfen gratis werben, auf ein Unterhaltungsprogramm mit Livemusik und Barbetrieb wird verzichtet, und die Festwirtschaft verköstigt die Gäste in kleinerem Rahmen als üblich. Alle Kinder erhalten einen Preis. Weiter geplant ist – vorausgesetzt, das Schutzkonzept lässt dies zu – ein Public Viewing der EM-Viertelfinals am Freitag- und Samstagabend.

Edgar Bischof, OK-Präsident in Teufen. Bild: APZ

Die Durchführung des Turniers wurde recht kurzfristig entschieden. Dennoch geht das siebenköpfige OK, zusammengesetzt aus Veteranen des FC Teufen, davon aus, dass wie in anderen Jahren etwa 400 Personen verteilt auf beide Tage teilnehmen werden. Es gibt Kategorien für Kinder und für Erwachsene, und auch der Gewerbecup mit Zusatzspiel «Nageln» wird angeboten. Die Organisatoren stehen in Kontakt mit der Gemeinde. Das Schutzkonzept werde je nach Entscheiden des Bundesrates angepasst, so Edgar Bischof. Die Organisatoren müssen flexibel sein, denkbar wäre auch eine kurzfristige Absage des Anlasses.

Grümpeli Appenzell in kleinem Rahmen

Das Grümpelturnier des FC Appenzell hat sein fixes Datum am Wochenende vor dem Start der Sommerferien in Innerrhoden. Es ist das grösste Turnier im Appenzellerland und steht auch Mannschaften von auswärts offen. «Dieses Jahr organisieren wir nur ein Schülerturnier», sagt OK-Präsident Sepp Moser. Er gehört dem OK seit zehn Jahren an und übergibt das Präsidium auf 2022 hin David Köppel.

Sepp Moser, OK-Präsident des Grümpelturniers des FC Appenzell, und sein designierter Nachfolger David Köppel. Bild: Martin Kradolfer

«Wir erwarten die Teilnahme von 30 bis 50 Mannschaften», sagt Moser. Das wäre in den Kinder- und Jugendkategorien im Rahmen anderer Jahre. Auch den 15 Organisatoren des Appenzeller Turniers geht es in erster Linie darum, dem Nachwuchs einen lustigen Anlass zu ermöglichen. Die Auflagen und die Planungsunsicherheit hätten sie dazu bewogen, auf die Kategorien für Erwachsene zu verzichten. Zuschauer sind Stand heute nicht zugelassen und pro Team darf nur eine begrenzte Anzahl an Betreuungspersonen das Sportareal Wühre betreten. Für die Helferdienste können die Organisatoren auf die Mitglieder des FC Appenzell zählen.

In Rehetobel gibt es ein Tagesturnier

Seit über 30 Jahren wird in Rehetobel ein Dorfturnier durchgeführt. Verantwortlich für die Organisation zeichnet ein Team aus dem polysportiven Sportverein Rehetobel um Werner Schefer. Er sagt: «Wir wollen den Kindern mit dem Turnier etwas Normalität bieten und schauen, dass wieder etwas läuft.» Auch in Rehetobel dürfen die Erwachsenen dieses Jahr dem Ball nicht nachjagen. Deshalb gibt es auch nur einen Spieltag, den 20. Juni. Zusätzlich lädt der Sportverein während der gesamten Europameisterschaft zum Public Viewing ins Festzelt auf dem Sportplatz. Die Plätze sind gemäss Schutzkonzept begrenzt.