Hinterlassenschaften des Auffahrtdonnerstages: Abfall im Alpstein ärgert Facebook-User Der Auffahrtsdonnerstag lockte zahlreiche Wanderfreunde in die Höhe. Einige haben ihre Spuren hinterlassen. Das sorgte für Unmut im Internet.



Abfall liegen zu lassen ist nicht gut. Aber es sei verhältnismässig sehr wenig Abfall, der an diesem Auffahrtsdonnerstag liegen blieb. Facebook / Appenzell.ch

Volle Parkplätze in Brülisau und Wasserauen, Staus, stark beschäftigtes Berggasthauspersonal – am Auffahrtsdonnerstag war der Andrang im Alpstein gross. Sogar so gross, dass nicht für alle Platz war. «Einige Autofahrer in Weissbad sind von Angehörigen der Feuerwehr informiert worden, dass alle Parkplätze gesperrt sind», sagt Roland Koster von der Kantonspolizei Appenzell Innerrhoden. «Die anreisenden Gäste mussten umkehren.»



Sonnenschein und Arbeitsfreiheit lockten also trotz des Coronavirus in die Höhe. Auch wenn keine Seilbahn die Gäste transportiert und sie sich alle gemeinsam auf den Wanderwegen bewegen mussten. Koster sagt: «Die Polizei kann die Abstandregeln nicht garantieren, nur bei Gesetzesverstössen sanktionieren.» Das sei aber nicht geschehen. Bussen habe es nur für Falschparkierer gegeben.



Wanderer sollen Abfall zu Hause entsorgen

Guido Buob, Geschäftsführer Appenzellerland Tourismus PD

Ein virales Ärgernis verursachten die Hinterlassenschaften der Wanderer. Appenzellerland Tourismus teilte auf seiner Facebookseite das Bild eines Robidogs, gefüllte Papier- und Plastiktüten rundherum, Bier- und Milchflasche sowie zerdrückte Energydosen obendrauf. Der Facebook-Beitrag sorgte für Aufsehen, er wurde über 700 Mal geteilt und fast 200 Kommentare (Stand Freitagnachmittag) zeugen von Fassungslosigkeit gegenüber diesen Verhaltens und bitten darum, Sorge zum «wunderbare Alpstää» zu tragen.



Eigentlich sei das aber nicht viel Abfall für über 5000 Besucher, kommentiert Guido Buob, Geschäftsführer von Appenzellerland Tourismus. Dennoch hält er fest: Das Verhalten, welches das veröffentlichte Bild zeigt, sei absolut nicht richtig.

«Wanderer werden gebeten, ihren Abfall mit ins Tal zu nehmen und zu Hause zu entsorgen»

Buob merkt aber an: «Der überwiegende Teil der Wanderer macht das. Doch es gibt immer Ausbrecher.» Was allerdings auch bemerkenswert sei, ist, dass der Abfall gebündelt hinterlassen und nicht verteilt wurde. Um das Abfall-Problem in Angriff zu nehmen, sei eine Arbeitsgruppe namens Naturlandschaft Alpstein gegründet worden. Es werde eifrig nach Lösungen gesucht, um auch den letzten verbleibenden Abfall aus der Alpsteinregion zu verbannen.

Hinweisschild zu Beginn der Wanderung zum Seealpsee. Janine Bollhalder

In dieser Arbeitsgruppe betätigen sich auch die ansässigen Sennen. Ein weiteres Problem, welches sie besonders betrifft, ist das Wildcampen. «Campieren ist nur erlaubt, wenn man sich eine Erlaubnis des Sennen einholt, auf dessen Grundstück man bleiben will. Er weist den Gästen dann einen geeigneten Platz zu» sagt Guido Buob. Auf den Grossandrang vom Auffahrtsdonnerstag regiert er gelassen.

«Für die Natur ist das besser, als wenn die Leute zum Einkaufen nach New York fliegen»

Dass man auf den Abstand achtet, gehöre überdies zur Eigenverantwortung der Wanderer.

Infizierungsgefahr beim Wandern Markus Köppel, stellvertretender Kantonsarzt in Appenzell Innerrhoden, sagt: «Wenn die Abstandsregeln beim Wandern, in den Restaurants und beim Picknicken eingehalten werden können, sollte das Risiko für eine Ansteckung klein sein.» Da sich die Gruppen weiter in den Bergen kleiner werden, sinkt auch die Kontaktzeit. Er weist daraufhin, dass insbesondere der Beginn sowie der Schluss von Wanderungen Potenzial für grössere Menschenansammlungen bieten.



Auch Daniel Parpan, Gastgeber im Berggasthaus Seealpsee, freute sich am Auffahrtsdonnerstag über zahlreiche Gäste. «Es herrschte eine sehr gute Stimmung. Es sind viele Leute unterwegs gewesen und sie haben es genossen», erzählt er. Grosse Gruppenansammlungen habe er nicht beobachtet.

«Die Leute sind sehr rücksichtsvoll mit der Abstandsregelung umgegangen.»

Die Wanderer hätten sich rund um den See haben verteilt. «Aber es gibt sicher Orte, an denen sich die Wandergruppen konzentrieren», sagt Parpan. Da im Berggasthaus aufgrund der Sicherheitsmassnahmen weniger Plätze als sonst zur Verfügung stehen, gab es am Auffahrtsdonnerstag beim Berggasthaus Seealpsee zusätzlich Grillkost to-go. «Wir haben gegrillt und es gab Glacé», erzählt Daniel Parpan. Für den Take-away-Abfall stand ein Kübel bereit.