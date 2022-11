Hinterland Nach der Schliessung des «Erika» hat Hundwil keine Altersinstitution mehr Seit über 50 Jahren bestand mit dem «Erika» im Hundwiler Dorfzentrum ein privates Alters- und Pflegeheim. Dieses hat abrupt seine Tore geschlossen. Was war passiert?

Das Alters- und Pflegeheim Erika in Hundwil hat seine Türen geschlossen. Bild: PD

Die vergangenen zwölf Jahre wurde das Alters- und Pflegeheim Erika von Elisabeth Zahner geführt. Nun hat sie das Pensionsalter erreicht. Sie habe trotz intensiver Bemühungen unter den aktuellen Rahmenbedingungen keine Nachfolgelösung finden können und es sei ihr nichts anderes übrig geblieben, als das Heim zu schliessen, begründet sie auf Anfrage diesen Schritt. «Das Haus ist in die Jahre gekommen und entspricht nicht mehr den heutigen Vorstellungen eines Alters- und Pflegeheims.»

Für die Erfüllung der baulichen Anforderungen und Vorgaben wie beispielsweise des Behindertengleichstellungsgesetzes hatte seitens des Kantons eine befristete Übergangsvereinbarung bis zu einem Betreiberwechsel gegolten. Ein neuer Besitzer hätte aber höhere bauliche Auflagen des Kantons zu erfüllen, um eine Betriebsbewilligung zu erhalten. Dies hätte massive Investitionen ausgelöst, die sich betriebswirtschaftlich nicht mehr rechtfertigen liessen, so Zahner. Für grosse Investitionen in die Infrastruktur sei das Heim mit 22 Plätzen zu klein und könnte in Zukunft nicht mehr kostendeckend geführt werden.

Verändertes Umfeld, gestiegene Ansprüche

Die Konkurrenz ist gross: Viele Ausserrhoder Alters- und Pflegeheime haben sich in den letzten Jahren stark entwickelt, um dem gesellschaftlichen Wandel und den veränderten Bedürfnissen der Bewohnenden Rechnung zu tragen. So wurden verschiedene Häuser vollständig neu gebaut oder aufwendig renoviert. Zudem haben einige Trägerschaften ihre Dienstleistungen erweitert, beispielsweise durch Wohnungen mit Services, Tages- und Nachtstrukturen.

Elisabeth Zahner. Bild: Archiv APZ

Neben dem veränderten Wohnstandard seien die Anforderungen an die Pflege und Betreuung von Bewohnenden in den Alters- und Pflegeheimen in den letzten Jahren stetig gewachsen. Dies aufgrund Mehrfacherkrankungen und einer grossen Zahl an Demenz erkrankten Personen, heisst es seitens des Kantons. Gleichzeitig herrsche in der Langzeitpflege schweizweit ein Fachkräftemangel. Das stellt für die einzelnen Institutionen eine grosse Herausforderung dar. Sie sind verpflichtet, eine bedarfs- und bedürfnisgerechte Pflege- und Betreuungsqualität anzubieten, diese regelmässig zu evaluieren und daraus resultierende Massnahmen in die Wege zu leiten.

Diese Anforderungen haben auch dem Heim Erika immer mehr zu schaffen gemacht. «Der Bedarf an Mitarbeitenden für einen Betrieb über 365 Tage im Jahr mit einer 24-Stunden-Präsenz ist immens und ist kaum mehr abdeckbar. Hinzu kommt, dass fast nur noch hoch qualifiziertes Personal eingesetzt werden kann», so Elisabeth Zahner. «Diese kostenintensiven Anforderungen sind in den letzten Jahren nur noch schwer zu erfüllen gewesen.»

Alle Bewohnenden umplatziert

Trotz dieser Umstände war das «Erika» bei den Bewohnenden offenbar beliebt. Die Belegung sei – trotz Corona – in den letzten Jahren sehr konstant gewesen, so Zahner. «Wir waren in der glücklichen Lage, auch in den letzten schwierigen Jahren eine gute Bettenauslastung zu haben.» Nach der Bekanntgabe der Schliessung habe die Anzahl der Bewohner laufend etwas abgenommen, so die Leiterin. «Neue Bewohner konnten und wollten wir nicht mehr aufnehmen.» Sämtliche Bewohnende haben in den umliegenden Heimen relativ schnell wieder einen Platz gefunden. Dies war möglich, weil Appenzell Ausserrhoden gemessen an seiner Bevölkerung das schweizweit grösste Angebot an Alters- und Pflegeheimen aufweist. «Ein Umzug ist für ältere Menschen aber natürlich immer eine Belastung», gibt Elisabeth Zahner zu bedenken.

Das grosse Doppelhaus an der Strasse Richtung Zürchersmühle steht nun leer. Es hätten sich diverse Heime und soziale Institutionen gemeldet, die einen grossen Teil des Mobiliars übernehmen, sagt die Besitzerin. «Ich hoffe sehr, dass jemand die Chance hat, hier wieder etwas Positives entstehen zu lassen.»