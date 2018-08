Hersche holt den Kranz Bei seiner sechsten Teilnahme an einem Kranzfest, triumphiert der gebürtige Appenzeller Samuel Giger zum sechsten Mal. Die übrigen Schwinger aus der Region schneiden auf der Schwägalp unterschiedlich ab. Thomas Mock

Martin Hersche blieb der einzige kranzgeschmückte Appenzeller. Im entscheidenden Gang siegte der Innerrhoder gegen Ruedi Roschi (unten). Bild: Lorenz Reifler

Die diesjährige Saison wird ohne eidgenössischen Anlass bei den Aktivschwingern zu Ende gehen. Insofern kann das diesjährige Schwägalp-Schwinget, insbesondere aufgrund des Aufeinandertreffens der drei grössten Teilverbände als «kleines Eidgenössisches» betrachtet werden. Deshalb erstaunt es nicht, dass mit der aktuellen Austragung ein neuer Zuschauerrekord erzielt werden konnte.

Die Spannung konnte bis zum Ende gehalten werden, da sich die meistgenannten Favoriten ein Kopf-an-Kopf-Rennen liefern konnten. Der beste Start gelang dem Rothenthurmer Christian Schuler, welcher zusammen mit dem Berner Christian Gerber nach Wettkampfhälfte eine makellose Bilanz aufweisen konnte. In der Folge mussten allerdings beide Schwinger Verlustpunkte hinnehmen, weshalb der Schlussgang für beide ausser Reichweite geriet. Bereits zu Beginn sorgte die Spitzenpaarung zwischen Samuel Giger und Joel Wicki für Spektakel, wobei die Punkte allerdings geteilt werden mussten.

Mit Bless fehlte eine wichtige Stütze

Beide Schwinger vermochten in den folgenden Gängen wiederum zur Spitze aufschliessen, wobei es insbesondere im fünften Gang zum absoluten Showdown kam. Während sich Wicki in einem packenden Duell gegen Schwingerkönig Kilian Wenger einen weiteren Gestellten verbuchen lassen musste, gelang Giger kurz vor Ablauf der Gangdauer das Husarenstück gegen den Seeländer Hünen Christian Stucki. Dies war gleichbedeutend mit der Schlussgangqualifikation. In einem ebenso packenden Duell gelang ihm gegen Daniel Bösch nach rund neun Minuten der siegbringende Wurf. In seiner noch sehr jungen Karriere ist dies nach 2016 bereits der zweite Vollerfolg auf der Schwägalp und der sechste in der aktuellen Saison. Dies ist trotz seines kurzzeitigen verletzungsbedingten Ausfalls gleichbedeutend mit dem Sieg der aktuellen Schlussgang-Jahreswertung. Die Appenzeller mussten mit Michael Bless auf eine wichtige Stütze verzichten. Die drei angetretenen Eidgenossen starteten verhalten in den Wettkampf. Während sich Raphael Zwyssig und Martin Hersche mit einer Punkteteilung zufriedengeben mussten, musste Marcel Kuster gar als Verlierer vom Platz. Am Ende blieb einzig Martin Hersche kranzgeschmückt. Den Erfolg sicherte er sich mit einem abschliessenden Sieg gegen Königssohn Ruedi Roschi. Während Marcel Kuster die Kranzränge verpasste, musste Raphael Zwyssig aufgrund seiner wiederkehrenden Fingerverletzung den Wettkampf frühzeitig beenden. Auch Dominik Schmid, letztes Jahr noch stolzer Kranzgewinner auf der Schwägalp, bescherte die diesjährige Austragung kein Glück und sein Wettkampf war bereits nach vier Gängen zu Ende.

Koch und Giger im Pech

Allerdings konnten sich andere Appenzeller äussert gut in Szene setzen. So war es sowohl Thomas Koch als auch Urs Giger gegönnt, um die heiss begehrten Kränze mitzuschwingen, auch wenn die Hypothek am Ende etwas zu gross war. Während Koch gegen den stark aufschwingenden Emmentaler Christian Gerber den Kürzeren ziehen musste, gelang Giger gegen den unbequemen Eidgenossen Sven Schurtenberger kein Exploit. Nichtsdestotrotz dürfen sie mit ihrer Leistung zufrieden sein. Diese dürfte den Mut für die nächsten Jahre in keinster Weise schmälern und ist Beweis genug für ihren stetigen Trainingsfleiss. Von den insgesamt 14 abgegebenen Kränzen ergatterten sich die Ostschweizer deren sechs, die Gäste aus der Innerschweiz und dem Bernbiet je deren vier Exemplare.

Ranglistenauszug

1. Giger Samuel, Ottoberg

2. Wicki Joel, Sörenberg

4a. Hersche Martin, Appenzell

5a. Bösch Daniel, Zuzwil (alle mit Kranz)