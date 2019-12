Herisauer Sportzentrum bleibt Sorgenkind - Kosten steigen jährlich an Der Einwohnerrat genehmigt den Voranschlag 2020. Handlungsbedarf sieht er nach wie vor bei den Sportanlagen.

Das Defizit der Sportanlagen steigt seit Jahren an und verschlechtert die Bilanz der Gemeinde Herisau APZ

Mehrausgaben vor allem im Bereich Pflegefinanzierung und Soziales, Investitionen von über zwölf Millionen Franken und eine steigende Verschuldung – die Einwohnerrätinnen und Einwohnerräte befanden an ihrer Sitzung vom Mittwochabend über den Voranschlag 2020. Dieser weist gesamthaft Einnahmen von 97,9 Millionen Franken aus, die Ausgaben betragen 98,9 Millionen Franken. Verschiedenen Fraktionen sprachen zwar die hohen Investitionskosten von über zwölf Millionen Franken an, nannten gleichzeitig aber auch deren Notwendigkeit um die Attraktivität Herisaus als Wohn- und Arbeitsort zu erhalten.

Reto Frei, Präsident der Finanzkommission, verwies auf die Umsetzung von Einsparmöglichkeiten. Das Defizit sei im Vergleich zum Vorjahr dank Aufgabenüberprüfung gesunken.

«Der Aufwandüberschuss ist mit der finanziellen Situation der Gemeinde vertretbar.»

Gesamthaft führte der Voranschlag 2020 kaum zu Diskussionen. Einzig wurde mehrfach auf die steigende Pro-Kopf-Verschuldung hingewiesen. Roman Wäspi im Namen der Fraktion von PU/Gewerbe:

«Ziel muss es sein, diese zu senken und den Selbstfinanzierungsgrad zu steigern.»

SVP-Sprecher Reto Sonderegger sprach von einer Annäherung an die Schmerzgrenze. Ausgaben und Investitionen müssten unter Kontrolle gehalten werden. Bei gleichbleibendem Steuerfuss sei dies nur möglich, «wenn unnötige Aufgaben gestrichen werden». Sonderegger verwies auch auf die um 250000 Franken gestiegenen Kosten für das Kantonale Integrationsprogramm. Für die von ihm beantragte Kürzung um zwei Drittel zeigte das Parlament wenig Verständnis: 27 der 29 Einwohnerräte genehmigten schliesslich den Voranschlag 2020. Im Rahmen dessen wurde auch eine Lohnerhöhung um 1,6 Prozent (0,65 Prozent für generelle Lohnanpassungen, 0,85 Prozent für individuelle) genehmigt.

Sportanlagen mit 6300 Franken Defizit täglich

Ein Sorgenkind ist und bleibt das Sportzentrum beziehungsweise die Sportanlagen. Lukas Scherrer (FDP) verwies auf die seit Jahren steigenden Kosten. Im Voranschlag 2020 beträgt der Betriebsverlust inklusive Abschreibungen im Ressort Sport rund 2,3 Millionen Franken, was einem täglichen Defizit von 6300 Franken gleichkommt. Gemäss Gemeindepräsident Kurt Geser wird im Rahmen eines Gemeinde-Sportkonzepts eine Investitionsplanung für die Zukunft vorgenommen.

«Im schlimmsten Fall müssen wir eine Umkonzeptionierung vornehmen, um die Kostensteigerung zu bremsen.»

An der Einwohnerratssitzung wurde zudem der Überbauungsplan Schützenstrasse einstimmig angenommen. Die Einwohnerräte waren sich einig: Eine so wichtigen Firma wie die Geoinfo AG soll in Herisau verbleiben. Auch der Teilzonenplan Nieschberg wurde mit 23 Ja- zu 4 Nein-Stimmen bei zwei Enthaltungen angenommen.