Die Betriebe der Tosam Stiftung

Menschen mit Unterstützungsbedarf finden bei Tosam in neun Betrieben eine strukturierte Arbeit oder Ausbildung. Rund 270 betreute Mitarbeitende arbeiten in den Bereichen Secondhand, Gartenbau, Landwirtschaft, Logistik, Recycling, Detailhandel und Büro. An den Standorten Herisau, Degersheim und Flawil können noch brauchbare Gegenstände abgegeben, an Recyclingstationen in Degersheim und Herisau auch Dinge entsorgt werden. Ebenso stehen für Hausräumungen gut ausgerüstete Teams zur Verfügung. Es gibt vier Secondhandgeschäfte. Zwei Gartenbaubetriebe in Herisau und Appenzell kümmern sich um die Pflege von Gärten und erledigen grössere Gartenbauprojekte. Im Lebensmittelladen WinVita finden Bezugsberechtigte günstige Frisch- und Alltagsprodukte. (pd)