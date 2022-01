Herisau «Die Kirche soll für die Bevölkerung da sein»: Renovierung und Erweiterung der Dorfkirche Herisau nach langem Warten vollendet Die Sanierungs- und Erweiterungsarbeiten der reformierten Kirche in Herisau können plangemäss nach 1,5 Jahren als beendet erklärt werden. Aus diesem Anlass haben die Beteiligten des Projekts die Medien zu einem Kirchenrundgang eingeladen.

Die reformierte Dorfkirche in Herisau mit dem neu erbauten Nebengebäude. Bild: Viviana Troccoli

Im Jahre 2018 gab der Einwohnerrat grünes Licht für die Durchführung einer Renovierung und Erweiterung der von Altersspuren gezeichneten Dorfkirche in Herisau. Mit einem Kredit von 6,8 Millionen Franken konnte das Bauprojekt im Mai 2020 in Gang gesetzt werden und pünktlich im Dezember letzten Jahres erfolgreich abgeschlossen werden. Bis aber Chorgesänge und Orgelmusik die Kirche wieder mit ihren Klängen füllen, werden noch die letzten Retuschen abgeschlossen.

Mit einer einleitenden Begrüssungsrede seitens des Herisauer Gemeindepräsidenten Max Eugster wurden alle Teilnehmenden willkommen geheissen. Anwesend waren unter anderem die zuständige Architektin Eva Keller von Keller Hubacher Architekten, Gerold Schurter, Vizepräsident der Evangelisch-reformierten Kirchgemeinde, sowie der Präsident des Vereins Dorfkirche, Hans-Ulrich Sturzenegger und Fredi Altherr, der das Projekt seitens der Denkmalpflege begleitete. Darauffolgend haben die Projektbeteiligten das Wort ergriffen, um den Anwesenden einen Überblick über die Geschichte der Kirche und deren Renovationsarbeiten zu verschaffen.

Ein langersehntes Projekt

Bereits im Jahre 2002 befand sich die Dorfkirche in einem sanierungsbedürftigen Zustand: Die starken Vergrauungen durch Schmutzpartikel und Staubablagerungen auf den spätbarocken Stuckaturen waren deutlich sichtbar. Die schlechte Akustik mit sehr langer Nachhallzeit war problematisch. Ausserdem waren die technischen Installationen ausnahmslos überaltert und teilweise nicht mehr funktionstüchtig. Die letzte grosse Renovation fand 1960 statt und durch die rege Nutzung der Kirche wurde eine Grossrenovierung unumgänglich.

Infolgedessen wurde der gesamte Innenraum der Kirche umgebaut und neugestaltet. Vier Sitzbankreihen in gedämpfter Eiche laden zum Verweilen ein. Ein neuer Boden aus Teufener Sandsteinplatten, eine aufgewertete Annakappelle und eine statisch gesicherte Empore konnten umgesetzt werden. Die Erneuerung der Orgel, welche zusätzlich zum Bauprojekt vorgenommen wurde, ist aber noch in Gang. Deren Revision wurde nicht vom ursprünglichen 6.8 Millionen hohen Kredit finanziert, sondern durch Stiftungen und Privatpersonen ermöglicht.

Aus architektonischer Sicht sollen die stilistischen Elemente, welche Anton Moosbrugger bei der Renovation von 1782 eingebracht hatte, wieder aufgegriffen werden.

Das aus Holz gebaute und mit Kupfer verkleidete Nebengebäude scheint hingegen in einem ziemlichen Kontrast zum Hauptgebäude zu stehen. Es habe eine gewisse Präsenz, deklariere aber deutlich, dass es sich um ein Nebengebäude handle, so Keller. «Es ist eben ein schönes, eigenwilliges Haus», schmunzelt sie. Es soll hauptsächlich für kleinere Anlässe dienen, denn Platz finden darin höchstens 40 Personen. Überdies wurde ein neuer unterirdischer Lagerraum mit 150 Quadratmetern Fläche erstellt.

Zukünftige Anlässe

Die Kirche soll sowohl ihre kirchlichen als auch weltlichen Funktionen wieder vollumfänglich erfüllen können. Der Gemeindepräsident unterstreicht:

Max Eugster, Gemeindepräsident von Herisau. Bild: PD

«Die Kirche soll für die Bevölkerung da sein.»

Am 13. Februar wird bereits der erste reformierte Gottesdienst abgehalten. Auf die schönen Orgelklänge müsse man sich aber noch gedulden, so Eugster.

Für die breite Öffentlichkeit ist am 26. März ein «Tag der offenen Tür» geplant und am 27. März ein Festgottesdienst. Grosse Konzerte finden bereits am 24. April mit dem Sinfonieorchester Swiss Orchestra und am 21. Mai mit Organist Markus Kühnis und Querflötistin Martina Jucker statt.