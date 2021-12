Herisau Wegen Corona setzt «Papa Pizza» nun auf heisse Marroni Jahrelang hat Sepp Romano mit seinem Team an Festivals Pizza gebacken und Fleisch gegrillt. Weil die Grossanlässe pandemiebedingt nicht mehr stattfinden konnten, ist er auf das Braten von Edelkastanien umgestiegen.

Sepp Romano schätzt den Kontakt zu den Kundinnen und Kunden. Bild: Karin Erni

Das Verkaufswägelchen steht etwas einsam an der Cilanderstrasse in Herisau. Ab und zu hält ein Auto, jemand steigt aus und kauft sich ein Säcklein heisse Marroni. Es sei noch etwas früh am Nachmittag, sagt Sepp Romano, der Besitzer des Anhängers. «Gegen Abend läuft das Geschäft erfahrungsgemäss am besten.» Am Wochenende steht er in Gossau, am Montag in Arnegg. Jeweils am Dienstag sei er mit seinem Wagen in Herisau stationiert, sagt Romano. «Der Platz bei den grossen Einkaufsläden ist nicht schlecht, man wird gesehen. Natürlich wäre ich lieber im Dorfzentrum, wo mehr Laufkundschaft unterwegs ist.»

«Aber leider habe ich von der Gemeinde keinen Standplatz erhalten.»

Eigentlich wäre er seit einigen Monaten pensioniert, so der 65-Jährige. «Aber ich muss etwas tun und kann nicht den ganzen Tag rumsitzen.» Hier habe er Kontakt mit Leuten, das gefalle ihm, so Romano. «Gerade die Älteren machen gern ein Schwätzchen.» Das Marktfahren liegt ihm wohl im Blut. Schon als Bub habe er gerne seinem Onkel auf dem Wochenmarkt in St.Gallen geholfen, erinnert er sich.

Vorhandene Infrastruktur nutzen

Für den gelernten Metzger ist das Marronigeschäft Neuland. Er habe sich dieses Standbein aufgebaut, weil sein Pizza- und Grillgeschäft von den Coronamassnahmen stark betroffen sei, sagt Sepp Romano.

«Elf Jahre lang waren wir erfolgreich mit je zwei Wagen an den grossen Festivals wie Frauenfeld, Interlaken und Gampel unterwegs. Unsere Pizzas waren sehr beliebt, wir haben alles vor Ort frisch zubereitet.»

An einem Festival sei er auch zu seinem Übernamen «Papa Pizza» gekommen, wie er erzählt: «Die Gäste haben mich immer so gerufen. Meine Töchter fanden das lustig und schliesslich nannten wir unsere Firma so.» Weil pandemiebedingt die meisten Grossanlässe abgesagt wurden, musste er sich etwas Neues einfallen lassen, um die vorhandene Infrastruktur irgendwie zu nutzen. So habe er den vergangenen Sommer den Grillwagen auf der Schwägalp aufstellen dürfen.

Gas statt Kohle erleichtert die Arbeit

Der Verkaufswagen für die Marroni sei eine Spezialanfertigung, sagt Sepp Romano. «Es zieht weniger als in einem normalen Marktstand und so ist es angenehmer zum Arbeiten.» Geheizt werden die grossen Pfannen mit Gas. «Das ist sauberer als mit Kohle und ich kann die Hitze besser regulieren», so der Marronimann.

«Wenn viel läuft, kann ich zusätzlich eine Rösttrommel in Betrieb nehmen. Die kommt aus Österreich und sie funktioniert sehr gut.»

Er habe sich von einem erfahrenen Kollegen in die Geheimnisse des Marronibratens einführen lassen, sagt Sepp Romano. «Wichtig ist, dass die Schale der Früchte an der gewölbten Seite mit einem scharfen Messer quer oder kreuzweise eingekerbt wird, damit sie in der Hitze nicht explodieren.» Oft wird empfohlen, sie in Wasser einzulegen, um zu testen, ob sie wurmstichig sind. «Ich habe das mal für mich privat ausprobiert und kann es nicht bestätigen», sagt Romano lachend. Er kaufe die Marroni in der Regel bereits eingeschnitten. «Der Händler macht dies maschinell, das spart einiges an Arbeit.»

Marroni gehören zur kalten Jahreszeit. Corinne Glanzmann

Marroniabsatz nimmt zu

Kastanien sind beliebt. Die Importmenge hat sich in den letzten fünf Jahren fast verdoppelt, mit Ausnahme von 2019 verzeichnet der Marroniimport jährlich zweistellige Zuwachsraten. Die weitaus meisten in der Schweiz verkauften Edelkastanien kommen aus Italien. Gemäss dem Verband der Früchte- und Gemüsehändler Swisscofel waren es im letzten Jahr 2200 Tonnen. Spanien lieferte 346 Tonnen und Frankreich 138 Tonnen. Aus Portugal und der Türkei werden ebenfalls Kastanien importiert.

Bei den Erntemengen sieht es anders aus: Am meisten produziert Spanien rund 189’000 Tonnen, die Türkei 73’000 Tonnen, Italien 40’000 Tonnen und Portugal knapp 36’000 Tonnen. Die Menge an in der Schweiz produzierten Kastanien schätzt der Verband auf rund 100 Tonnen. «Die Früchte aus dem Tessin und den Bündner Südtälern sind geschmacklich überdurchschnittlich gut», schreibt Swisscofel. Sie weisen viel Zucker und wenig Stärke auf. Das komme daher, weil sich die Produktionsgebiete im höchstmöglichen klimatischen Bereich für die Produktion von Kastanien befinden.

Seinen Marroniverkauf in Herisau will Sepp Romano bis Ende Winter betreiben. «Mit den ersten milden Tagen im Frühjahr vergeht den Leuten die Lust auf Marroni. Die Lagerbestände sind dann aufgebraucht und für mich geht die Grillsaison wieder los.»