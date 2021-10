Herisau Von der Kirche und einem Bauboom: Wie das Appenzellerland besiedelt wurde Vor kurzem wurde der Schwänberg mit einem Kalkstein gewürdigt. Als erste urkundlich bestätigte Siedlung im Appenzellerland hat sie grosse Bedeutung. Doch wie ging es mit der Besiedlung weiter?

Eine Luftaufnahme von Gais veranschaulicht die Streusiedlung so charakteristisch für das Appenzellerland. Bild: APZ

Am 30. September weihte Glen Aggeler, Gemeinderat von Herisau, einen grossen Kalkstein ein, um die urkundlich älteste Siedlung des Appenzellerlands, den Schwänberg, zu würdigen. Auch Landammann Dölf Biasotto sprach an der Veranstaltung. Er nannte den Schwänberg «aussergewöhnlich und urtümlich». Mit dieser ersten Siedlung startete die Urbarmachung des Appenzellerlands.

Ein Zeitraum von 1200 Jahren ist schwer vorstellbar. Kontext: Die muslimische Herrschaft über die Iberische Halbinsel dauerte ungefähr 700 Jahre. Der Schwänberg im Appenzellerland wurde zwar später besiedelt, doch bewohnt wird er länger. Sogar das Weströmische Reich wurde nicht so alt wie der Schwänberg.

Wie kam es, dass sich Menschen im Appenzellerland niederliessen?

Die Besiedlung der Appenzeller Hügellandschaft geht zum grossen Teil auf die Abtei St.Gallen zurück. Nachdem der Schwänberg vor mehr als einem Millennium von zwei Freien dem Kloster St.Gallen geschenkt wurde, begannen die Siedler in den folgenden Jahrhunderten, die Wälder zu roden und die freigewordene Fläche mit Höfen zu bebauen. Es entstanden die ersten Weiler.

Der Name Appenzell hat ebenfalls kirchlichen Ursprung: «Abbatis cella» ist der lateinische Name des Appenzellerlands. Übersetzt bedeutet er so viel wie die "Zelle" oder "kleiner Raum" des Abtes.

Entstehung der Dörfer

Mit der Zeit wurde immer mehr Fläche gerodet. Erste Höfe schlossen sich zu Weilern, danach zu Dörfern zusammen. Bis ins 20. Jahrhundert bestand die Theorie, dass die Siedlungen des Appenzellerlands aus starken Dorfkernen entstanden sind.

Doch der verstorbene Historiker Georg Thürer, der mit seiner «St.Galler Geschichte» bekannt wurde, war anderer Meinung. Er sagte, dass die Siedlungen nach und nach entstanden seien. Nach der Rodung baute auf dem Gebiet ein Bauer seinen Hof, mit der Zeit kamen mehr Bauern dazu und siedelten.

«Irgendwann bedarf es einer Kirche, diese wurde möglichst zentral zwischen alle Höfe gebaut. Von da aus bildete sich das Dorfzentrum. Wenn es eine Kirche hat, braucht es einen Pfarrer, der auch irgendwo leben muss», schrieb Thürer.

Damit die produzierten Waren in die nächste Stadt oder das nächste Dorf können, brauche es Wagen, also zieht ein Wagner in das Dorf. Möchte der Bauer nach getaner Arbeit ein kühles Bier geniessen, dann bedürfe es eines Lokals. Ein Schmied dürfe auch nicht fehlen, um Werkzeuge zu reparieren. Bald komme ein Schulhaus, Gemeindehaus und Feuerwehrhaus zum Dorfkern dazu. Dieser Kern verdichte und erweitere sich entlang der Verkehrswege. Thürer schreibt:

«So entstanden im Lande Appenzell die Dörfer, aber nirgends eine Stadt.»

Eins der dichtest besiedelten Gebiete Europas

Thomas Fuchs ist freischaffender Historiker aus Herisau. BIld: APZ

Die Theorie, wie die Siedlungen gewachsen sind, unterstützt auch Thomas Fuchs, Historiker aus Herisau.

«Es waren alemannische Siedler, die im 7. oder 8. Jahrhundert in der Gegend von Herisau mit der Landnahme im späteren Appenzellerland begannen.»

Viele von ihnen übertrugen ihr Land in den Jahren 820 bis 1000 an das aufstrebende Kloster St.Gallen. Dieses förderte später die Besiedlung aktiv, wie etwa der Name Appenzell (1071 erstmals schriftlicht erwähnt) belegt.

Vom Rheintal her begann mit der Zeit auch die Besiedlung des Vorderlandes. Siedlungsschwerpunkte zwischen den Einzelhöfen und kleinen Weilern bildeten Herrschaftshöfe, Burgen und Kreuzungspunkte überregionaler Verkehrswege. Um die Kirchen bildeten sich allmählich kleine Dörfer.

Neue politische Rahmenbedingungen ergaben sich nach den Appenzeller Kriegen 1403/1405. In den folgenden zwanzig Jahren entstand das neue Staatswesen Appenzell. Die Siedlungsverdichtung erfolgte nun innerhalb der appenzellischen Grenzen.

Appenzell Ausserrhoden erlebte im 17. und 18. Jahrhundert einen ungeheuren Bauboom, auf den die heute so charakteristische dichte Streusiedlung zurückgeht. Im 18. Jahrhundert war Appenzell Ausserrhoden eines der dichtest besiedelten Gebieten Europas. Vierzehn der insgesamt zwanzig heutigen Ausserrhoder Gemeinden wurden zwischen 1614 und 1749 gegründet.

Der Bär aus St.Gallen

Das Innerrhoder Wappen unterscheidet sich nicht vom Wappen des vereinten Appenzell. Bild: PD

Nicht nur die Besiedlung ist durch das nahe St.Gallen geprägt. Auch das Wappen kommt von den Städtern. Der alte Kanton Appenzell wurde um 1411 ein zugewandter Ort der alten Eidgenossenschaft. Das Wappen wurde erstmals um 1403 festgehalten.

Für das neue Wappen fügten die Ausserrhoder einfach die Initialen ihres Kantons ein. Bild: PD

Das Wappen bildet den gleichen Bären ab, den Gallus schickte, um Holz zu holen. 1597 teilte sich das Appenzellerland entlang konfessioneller Grenzen. Die Innerrhoder durften ihr Wappen behalten, die Ausserrhoder mussten sich ein neues suchen. Sie behielten den Bären bei und addierten ein V und ein R, welche «Ussere Rhode» bedeutet.

Speziell dargestellt ist auch das Geschlecht des Bären. Im Schritt des Tiers findet sich ein roter Streifen, der das männliche Geschlecht darstellen soll. Und schenkt man dem Youtuber «Zeidgenosse» Glauben, so seien beide Wappen ein «Mittelfinger an St.Gallen».

Wer noch mehr Interessantes zu den Kantonen Appenzell Ausserrhoden und Appenzell Innerrhoden erfahren will, dem sei das Video von «Zeidgenosse » empfohlen. Quelle: Youtube/Zeidgenosse

Kontext ist essenziell

Thomas Fuchs möchte eine Sache betonen: Man müsse die Geschichte im Kontext ihrer Zeit sehen. Die Besiedlung des Appenzellerlands war ein lang andauernder Prozess, der noch nicht beendet sei. Die Rahmenbedingungen hätten sich aber immer wieder geändert. Dies gelte es differenziert zu betrachten. Die Streusiedlung war für Zeiten, in denen es noch keinen motorisierten Verkehr gab, perfekt. Fuchs sagt:

«Ob dem heute noch so ist, wäre vielleicht zu hinterfragen.»

Glen Aggeler und Dölf Biasotto weihen den Kalkstein im Schwänberg ein. Bild: Mea McGhee

Es lohnt sich, einmal den urkundlich ältesten Ort des Appenzellerlands zu besuchen, um so ein besseres Gefühl für die verstrichene Zeit zu bekommen. In vielen Fällen können sich Menschen solch grosse Zeiträume gar nicht vorstellen. Es bedarf Anschauungsobjekten, wie des im September eingeweihten Kalksteins, um diese sichtbar zu machen.