Herisau sagt Ja zu 30 Minuten gratis parkieren In Herisau sind künftig die ersten 30 Minuten Parkzeit gratis. Die Volksinitiative der SVP und des Gewerbevereins wurde mit 3022 zu 877 Stimmen angenommen. Die Stimmbeteiligung betrug 38,3 Prozent.

Der Gemeinderat hofft, dass mit dem Gratisparkieren das Hauptziel der Initianten, mehr Umsätze für das lokale Gewerbe zu generieren, erreicht wird. Bild: PD

Obwohl Gemeinderat und Einwohnerrat sich gegen die Initiative ausgesprochen hatten, hat Gemeindepräsident Renzo Andreani keine Probleme mit dem Resultat: „Wir sind froh, dass der Entscheid deutlich ausgefallen ist. Uns war wichtig, dass die Vorlage vors Volk kommt, weil vor neun Jahren ebenfalls das Volk das gleiche Anliegen noch abgelehnt hatte. Nun haben wir Klarheit.“

Auf wann die Neuregelung umgesetzt werden kann, ist noch nicht definiert, da neue Ticket-Automaten bestellt und installiert werden müssen. Ziel ist es, die Umstellung bis Mitte 2019 vollzogen zu haben. Der Gemeinderat hofft, dass das Hauptziel der Initianten, mehr Umsätze für das lokale Gewerbe zu generieren, erreicht wird. Er wird dieses gemeinsame Ziel auch weiterhin mit zusätzlichen Massnahmen, die im Rahmen der Zentrumsentwicklung erarbeitet wurden, zu unterstützen suchen.

Als nächstes steht in diesem Zusammenhang am 25. November die Abstimmung über das neue Parkierungsreglement an. Dieses soll die Parkzonen übersichtlicher machen sowie die Verfügbarkeit von Parkplätzen im Zentrum für Anwohnende und Kurzzeitparkierende erhöhen, was dem seit langem geäusserten Wunsch von Gewerbetreibenden entspricht. Unabhängig von diesem nächsten Entscheid wird wie beschrieben das Gratisparkieren während 30 Minuten umgesetzt. (pd)