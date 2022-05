Herisau Mit Welpen versucht ein Unbekannter, eine Fünfjährige zu sich nach Hause zu locken Ein unbekannter Mann soll am Montag in Herisau ein fünfjähriges Mädchen angesprochen haben. Unter dem Vorwand, er habe Welpen zu Hause, wollte er es zu sich nach Hause locken. Die Kantonspolizei Ausserrhoden ermittelt gegenwärtig.

Am Montag kam es auf dem Badiparkplatz in Herisau zu einem Vorfall. (Symbolbild) Bild: Keystone

Als am Montagnachmittag ein fünfjähriges Mädchen auf dem Badiparkplatz in Herisau spielte, wurde es von einem unbekannten Mann angesprochen. Er soll gesagt haben: «Hallo kleines, schönes Mädchen. Möchtest du zu mir nach Hause kommen? Ich habe Welpen zu Hause und möchte sie dir zeigen.» Der Mann habe das Mädchen an der Hand nehmen und sich mit ihm entfernen wollen. Glücklicherweise habe das Kind richtig reagiert und so Schlimmeres verhindert.

Polizei umgehend informieren

Das geht aus einem Facebook-Beitrag hervor. Die Kantonspolizei Appenzell Ausserrhoden weiss vom Vorfall. Gegenüber «20 Minuten» sagt Mediensprecher Hanspeter Saxer: «Das Mädchen und die Eltern haben gut reagiert.» Einerseits sei das Mädchen nicht auf das Angebot des Mannes eingegangen und andererseits hätten die Eltern umgehend die Polizei informiert. Dies sei wichtig, damit die Polizei rasch reagieren könne.

Das fünfjährige Mädchen ist unbeschadet davongekommen. Der Unbekannte vom Montag werde gegenwärtig ermittelt. Saxer betont gegenüber «20 Minuten», man solle keine Hemmungen haben, umgehend die Polizei zu verständigen, da man unter Umständen die tatverdächtige Person noch vor Ort antreffen könnte. Die Polizei nehme solche Meldungen ernst. «Niemand will, dass einem Kind etwas passiert oder es gar verschwindet.»

Keine Täterbeschreibungen in den sozialen Medien

Der Facebook-Beitrag beinhaltet weiter eine Beschreibung des Täters und seines Autos. Ein Mann zweifelt in den Kommentaren unter dem Beitrag, ob dieser das richtige Vorgehen sei. Er wohne in der Gegend und habe ein ähnliches Auto. Er befürchtet, dass er nun möglicherweise schräg angeschaut werde.

Davon rät Saxer gegenüber «20 Minuten» ab: «Beschreibungen können zu Vorverurteilungen führen», sagt Saxer. Auch könne es so zu Falschmeldungen kommen. Hanspeter Saxer schildert gegenüber «20 Minuten» einen Fall, wo auf Facebook Gerüchte über einen ähnlichen Vorfall kursierten. Eine unbeteiligte Person informierte die Polizei, doch es war ein Fehlalarm. Deshalb bittet die Polizei, von solchen Postings abzusehen.