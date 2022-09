Herisau Mit neuen Ideen ins Jubiläumsjahr: Das «Ristorante La Forchetta» erweitert die Öffnungszeiten Das Einkaufszentrum Gutenberg in Herisau hat ein Problem: Mehrere Läden sind geschlossen. Der Wirt des Gastrobetriebs ergreift nun die Flucht nach vorn und öffnet während des Winterhalbjahrs auch am Abend.

Alfonso Piazza in seinem Lokal im Gutenbergzentrum. Bild: Karin Erni

Vor zehn Jahren hat sich Alfonso Piazza im ehemaligen Restaurant Gutenberg, das sich im ersten Stock des gleichnamigen Herisauer Einkaufszentrums befindet, selbstständig gemacht. Mit seinem Ristorante La Forchetta, was auf Deutsch «Gabel» heisst, konnte sich der ehemalige «Molino»-Geschäftsführer schnell eine grosse Zahl Stammkunden schaffen. «Sie geniessen im angenehmen Ambiente original italienische Spezialitäten», so Piazza. «Viele Gäste kommen auch einfach zum Kaffee oder auf einen Apéro vorbei.» An Werktagen gibt es stets drei verschiedene Mittagsmenüs und ein frisches Take-away-Angebot. Das «La Forchetta» ist bekannt für sein gutes Preis-Leistungs-Verhältnis.

Abendessen zu günstigen Preisen

Zum 10-Jahr-Jubiläum möchte sich Alfonso Piazza für die langjährige Treue bedanken und wagt einen Schritt nach vorne: «Wir erweitern ab 28. September unsere Öffnungszeiten. Am Montag hat das Restaurant neu von 8.30 bis 19 Uhr und Dienstag bis Samstag von 8.30 bis 21.30 geöffnet.» Ab 17 Uhr können Pasta und Pizzen von der Spezialkarte zu einem attraktiven Preis gewählt werden. Nebst diesem Angebot gibt es eine Vielfalt an Fleisch- und Fischgerichten, die als Abendempfehlung auf einer separaten Tafel angeschlagen sind. Die drei verschiedene Mittagsmenüs und das Take-away-Angebot werden weiterhin angeboten. Der gebürtige Sizilianer sagt:

«Überall wird alles teurer, da wollen wir etwas dagegen unternehmen.»

Er hofft, dass sich die Herisauerinnen und Herisauer nun auch beim Abendessen im «La Forchetta» verwöhnen lassen.

Schwierige Zeiten gemeistert

Das Restaurant verfügt über einen Wintergarten und hat insgesamt fast 100 Plätze. Sechs Mitarbeitende sind hier beschäftigt. An die Coronazeit erinnert sich Alfonso Piazza nur ungern: «Es war schwierig. Zum Glück konnten wir diese anspruchsvolle Zeit meistern und dürfen unsere Gäste weiterhin bei uns herzlich willkommen heissen.» Für die Unterstützung und das Vertrauen in dem Jahrzehnt möchten Alfonso Piazza und sein Team jedem Gast ein Getränk nach Wahl zum Abendessen offerieren. Das Angebot gilt vom 28. September bis und mit 1. Oktober. Abschliessend ergänzt Piazza: «Ich freue mich auf den Besuch von zahlreichen Gästen und auf weitere gemeinsame Jahre.»