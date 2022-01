Zweiter Anlauf für Revision Herisau: Was ist eine Ortsplanungsrevision und wieso ist diese so zeitaufwendig? Die Ortsplanung in Herisau hat seit 26 Jahren Bestand. Üblicherweise wird das Instrument zur Raumplanung alle zehn bis fünfzehn Jahre überarbeitet. In Herisau nimmt man nun nach einer abgelehnten Vorlage 2013 einen neuen Anlauf.

Wie sich Herisau entwickeln wird, ist in der Ortsplanung festgelegt. Bild: Toni Küng

Was ist eine Ortsplanung?

Die Ortsplanung gibt vor, wo gearbeitet, gewohnt, eingekauft und Freizeitaktivitäten nachgegangen werden kann. Technisch ausgedrückt: Die Ortsplanung legt fest, wo, wie hoch und in welcher Dichte gebaut werden kann und wo nicht – dadurch werden Freiräume und Grünflächen vor Überbauung geschützt.

Welche Instrumente stehen für die Ortsplanungsrevision zur Verfügung?

Am Anfang stehen ein Leitbild und ein Raumkonzept. Fragen nach den massgebenden Planungsfeldern und daraus abgeleitete Leitsätze bilden die Ausgangslage. Die Gemeinde zeichnet mit Hilfe einer Arbeitsgruppe eine Vision, in der sie aufzeigt, was wichtig sein könnte. Die Bevölkerung und ihre Bedürfnisse werden in den Prozess einbezogen.

Wer hat Einsitz in der Arbeitsgruppe?

Gemeindepräsident Max Eugster, Sandra Nater als Vorsteherin des Ressorts Hochbau/Ortsplanung, Gemeinderat Peter Künzle als Ressortchef Tiefbau/Umweltschutz, Andreas Filosi, Abteilungsleiter Hochbau/Ortsplanung und Heinz Weber, Bereichsleiter Ortsplanung/Gemeindeentwicklung. Hinzu kommen Verwaltungsangestellte, beispielsweise aus der Volkswirtschaft und dem Tiefbau, sowie externe Fachpersonen. In einem nächsten Schritt wird die Bevölkerung einbezogen.

In welchem Zeitraum wird die Ortsplanung überarbeitet?

Im Normalfall alle zehn bis fünfzehn Jahre. In Herisau hingegen ist die Ortsplanung seit 1995 in Kraft, also 26 Jahre. 2013 wurde die Ortsplanungsrevision, gegen die nach den positiven Entscheiden im Gemeinde- und Einwohnerrat das Referendum ergriffen worden war, vom Stimmvolk abgelehnt.

Was waren damals die Kritikpunkte der Gegner?

Insbesondere die vorgesehenen Einzonungen am Sonnenberg und im Ifang sorgten für Unmut. Die Gegner waren überzeugt, dass die damals ausgeschiedene Bauzone für Herisau ausreiche.

Inwiefern haben sich die Voraussetzungen seit 2013 verändert?

2014 wurde das Raumplanungsgesetz seitens des Bundes angepasst. Die Gemeinden werden darin angehalten, ihr Baugebiet nicht zu vergrössern, sondern bestehendes Bauland zu nutzen – Stichwort «verdichtetes Bauen». Das bedeutet, dass die verschiedenen Anspruchsgruppen im Austausch stehen. Eine Ortsplanungsrevision ist daher als Kreislauf zu verstehen, in dem verschiedene Themen gegenseitig abgewogen werden. Der lineare Prozess, den man früher verfolgte, ist heute nicht mehr zielführend.

Wieso wird die Ortsplanung revidiert? Was ist ihre Aufgabe?

Die Innenentwicklungsstrategie, welche über die Siedlungsentwicklung nach innen bestimmt, ist von zentraler Bedeutung. Es gilt in erster Linie, schlecht genutzte Gebiete oder Brachen zu erneuern, aufzuwerten und zu verdichten. Bevor auf unbebaute Flächen am Siedlungsrand ausgewichen wird, sollen bereits bebaute Flächen besser genutzt werden. Die baukulturelle Vielfalt und Aussenräume sollen erhalten und gestärkt werden. Die Bevölkerung soll massvoll und in Abstimmung mit der Infrastruktur wachsen. Selbiges gilt für die Anzahl Arbeitsplätze in der Gemeinde.

Wie sollen diese Ziele erreicht werden?

Begonnen wird mit einer Analyse der letzten Ortsplanungsrevision. Ziel ist eine räumliche Vorstellung, die beispielsweise ein Leitbild und ein Raumkonzept beinhaltet. Diese sollen anschliessend im behördenverbindlichen kommunalen Richtplan umgesetzt werden. In diesem Leitinstrument für die Gemeinde wird die Innenentwicklungsstrategie eine zentrale Rolle spielen. Als letzter Schritt werden die Nutzungsplanung, inklusive Baurecht und Schutzplanung, aktualisiert.

Kann auf Teile der 2013 abgelehnten Ortsplanungsrevision zurückgegriffen werden?

Viele Teilbereiche wurden laut den Verantwortlichen auf einer guten Ebene ausgearbeitet. Einige davon können übernommen und aufgearbeitet werden. Aufgrund der neuen gesetzlichen Vorgaben, wonach die Siedlungsentwicklung nach innen erfolgen muss, ist der Einbezug der Bevölkerung nun von noch grösserer Bedeutung.

Wie kann die Bevölkerung Einfluss auf die Revision der Ortsplanung nehmen?

Es wird verschiedene Möglichkeiten zur Partizipation geben. Im Vordergrund stehen Infoveranstaltungen. Weitere Möglichkeiten werden geprüft. Zu diesen Veranstaltungen werden auch die Mitglieder des Einwohnerrats, Herisaus Parlament, eingeladen.

Wie ist der Austausch mit anderen Gemeinden?

Die Gemeinde tauscht sich mit angrenzenden Gemeinden aus, damit vorhandene Synergien genutzt werden können und eine über die Gemeindegrenzen hinweg abgestimmte Entwicklung sichergestellt werden kann.

Wie sieht der Zeitplan aus?

Die Arbeitsgruppe wurde definiert und hat ihre Arbeit aufgenommen. Über Zwischenergebnisse wird die Bevölkerung laufend informiert. Wenn die Ortsplanungsrevision ausgearbeitet wurde, kommt sie zuerst in den Gemeinde- und anschliessend in den Einwohnerrat, bevor sie vor das Volk kommt. Im Idealfall wird dies 2025 der Fall sein. Dieser Zeitpunkt ist jedoch mit Vorsicht zu geniessen und hängt auch davon ab, ob und welche Rechtsmittel ergriffen werden.

Welche Auswirkungen hat die veraltete Ortsplanung auf das Baugeschehen in Herisau?

Abhängend von der Ortsplanung konnte auch das Baureglement nicht angepasst werden und stammt somit aus den 90er-Jahren. Es muss den neuen gesetzlichen Vorgaben und Möglichkeiten angepasst werden. Vorstellbar ist, dass Projekte, besonders von Privaten, in Erwartung neuer Möglichkeiten durch die bevorstehende Ortsplanungsrevision verschoben wurden. Einzelne solcher Fälle sind der Gemeinde bekannt. Mit einer neuen Ortsplanung und einem neuen Baureglement wird die Planung auf die neuen gesetzlichen Vorgaben getrimmt.